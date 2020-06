16 år etter at det ble tatt i bruk som politihelikopter, er det klart for den siste flyturen for LN-OCP.

Den siste ferden går til Bodø og Norsk luftfartsmuseum der det parkeres for godt.

Helikopteret av typen EC135 T2+ fra Airbus Helicopters ble i fjor avløst av nye AW169-helikoptre, og har en stund fungert som backup før det nå blir museumsgjenstand.

Tanket og klar

Da Teknisk Ukeblad var i kontakt med Politiets helikoptertjeneste fredag, var helikopteret tanket og klar for fergeflygingen. Ruta går fra Gardermoen via Værnes til Bodø søndag, med forbehold om vær.

Mandag er det en kort sjarmøretappe for helikopteret som skal lande utenfor museet der det er mottakelsesseremoni.

Regjeringen har besluttet å gi det i gave til museet for at denne delen av etatshistorien skal ivaretas.

LN-OCP ble levert fra Eurocopter Deutchland-fabrikken i 2003 og tilbrakte en kort periode i England før det kom til Norge våren 2004. Her ble det satt i drift sammen med et tilsvarende helikopter (LN-OCB) i Politiets helikoptertjeneste som da var en nyetablert nasjonal beredskapsressurs.

Alderen tynget

Etter det TU har blitt fortalt, har helikoptrene fungert godt til primæroppgaven, som er søk, observasjon, overvåking og å støtte innsatspersonell på bakken.

Men de siste årene hadde alderen begynt å tynge, og det gikk stadig med mer tid og kostnader til vedlikehold. Før den siste ferden søndag har LN-OCP loggført hele 12.525 flytimer.

Da erstatteren skulle finnes, handlet det dessuten om å finne et helikopter med større rekkevidde og løfteevne.

EC135 på Gardermoen med etterkommeren AW169 i forgrunnen. Foto: Eirik Helland Urke

Selv med kun sin egen besetning om bord i tillegg til politifaglig utstyr, kunne helikopteret kun ta av med tre fjerdedels fulle drivstofftanker og hadde en utholdenhet på cirka to timer.

Den nye generasjonen politihelikopter har en utholdenhet på det dobbelte.

Med langt større rekkevidde og transportkapasitet vil helikoptertjenesten lettere kunne understøtte politidistriktene når det trengs innsatspersonell.

Senere i år skal helikoptrene flytte fra dagens base på Gardermoen og samlokaliseres med blant annet beredskapstroppen og bombegruppa på Taraldrud.

Under er en VR-reportasje vi lagde i forbindelse med at vi besøkte Politiets helikoptertjeneste på Gardermoen i 2015 i forbindelse med at det da ble jaktet på en arvtaker til EC135.

Den gir et godt innblikk til hvordan disse helikoptrene ble operert av politiet. Videoen er riktignok fra søsterhelikopteret LN-OCB som var leid inn fra England og som ble levert tilbake til britene i fjor.

Fra innsiden av politihelikopteret EC135T2+

Redninghelikopter, ambulansehelikopter og politihelikopter

Luftfartsmuseet har fra før forgjengeren til EC135 utstilt. Dette er Bo 105 fra Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) som i juni 2015 ble fraktet fra Drøbak til Bodø.

Norsk Luftambulanse tok det i bruk som sitt første helikopter i 1978 og det siste eksemplaret ble ikke faset ut før i 2005. I løpet av disse årene ble dette symbolet på et legehelikopter her til lands, omtrent slik Sea King er det for redningstjenesten og 330-skvadronen.

Passende nok skal disse etter hvert stilles ut sammen når Westland Mk43B Sea King omsider snart fases ut.

Etter at de to Turbomeca Arrius 2B2-motorene er tatt ut får politihelikopteret plassen som er holdt av til redningshelikopteret kommer, og det er mulig at det blir hengt opp fra taket. Samlet vil disse tre representantene bidra til å fortelle deler av historien om norsk beredskap.