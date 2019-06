Politidirektøren fikk en luftetur i sitt nye 100 millioner kroners-helikopter

GARDERMOEN: Politidirektør Benedicte Bjørnland og justisminister Jøran Kallmyr var blant de første til å en kort prøvetur i et av de nye politihelikoptrene tirsdag formiddag.

Allerede på denne 24 minutters testturen er det åpenbart hva slags gevinst de nye AW169-helikoptrene gir sammenlignet med dagens EC135: I kabinen på de nye politihelikoptrene er det åtte passasjerseter i transportkonfigurasjon.

– Det er en stor glede å se to splitter nye helikoptre her. Dette gir oss et betydelig løft, særlig når det kommer til søk, overvåking, spaning og løftekapasitet. Helikoptrene kommer hele det norske folk til gode, sa Bjørnland.

Full effekt neste år

Politidirektør Benedicte Bjørnland i samtale med sjef for Politiets Helikoptertjeneste, Freddy Rotseth. Foto: Eirik Helland Urke

Hun la til at det først er i 2020 at vi får full effekt av de nye helikoptrene. Det er i september neste år at politihelikoptrene flytter fra dagens base på Gardermoen og blir samlokalisert med blant annet beredskapstroppen og bombegruppa på Taraldrud.

De to første av tre bestilte AW169-helikoptre ankom Gardermoen fredag 7. juni etter å ha blitt fløyet opp fra Leonardo Helicopters-fabrikken som ligger i Vergiate i Nord-Italia.

Det første nye politihelikopteret fløy første gang 22. november 2018. Når politiet selv anser dette som en beredskapsrevolusjon, skyldes det den samlede pakka av siste skrik innen sensorer og kraftig økt transportkapasitet og rekkevidde.

Leveransen skjer cirka tre måneder forsinket når det gjelder det første helikopteret. Samtidig følger maskin nummer to og tre planen, slik at dette vil ha minimale konsekvenser for innfasingen. Det skal ha vært sertifisering av såkalt «mission»-utstyr som har tatt mer tid enn planlagt. På dette området skal europeiske luftfartsmyndigheter (Easa) ha kommet på banen tidligere i år og krevd mer testing. Faktisk ble de siste komponentene sertifisert så sent som 29. mai.

100 timer per helikopter

AW169 Lengde: 14,65 m

Høyde: 4,50 m

Rotordiameter: 12,12 m

Kabinvolum/areal: 6,3 m 3 /4,5 m 2

/4,5 m Bagasjevolum: 1,75 m3

Maks pax: 2 + 10

Motorer: PW210A

Takeoff-kraft: 2 x 1.108 shp

Maksimal avgangsvekt: 4.800 kg

Maks/marsjhastighet: 165/140 knop (306/260 km/t)

Tørrgang-evne: 33 min

Standard drivstoffkapasitet: 888 kg

Maksimal utholdenhet: 4 t 20 min

Maksimal rekkevidde: 440 nautiske mil (815 km)

De nye helikoptrene går nå inn i det som kalles en stabiliseringsperiode, som blant annet handler om å teste dem under norske forhold. Dette er beregnet å ta 100 flytimer per maskin.

Helikoptertjenesten hadde fram til nylig to helikoptre av typen EC135 T2+ fra Airbus Helicopters, men det ene var innleid fra England og er allerede levert tilbake. Helikopteret som gjenstår (LN-OCP) eier Norge selv, og planen er å beholde det i drift ut 2019. Hva som deretter skjer med helikopteret, som ble produsert i 2003, er uvisst.

Større rekkevidde

Dagens helikoptre har en utholdenhet på cirka to timer før de må lande og fylle drivstoff. AW169 klarer cirka det dobbelte. Det er i stand til å flytte 750 kg nyttelast 250 nautiske mil.

Med større rekkevidde og transportkapasitet vil helikoptertjenesten lettere kunne understøtte politidistriktene når det trengs innsatspersonell.

14. august er det to år siden kontrakten ble signert på en seremoni på Oslo lufthavn Gardermoen,

De tre helikoptrene har en samlet pris på 313 millioner kroner, mens kontrakten inkludert ti års drift og vedlikehold er verdt cirka 670 millioner kroner. Det er i tillegg inngått opsjonsavtale på ytterligere tre maskiner.