I dag lander politiets to nye helikoptre i Norge 

De betegnes som en «revolusjon for beredskapen i Norge», og nå er de straks endelig klare til å tas i bruk.

To av Politiets helikoptertjenestes nye AW169-helikoptre forlot Nord-Italia tirsdag.

Bildene ble tatt på Malpensa lufthavn som ligger rett sør for Leonardo Helicopters-fabrikken i Vergiate, der helikoptrene er bygget. Dette er helikoptrene med registrering LN-ORA og LN-ORB. Det tredje og siste av de nye politihelikoptrene, LN-ORC, skal også være så å si klart til å leveres.

– Etter planen kommer helikoptrene til Norge torsdag, og da flyr de direkte til ENGM (Oslo lufthavn), opplyser Freddy Rotseth som er seksjonssjef for Politiets helikoptertjeneste.

Ny generasjon

To av politiets nye AW169-helikoptre på Malpensa lufthavn nordvest for Milano tirsdag. Foto: Luigi Pisano

Det første nye politihelikopteret fløy første gang 22. november 2018. Når politiet selv anser dette som en beredskapsrevolusjon, skyldes det den samlede pakka av siste skrik innen sensorer og kraftig økt transportkapasitet og rekkevidde.

Helikoptertjenesten har i dag to helikoptre av typen EC135 T2+ produsert av Airbus Helicopters.

Disse er i overkant av 16 år gamle og er blant EC135-eksemplarene med flest flytimer i verden, noe som medfører at det går med stadig mer tid og kostnader til vedlikehold. Helikoptrene fungerer godt til primæroppgaven, som er søk, observasjon, overvåking og å støtte innsatspersonell på bakken, men kommer til kort på rekkevidde og utholdenhet i lufta.

Dagens helikoptre har en utholdenhet på cirka to timer før de må lande og fylle drivstoff. AW169 klarer cirka det dobbelte. Med større rekkevidde og transportkapasitet vil helikoptertjenesten lettere kunne understøtte politidistriktene når det trengs innsatspersonell.

AW169 har klassens største kabin, med plass til å frakte seks tjenestefolk med utrustning, og klassens største skyvedører (1,6 meter brede) som blant annet er en fordel dersom helikopteret skal brukes som ildstøtteplattform for skarpskyttere.

Jomfruferden med det første av de tre nye politihelikoptrene.

Base på Gardermoen

Leveransen skjer cirka tre måneder forsinket når det gjelder det første helikopteret. Samtidig følger maskin nummer to og tre planen, slik at dette vil ha minimale konsekvenser for innfasingen.

Nå starter en stabiliseringsperiode der politiet tester helikoptrene fullt ut i norske forhold, i tett dialog med Leonardo. Når det gjelder opplæring og trening, er prosjektet i rute.

Teknisk Ukeblad har tidligere fått forklart at det er sertifisering av såkalt «mission»-utstyr som har tatt mer tid enn planlagt. På dette området skal europeiske luftfartsmyndigheter (Easa) ha kommet på banen tidligere i år og krevd mer testing.

Helikopteret, som har serienummer 69089, har nå fått norsk registrering, LN-ORA. Og dessuten har riksvåpenet blitt lakkert på nytt siden jomfruferden, slik at Den norske løve er vendt riktig vei, altså i normal fartsretning. Foto: Luigi Pisano

Det er en god del sensorer og «ekstrautstyr» som skreddersys for politihelikoptrene. Dette ble spikret i den såkalte «critical design review» for et år siden. Leonardos testflygere fortalte Teknisk Ukeblad i fjor høst at de 10-15 timer de vanligvis bruker på å fly inn et nytt helikopter, kan bli til langt flere timer jo flere komplekse systemer som er om bord.

Blant det som skal integreres i de norske helikoptrene, er for eksempel multispekral sensor (Max-Viz 2300), tredjegenerasjon nattsyn (NVG), rappelleringsutstyr, søkelys (TLX Trakabeam) og EO/IR-kamera (Wescam MX15). Det dreier seg både om teknologi for å øke flygernes situasjonsforståelse og sensorinformasjon som samles bak i kabinen på systemoperatørens avanserte konsoll.

14. august er det to år siden kontrakten ble signert på en seremoni på Oslo lufthavn Gardermoen, der politihelikoptrene fortsatt skal ha sin base fram til de samlokaliseres med blant annet beredskapstroppen og bombegruppa på Taraldrud i september 2020.

De tre helikoptrene har en samlet pris på 313 millioner kroner, mens kontrakten inkludert ti års drift og vedlikehold er verdt cirka 670 millioner kroner. Det er i tillegg inngått opsjonsavtale på ytterligere tre maskiner.