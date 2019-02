Forsinket: I dag skulle det nye politihelikopteret fløyet til Norge

Da politiets nye AW169-helikopter fløy for første gang for tre måneder siden, var planen at det skulle overtas 28. februar og deretter flys hjem til Norge.

Nå er det klart at etaten må tåle en liten forsinkelse på et par måneder før de kan ta det nye, avanserte politihelikopteret i bruk.

22. november 2018: Her flyr det nye norske politihelikopteret for første gang

To helikoptre over påske

Etter det Teknisk Ukeblad får opplyst fra produsenten, Leonardo Helicopters, er det testing og sertifiseringen av en del sensorer og utstyr som er spesielt for politihelikoptrene som har tatt noe mer tid enn beregnet.

Dette var for øvrig noe helikopterprodusentens testflygere advarte om i fjor høst. Mens de vanligvis bruker 10-15 timer på et nytt «standardhelikopter», kan det fort være mer krevende når det er mange komplekse systemer om bord, som i disse politihelikoptrene.

Jomfruferden med det kommende politihelikopteret (Foto: Per Erlien Dalløkken)

En lignende problemstilling var til stede hos konsernets britiske avdeling i Yeovil, som også behøvde ekstra tid blant annet til å sertifisere den nye aesa-radaren på de nye norske AW101-redningshelikoptrene.

Norge har bestilt tre AW169. I stedet for å motta en maskin i februar og en i mai, ligger det nå an til at det flys hjem to helikoptre samtidig uka etter påske, altså i slutten av april.

Det legges opp til at det tredje og siste av den opprinnelige bestillingen er på plass i Norge like før toårsdagen for kontraktsigneringen, 14. august.

De tre helikoptrene har en samlet pris på 313 millioner kroner, mens kontrakten inkludert ti års drift og vedlikehold er verdt cirka 670 millioner kroner. Det er i tillegg inngått opsjonsavtale på ytterligere tre maskiner.

Seksjonssjef for Politiets helikoptertjeneste Freddy Rotseth (f.v), flygesjef Gunnar Arnekleiv og testpilot Piero Missarino i Leonardo Helicopters på fabrikken i Vergiate. Foto: Per Erlien Dalløkken

Freddy Rotseth, som er seksjonssjef for Politiets helikoptertjeneste, sier at Leonardos avbøtende tiltak om å levere to helikoptre parallelt i april, gjør at de klarer å opprettholde den overordnede målsettinga like bra som planlagt.

– Etter mottaket starter vi en stabiliseringsperiode der vi tester helikoptrene fullt ut i norske forhold, fortsatt i tett dialog med Leonardo, sier Rotseth.

Når det gjelder opplæring og trening, er prosjektet i rute. Han opplyser at de nå har fått gjennom halvparten av pilotkorpset med typerettigheter på AW169, mens gruppe to reiser ned til Italia i midten av april for simulatortrening og oppflygning.

Lager også AW101: Norsk redningshelikopter vekker oppsikt på flyutstilling

Langt bedre kapasitet

Det var torsdag 22. november at det nye politihelikopteret gjennomførte en fartsfylt jomfruferd fra Leonardo Helicopters-fabrikken i Vergiate, like nordvest for Milano.

Når Politiet selv anser dette som en revolusjon for beredskapen i Norge, skyldes det den samlede pakka av siste skrik innen sensorer og kraftig økt transportkapasitet og rekkevidde.

Hjemme i Norge får helikopteret, som har serienummer 69089, registreringa LN-ORA. Før den tid vil forhåpentlig noen rette opp riksvåpenet slik at Den norske løve er vendt riktig vei, altså i normal fartsretning. Foto: Per Erlien Dalløkken

Helikoptertjenesten har i dag to helikoptre av typen EC135 T2+ produsert av Airbus Helicopters. Disse er i overkant av 16 år gamle og er blant EC135-eksemplarene med flest flytimer i verden. Helikoptrene fungerer godt til primæroppgaven, som er søk, observasjon, overvåking og å støtte innsatspersonell på bakken, men kommer til kort på rekkevidde og utholdenhet i lufta. Som Teknisk Ukeblad tidligere har skrevet, har alderen tynget lenge, slik at det går med stadig mer tid og kostnader til vedlikehold.

Dagens helikoptre har en utholdenhet på cirka to timer før de må lande og fylle drivstoff. AW169 klarer cirka det dobbelte. Med større rekkevidde og transportkapasitet vil helikoptertjenesten lettere kunne understøtte politidistriktene når det trengs innsatspersonell.

Begrensninger både i kabinstørrelse og nyttelastkapasitet gjør at dagens politihelikoptre er lite egnet til transportoppdrag. Planen er å sende den innleide EC135-en tilbake til England i løpet av våren, mens politiet beholder sin egen ut 2019.

AW169 Lengde: 14,65 m

Høyde: 4,50 m

Rotordiameter: 12,12 m

Kabinvolum/areal: 6,3 m 3 /4,5 m 2

/4,5 m Bagasjevolum: 1,75 m3

Maks pax: 2 + 10

Motorer: PW210A

Takeoff-kraft: 2 x 1.108 shp

Maksimal avgangsvekt: 4.800 kg

Maks/marsjhastighet: 165/140 knop (306/260 km/t)

Tørrgang-evne: 33 min

Standard drivstoffkapasitet: 888 kg

Maksimal utholdenhet: 4 t 20 min

Maksimal rekkevidde: 440 nautiske mil (815 km)

Heller ikke AW169 er noe enormt helikopter, men det vil uansett være et stort framskritt ettersom det har klassens største kabin. Det vil være plass til å frakte seks tjenestefolk med utrustning. Dessuten har det klassens største skyvedører (1,6 meter brede) som blant annet er en fordel dersom helikopteret skal brukes som ildstøtteplattform for skarpskyttere.

Det har også kommet kritikk mot helikopteret: Politiet kjøpte det helikopteret som støyer desidert mest

Leicester-ulykken

Parallelt med at de tre norske AW169-helikoptrene ferdigstilles, har helikoptertypen søkelyset på seg som følge av en tragisk ulykke for fire måneder siden. Alle fem om bord omkom da et AW169 styrtet ved Leicester stadion i England 27. oktober.

Videoopptak fra ulykken viser at flygeren hadde mistet kontrollen over halerotoren. I desember presenterte den britiske havarikommisjonen (AAIB) tekniske funn som viser at dette skyldtes teknisk svikt.

Halerotorsystemet ble gransket på havaristedet, og det ble påvist at forbindelsen mellom halerotoren og styrekontrollene framme i cockpit var brutt. Den endelige rapporten vil ventelig kunne si mer om den utløsende årsaken og om dette skyldes en designfeil, produksjonsfeil/kvalitetsfeil eller vedlikeholdsfeil/monteringsfeil, eller kanskje en kombinasjon av flere ting.

Det finnes fortsatt bare litt over 60 slike helikoptre i drift verden rundt. Tre av dem opereres av Airlift som siden 2017 har brukt det som loshelikopter for Kystverket. Airlift har tidligere fortalt at de fortløpende har fulgt opp direktivene fra luftfartsmyndighetene i tillegg til å foreta inspeksjoner på sine AW169-helikoptre etter eget initiativ. De har ikke funnet noe ureglementert.