AW169 flyr for Kystverket og skal bli nytt politihelikopter i Norge. Nå har det havarert for første gang

Piloten i ulykkeshelikopteret utenfor Leicesters stadion reddet trolig flere menneskeliv ved å manøvrere helikopteret bort fra menneskemassen, ifølge vitner.

Fem personer, blant dem fotballklubbens eier Vichai Srivaddhanaprabha, omkom da et AW169-helikopter krasjet på en parkeringsplass utenfor stadion lørdag kveld, etter 1-1-kampen mellom Leicester og West Ham lørdag.

AW169 er en ny helikoptertype som ble sertifisert så sent som i juli 2015, og er produsert i kun noen titalls eksemplarer. Tre av dem flyr for Kystverket i Norge, og ytterligere tre skal brukes av det norske politiet neste år.

Hva som fikk et av de mest moderne helikoptrene som finnes på markedet, men med svært erfarne flygere om bord, til å havarere, er fortsatt for tidlig å si. Men nå kommer det vitneskildringer som tyder på at det kunne gått enda verre:

– Styrte vekk fra folk

Parkeringsplassen hvor helikopteret styrtet, ble brukt av ansatte i klubben, og det skal ha vært travel aktivitet på plassen etter kampslutt.

Umiddelbart etter at helikopteret lettet fra banens midtsirkel fikk det problemer, og klarte så vidt å ta seg over arenaen før det begynte å spinne rundt.

– Jeg vet ikke hvordan han gjorde det, men det virket som han begrenset rotasjonen og styrte helikopteret mot hjørnet av parkeringsplassen. I min verden er piloten en helt. Det samme er to polititjenestemennene som umiddelbart forsøkte å hjelpe. De er også helter, sier Sky-kameramann Dan Cox.

Det brennende AW169-vraket på parkeringsplassen utenfor King Power Stadium i Leicester i England lørdag. Foto: Scanpix

Han forteller at han var på parkeringsplassen da han hørte helikopteret ta av fra stadionet.

– Neste gang jeg så opp var det helt ute av kontroll og bare spant rundt. Jeg har aldri sett noe lignende, sier kameramannen som startet å filme umiddelbart mens politimennene løp til stedet for å hjelpe.

Det lokale politiet opplyser at de fire øvrige omkomne trolig er to ansatte av Srivaddhanaprabha og de to flygerne.

Tre i Norge

Det finnes tre AW169 på norsk register. Disse tre helikoptrene opereres av Airlift som fra juli i fjor overtok lostjenesten for Kystverket med baser i Bergen og Hammerfest. Flygesjef Endre Onstad i Airlift opplyser at de ble varslet om ulykken av Leonardo Helicopters.

Dersom helikopteret hadde en iboende feil som kan påvirke også resten av flåten, er det naturligvis viktig å avdekke dette så raskt som mulig.

Det kan også være åpenbare, katastrofale feil som fører til at hele flåten settes på bakken som føre-var-tiltak, slik det for eksempel ble etter Turøy-ulykken. Eventuelt kan det beordres inspeksjon av visse deler før neste flygning, eller andre tiltak.

– Så langt har det ikke kommet noen indikasjoner på noe slikt. Produsenten og luftfartsmyndighetene gjør fortløpende faglige vurderinger, og vi forholder oss til dette, sier Onstad.

Kontrakten på nye politihelikoptre ble signert på Gardermoen i august 2017 med en av Airlifts AW169-maskiner i bakgrunnen. Bilde: Ruud, Vidar

Som alle andre operatører av helikoptertypen ønsker han selvsagt å vite mer om hendelsesforløpet. Han vil ikke spekulere i ulykkesårsaken, men håper at videoopptak og data fra helikopterets ferdsskriver og taleregistrator (FDR/CVR) raskt kan bidra til å kaste lys over ulykken.

Den britiske havarikommisjonen (AAIB) har så langt kun informert om at de har sendt inspektører til Leicester for å undersøke ulykken.

Leonardo sender sine kondolanser og understreker at de vil gjøre alt for å understøtte undersøkelsen av det første havariet med AW169.

– Vår erfaring er at dette er en sikker og god maskin som har levert langt utover det en kan forvente, tatt i betraktning at det er en helt ny flytype. Vi er meget godt fornøyd med AW169, både operativt og teknisk. De småtingene som har oppstått, er blitt godt løst i samarbeid med Leonardo, forteller Onstad.

Blant de få AW169 som hittil er levert, ble flytypen tidligere i år tatt i bruk som ambulansehelikopter i Sverige av Babcock Scandinavian AirAmbulance (BSAA).

Politiet får tre i 2019

Det var i august i fjor at Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet undertegnet kontrakten om tre nye AW169-helikoptre, med opsjon på ytterligere tre maskiner.

Inkludert ti år drift og vedlikehold er kontrakten verdt cirka 670 millioner kroner. Selve helikoptrene koster 313 millioner kroner, skal leveres i løpet av 2019 og i starten ha base på Gardermoen som i dag fram til det nye beredskapssenteret på Taraldrud i Ski kommune sør for Oslo er ferdig.

Slik vil AW169 se ut når det blir lakkert i politiets farger. Bilde: Leonardo Helicopters

Med de nye helikoptrene vil norsk politi for første gang få en reell transportkapasitet i tillegg til sensorplattform. Politihelikoptrene skal nå også skal kunne benyttes som ildstøtteplattform (ISP) for skarpskyttere.

AW169 skal i politiets konfigurasjon kunne frakte seks personer i tillegg til besetningen. Kabinen er 25 prosent større enn på dagens politihelikoptre av typen EC135 T2+. Helikopteret har en maksimal avgangsvekt (MTOW) på 4,6 tonn, en utholdenhet på 4 timer og 20 minutter og en rekkevidde på 820 kilometer (443 nautiske mil). I denne artikkelen har vi gått gjennom de fleste av de teknologiske nyvinningene AW169 bringer med seg til helikoptertjenesten.

Etter det Teknisk Ukeblad erfarer, ligger det an til at Politiets første AW169 kan fly for første gang fra fabrikken i nærheten av Milano i Italia i slutten av november.