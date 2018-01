Mens vi venter på AW101 har lillesøsteren AW169 gått inn for landing

Mens vi venter på at digre AW101 skal fases inn i den norske redningstjenesten, er en av lillesøstrene i Leonardo Helicopters-familien i ferd med å settes i drift i Skandinavia - med varierte oppgaver.

Her snakker vi om AW169, en ny helikoptertype som ble sertifisert så sent som i juli 2015, og produsert i kun noen titalls eksemplarer.

AW169 er levert i tre eksemplarer til Airlift som i fjor overtok lostjenesten for Kystverket med baser i Bergen og Hammerfest.

Neste år skal tre AW169 tas i bruk som politihelikopter i Norge.

Sist lørdag ble det første av fire bestilte AW169 tatt i bruk som ambulansehelikopter i Sverige av Babcock Scandinavian AirAmbulance (BSAA).

AW101: Dette er planen videre etter at det første redningshelikopteret veltet

På fire baser i Sverige

På morgenen lørdag 13. januar var det nye helikopteret ute på sitt første oppdrag, en pasienttransport sørover. Ifølge ei pressemelding fra BSAA var det en meget fornøyd besetning som senere landet på Östersund-basen etter mer enn fire timer i lufta.

– Det er en stor og historisk hendelse for oss og regionen å endelig komme oss i lufta, i skarp drift, med AW169, sier selskapet driftssjef Thure Waplan.

Slik er arbeidsmiljøet for flygerne i BSAAs nye AW169-helikopter. Foto: Johan Rydham

Han sier at lista over fordeler med den nye helikoptertypen kan gjøres lang. Men det viktigste handler om økt ytelse og sikkerhet. Framme i cockpiten gir AW169 bedre situasjonsforståelse, samtidig som den muliggjør mer avansert automatisering.

I løpet av året skal BSAA sette inn den nye helikoptertypen også på sine øvrige tre baser i Sverige: Gällivare, Lycksele og Göteborg. I tillegg skal de sette inn to nye H145 fra Airbus Helicopters på basen i Stockholm i løpet av våren.

Både i Norge og Sverige erstatter flytypen AS365 Dauphin.

Husker du Bo 105? Luftambulansens første helikopter kunne loope og fly i over 400 km/t

Ambulansefly i Norge

BSAA er for tida i ferd med å etablere et nytt norsk hovedkontor i Tromsø, samt bygge en flysimulator i Oslo. Dette har sammenheng med at selskapet neste år overtar driften av den norske ambulanseflytjenesten.

Tjenesten skal driftes med åtte nye Beechcraft King Air 250 og et Cessna Citation Latitude.

B250-flyene er kort forklart moderne versjoner av de rundt ti år gamle B200 turbopropflyene som Lufttransport opererer tjenesten med i dag. Den største nyheten er slik sett Cessna-flyet. Citation-serien er i utgangspunktet bygget for rollen som forretningsjet, eller privatjet om man vil («business jet»).

Cessna Citation blir et smekkert ambulansefly. Bilde: Textron Aviation

Da kontrakten ble tildelt, trakk Luftambulansetjenesten fram flyets hastighet, rekkevidde, bæreevne, kabinstørrelse, god trykkabin, klatreevne (for å komme raskt over dårlig vær), i tillegg til at det er komfortabelt, robust og har moderne teknologi. Det skal stasjoneres på Gardermoen, ikke Tromsø som mange hadde håpet.

De åtte B250-flyene fordeles på de sju ambulanseflybasene, det vil si Kirkenes, Alta (2), Tromsø, Bodø, Brønnøysund, Ålesund og Gardermoen. I tillegg kommer to reservefly som kan flys direkte til den aktuelle basen ved teknisk ettersyn eller feil, og gjennomføre flybytte der.

Flere detaljer om den nye flyparken: Klassisk privatjet skal brukes som ambulanse i Norge

Først i verden

Nye ambulansehelikoptre er i ferd med å fases inn i Norge også. I forbindelse med at Norsk Luftambulanse AS fra 1. juni blir operatør på alle landets 12 legehelikopterbaser, skal det innføres nye helikoptre og flere reservehelikoptre.

Norsk Luftambulanse er faktisk første sivile bruker med Airbus Helicopters H135T3 som er oppgradert med aerodynamiske forbedringer, nye motorer og ny avionikk - autopiloten Helionix. I fjor høst ble det første av sju bestilte H135T3 fløyet hjem fra Airbus-fabrikken i Tyskland til teknisk base på Gardermoen.

Norsk luftambulanses første H135T3. Bilde: Christian D. Keller (c) Airbus H

H135T3 skal brukes på basene Ål, Dombås, Stavanger, Førde og som ett av to helikoptre på Lørenskog. Det skal også være to reservehelikoptre av typen. Nolas er også den eneste operatøren for ambulansehelikoptre i Danmark, med tre EC135s under kontrakt med Danmarks helseregioner.

Mer om H135T3: Norsk luftambulanse er først i verden med dette helikopteret

Ikke allværskapasitet

Det var i august i fjor at Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet undertegnet kontrakten om tre nye AW169-helikoptre, med opsjon på ytterligere tre maskiner. Med de nye helikoptrene vil norsk politi for første gang få en reell transportkapasitet i tillegg til sensorplattform. Politihelikoptrene skal nå også skal kunne benyttes som ildstøtteplattform (ISP) for skarpskyttere.

AW169 skal i politiets konfigurasjon kunne frakte seks personer i tillegg til besetningen. Kabinen er 25 prosent større enn på dagens politihelikoptre av typen EC135 T2+. Helikopteret har en maksimal avgangsvekt (MTOW) på 4,6 tonn, en utholdenhet på 4 timer og 20 minutter og en rekkevidde på 820 kilometer (443 nautiske mil). I denne artikkelen har vi gått gjennom de fleste av de teknologiske nyvinningene AW169 bringer med seg til helikoptertjenesten.

Kontrakten på nye politihelikoptre blir signert på Gardermoen i august med en av Airlifts AW169-maskiner i bakgrunnen. Bilde: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det er verdt å merke seg at vi i artikkelen trekker fram helikoptertypens allværsegenskaper, men politiet har ikke bestilt helikoptre med denne typen teknologi. Det skyldes både at teknologien ikke vil være sertifisert og leveringsklar før i 2021 og at full isingbeskyttelse (FIPS) vil gi en vektbestraffelse.

Da snakker vi om rundt 170 kg som vil gå på bekostning av utstyr, folk eller fuel. Som referanse har helikopteret kapasitet til å ha med seg 900 kilo drivstoff. Med maksimalt kraftuttak bruker AW169 cirka 300 kilo i timen, mens det kan komme seg ned på rundt 225 kg/t når det flys gjerrig.

Etter det Teknisk Ukeblad får opplyst, kan det være aktuelt å bestille FIPS dersom det kjøpes flere helikoptre for utplassering ellers i landet. Særlig i en transportrolle er avising relevant. Dessuten har Leonardo allerede økt MTOW til 4,8 tonn og snakker nå om 5 tonn, som i så fall vil gjøre det mulig å installere avisingsutstyr uten at det rammer øvrig kapasitet.