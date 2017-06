Klassisk privatjet skal brukes som ambulanse i Norge

Åtte nye Beechcraft King Air 250 og et Cessna Citation Latitude.

Det er den nye flåten ambulansefly, når det svenske selskapet Babcock Scandinavian AirAmbulance AB om to år overtar driften av den norske luftambulansetjenesten.

Kontrakten varer i seks år og er verdt rundt 2,6 milliarder kroner.

Forretningsjet på Gardermoen

B250-flyene er kort forklart moderne versjoner av de rundt ti år gamle B200 turbopropflyene som Lufttransport opererer tjenesten med i dag.

Den store nyheten er altså jetflyet som skal stasjoneres på Gardermoen.

Cessna Latitude over Keystone Lake, vest for Tulsa og ikke så langt fra hovedkontoret i Wichita, Kansas. Foto: Mike Fizer

Cessna Citation-serien er i utgangspunktet bygget for rollen som forretningsjet, eller privatjet om man vil («business jet»). Det er også slik Cessna selv markedsfører flyene i kombinasjon med svarte limousiner, høye stettglass og dype skinnstoler.

Slik kan det se ut i kabinen på et Cessna Citation Latitude. Det norske ambulanseflyet får i stedet to båreplasser og fem mer beskjedne seter. Foto: Textron Aviation

Men kabinen kan selvsagt innredes som man vil, og flyets egenskaper har like stor nytte for pasienter i nød som travle forretningsfolk:

Luftambulansetjenesten trekker fram flyets hastighet, rekkevidde, bæreevne, kabinstørrelse, god trykkabin, klatreevne (for å komme raskt over dårlig vær), i tillegg til at det er komfortabelt, robust og har moderne teknologi.

Ingen jet til Tromsø

Førerkabinen i Citation Latitude er bygget rundt Garmin G5000-avionikken. Foto: Textron Aviation

– Jetflyet skal frakte pasienter som trenger mye tungt og plasskrevende utstyr og flere behandlere med seg til og fra de store sykehusene. Det er for eksempel barn i kuvøse eller pasienter som må holdes kunstig i live. Rekkevidde og fart betyr også at vi kan fly pasienter fra Svalbard direkte til sykehus i hele Norge ved spesielle hendelser, sier medisinsk rådgiver i Luftambulansetjenesten HF, Pål Madsen i ei pressemelding.

Flyet har en maksimal marsjhastighet på 446 knop (826 km/t). Med fire passasjerer har flyet en rekkevidde på 2.700 nautiske mil (5.000 km). Som referanse er det drøyt tusen nautiske mil mellom Oslo lufthavn og Svalbard lufthavn.

CESSNA CITATION LATITUDE Vingespenn: 22,05 m Lengde. 18,97 m Høyde: 6,38 m Motorer: 2 x Pratt & Whitney PW306D1, 26,28 kN skyvkraft Marsjhastighet: 446 knop (826 km/t) Maksimal avgangsvekt: 13.971 kg Maksimalhøyde: 45.000 fot Rekkevidde (4 passasjerer): 2.700 nm (5.000 km) Nyttevekt: 5.622 kg Takeoff/landingsdistanse: 3.580/2.480 fot (1.091/756 m)

I forbindelse med denne anbudsrunden har det vært drøftet muligheten for å stasjonere et tilsvarende fly i Tromsø. Slik blir det ikke.

– Helse Nord ser behov for også å stasjonere et jetfly i Tromsø. Men helseforetaket bærer allerede to tredeler av kostnaden for hele ambulanseflytjenesten og fant ikke penger til dette i denne anskaffelsen. Skal et jetfly stasjoneres i Tromsø må annen finansiering på plass, heter det i meldinga.

Mer moderne King Air

De nye King Air-flyene som overtar vil ha noe mer effektive motorer, men først og fremst en mer moderne glasscockpit og avionikk.

Ifølge Luftambulansetjenesten har de et bedre og mer presist system for satellittbaserte instrumentinnflygninger. Flyene utrustes for såkalt ILS CAT II-innflyging, som vil gjøre dem bedre i stand til for eksempel å operere i tåke på Gardermoen.

Avionikken består også av såkalt «synthetic vision» som gir flygerne et tredimensjonalt gjenskaping av terreng og hindringer på en skjerm i cockpit, noe som bidrar til økt situasjonsforståelse.

Flyene får datakommunikasjon for raskere overføring av pasientdata mellom fly og sykehus og oppgradert medisinsk innredning. Innvendig er kabinen på King Air 250-flyene 5,08 meter lang, 1,37 m bred og 1,45 meter høy. Flyet leveres med to fullverdige båreplasser og tre seter i kabinen.

To reservefly

Beechcraft King Air 250. Foto: Textron Aviation

I den nye B250-cockpiten er det Rockwell Collins Pro Line Fusion-avionikk. Foto: Textron Aviation

Citation-kabinen er til sammenligning 6,63 meter lang, 1,96 meter bred og 1,83 meter høy, med andre ord ståhøyde.

Cessna-flyet leveres med to fullverdige båreplasser og fem seter i kabinen. Det leveres to alternative innlastingssystemer. Det ene er basert på et trallesystem som utplasseres ved alle aktuelle flyplasser i Norge. Det andre er Lifeports innlastingsrampe, som medbringes i flyets lasterom.

BEECHCRAFT KING AIR 250 Vingespenn: 17,65 m Lengde: 13,36 m Høyde: 4,52 m Motorer: 2 x Pratt & Whitney Canada PT6A-52, 850 shp (634 kW) Marsjhastighet: 310 knop (574 km/t) Maksimal avgangsvekt: 5.670 kg Maksimalhøyde: 35.000 fot Maksimal rekkevidde: 1.720 nm (3.185 km) Nyttevekt: 1.706 kg Takeoff/landingsdistanse: 2.111/2.845 fot (643/867 m)

Det er laget over 7.000 eksemplarer av Citation-familien siden den første versjonen ble satt i drift i 1972. Latitude, også kjent som Model 680A, fløy første gang så sent som i 2014, og leveransene startet i andre halvår 2015.

De åtte B250-flyene fordeles på de sju ambulanseflybasene, det vil si Kirkenes, Alta (2), Tromsø, Bodø, Brønnøysund, Ålesund og Gardermoen.

I tillegg kommer to reservefly. Ved teknisk ettersyn eller feil, flys reserveflyet direkte til den aktuelle basen og gjennomfører flybytte der. Slik opprettholdes beredskapen ved basen, fordi besetningen ikke bruker flytid på å hente reservefly, men får det levert.

Både Beechcraft og Cessna eies for øvrig av Textron Aviation.

To gode tilbud

Konkurrenten Lufttransports to tilbud var med brukte Beech King Air B200, som de benytter i dagens kontrakt, i kombinasjon med enten nytt Embraer Legacy 450 eller nytt Cessna Citation.

I stedet ble det altså nye B250 og nytt Citation fra Babcock Scandinavian

AirAmbulance AB som nå må etablere et norsk selskap for å betjene kontrakten. I tillegg til den operative driften, inngår tekniske tjenester med hovedbase i Tromsø.

Ifølge Luftambulansetjenesten leverte begge tilbyderne meget gode tilbud.

Det beste tilbudet fra Lufttransport var 11 prosent dyrere enn det vinnende tilbudet. Dette utgjør cirka 47 millioner kroner i året.

Kontrakten starter 1. juli 2019 og går til 2025 med mulig forlengelse til 2030.