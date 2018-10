Første Boeing 737 Max har gått tapt - alle 189 om bord fryktes omkommet

melomete

Flyet var av typen Boeing 737 Max 8 og tok av fra den internasjonale flyplassen i Jakarta rundt klokka 6.20 lokal tid mandag. Flyturen skulle ta 70 minutter, men ifølge samferdselsdepartementet skal flyet ha bedt om å få snu og returnere til flyplassen etter få minutter. Så forsvant flyet fra radaren, og 13 minutter etter avgang skal flyet ha styrtet i havet. En slepebåt i området har meldt at mannskapet om bord så et fly fra Lion Air «falle fra himmelen».

Nesten nytt

Det aktuelle flyet, med serienummer 43.000, ble levert så sent som 13. august i år.

Boeing har produsert over ti tusen eksemplarer av 737 siden den første versjonen ble tatt i bruk i 1968.

737 Max er fjerde generasjon og det første eksemplaret ble rullet ut av fabrikken Seattle tirsdag 8. desember 2015. Testflyet «Spirit of Renton», oppkalt etter fabrikkens tilholdssted, fløy første gang 29. januar i 2016. Max ble satt i drift hos de første flyselskapene i fjor. Det var Lion Airs malaysiske datterselskap Malindo Air som tok i bruk det første ruteflyet.

Da Lion Air bestilte hele 230 fly, med opsjon på 150, i februar 2012, var dette den hittil største ordren for Boeing, med en listepris på over 22 milliarder dollar. Ordren kom like etter at Norwegian hadde bestilt sine fly.

Bestillingen fordelte seg på 201 eksemplarer B737 Max og ytterligere 29 737-900ER. Lion Air var lanseringskunde på 737-900ER og mottok det første flyet sommeren 2007. Selskapet var først i Asia til å fly 737 Max og dessuten global lanseringskunde for 737-9.

Lion Air har så langt mottatt 11 737 Max.

Leter videre

Det var Yusuf Latif, talsperson for de nasjonale lete- og redningsenhetene, som først bekreftet at flyulykken hadde skjedd. Talsperson Sutopo Purwo Nugroho i katastrofeberedskapen postet bilder på Twitter av vrakrester som ble funnet av lete- og redningsmannskaper i området, samt eiendeler som mobiltelefoner, bøker og bagasje plukket opp fra vannet.

Senere opplyste myndighetene at vrakrestene som var funnet var fra et Lion Air Boeing 737-fly.

Flyet styrtet utenfor provinsen Vest-Java på øya Java, i et område der vannet er 30 til 35 meter dypt. På en pressekonferanse mandag opplyser Latif at dykkere forsøker å finne resten av vraket etter flyet.

Informasjon fra nettsiden FlightAware viser at flyet hadde nådd 5.200 fots høyde før det gikk ned.

Tidligere ulykker

Flystyrten mandag er den verste ulykken i Indonesia siden et fly fra AirAsia styrtet i havet 28.desember 2014 og 162 personer omkom

Dette var et Airbus A320-fly som var på vei fra Juanda lufthavn i Indonesia til Changi lufthavn i Singapore. Den utløsende årsaken til ulykken var en loddeskjøt som sviktet og deretter besetningens handlinger for å overkomme dette problemet, blant annet ved å ta ut ei sikring og dermed koble ut autopiloten.

Den verste flyulykken i landet skjedde 26. september 1997, da et Airbus A300B4 FFCC fra selskapet Garuda Indonesia styrtet i et fjellområde under innflyging til Polonia lufthavn i Medan, Nord-Sumatra. Samtlige 234 om bord på Flight 152 omkom. Den direkte årsaken til ulykken var at flygerne ikke holdt rede på høyden sin under navigasjon, men det var flere andre medvirkende årsaker.

Lion Air har tidligere vært involvert i en stor ulykke, da et annet Boeing 737–800 i 2013 bommet på rullebanen da det skulle lande på den øya Bali. Om bord var 101 passasjerer og sju ansatte. Alle kom fra hendelsen med livet i behold.

Indonesiske flyselskaper ble i 2007 bannlyst fra å fly til Europa på grunn av sikkerhetshensyn. Siden da har flere selskaper fått gjenoppta flygningene og i juni i år ble forbudet opphevet. Et tilsvarende flyforbud til og fra USA for indonesiske flyselskaper ble opphevet i 2016.

Saken oppdateres.