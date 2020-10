Hevder USA forhandler om at israelske «Adir» skal få selskap av flere F-35 i Midtøsten

Det har vært kjent i et par måneder at De forente arabiske emirater er på jakt etter F-35.

Israelske myndigheter har protestert kraftig mot et eventuelt salg. Deres flyvåpen IAF har hatt F-35I «Adir» i snart fire år og ønsker å forbli alene om det nye kampflyet og beholde sitt militære overtak i regionen.

Men ifølge Reuters, pågår det forhandlinger mellom USA og FAE med mål om å inngå en F-35-kontrakt innen FAEs nasjonaldag 2. desember.

Nyhetsbyrået avslørte onsdag at også nabolandet Qatar har tilsvarende ambisjoner.

Storkunde hos Kongsberg

Det qatarske luftforsvaret har moderne kampfly fra før. De flyr i dag franske Dassault Rafale, som de til slutt skal ha 36 av, og venter dessuten på et tilsvarende antall Boeing F-15QA.

Ifølge de anonyme kildene Reuters siterer, skal Qatar ha kommet med en formell henvendelse om F-35-kjøp i løpet av de siste ukene.

Qatar er for øvrig en stor kunde hos Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), både av luftvernet Nasams og våpenstasjoner og -tårn.

Qatar mottok sitt første av 36 bestilte Dassault Rafale i februar 2019. Foto: Dassault Aviation

I mars 2018 var det i Qatar at Kongsberg-konsernet vant sin største kontrakt noen gang, med kjøretøyprogrammet Al Rayyan som riktignok er blitt noe forsinket.

Her skal det leveres fjernstyrte tårn (MCT-40) og våpenstasjoner til 490 pansrede personellkjøretøy (PPK) fra franske Nexter Systems (VBCI, «Véhicule Blindé de Combat d'Infanterie») i en avtale som kan være verdt så mye som 15 milliarder kroner fordelt over ganske mange år.

Nasams-bestillingen fra Qatar kom i juli 2019 og er for Kongsberg verdt 5-6 milliarder kroner. Her er den amerikanske partneren Raytheon hovedleverandør. Denne avtalen har også stor betydning for videreutvikling av Nasams, ettersom den også inneholdt kvalifisering av det nye AIM-120 Amraam-missilet med større rekkevidde («extended range», ER).

Polsk bestilling

Når FAE og Qatar eventuelt kan forvente å få levert F-35, dersom avtalene går i boks, vil ventelig være et stykke fram i tid. Den foreløpig siste F-35-kunden er Polen som tidligere i år bestilte 32 fly.

De første F-35A-flyene skal være ferdige i 2024 og ankomme Polen i 2026. Polen ble operativ med sine første av totalt 48 F-16 block 52, eller «Jastrząb» som de kalles der, i 2006. Da overtok de for Mig-21. De nye amerikanske kampflyene vil i stedet overta for eldre russiske/sovjetiske, Mig-29 og Su-22.

Per 1. oktober 2020 er det levert i overkant av 570 F-35 som til sammen har akkumulert 325 tusen flytimer. Fire fly har gått tapt.

IAF på tur

Israels andre «Adir»-skvadron ble operativ i august i år. Foto: IAF

Da Israel for første gang deltok på en øvelse i Tyskland for en drøy måned siden med sine F-16 «Barak», påpekte Luftwaffe at IAF er et av verdens beste flyvåpen og at det har stor verdi å samtrene med dem.

Eksempelvis har israelerne majoriteten av nedskytinger som er utført av F-16, ifølge F-16.net, inkludert den første som skjedde i 1981 og gikk ut over et syrisk Mi-8-helikopter. IAF var også først til å ta i bruk F-35 i strid våren 2018.

Tyrkia ble i fjor kastet ut av F-35-programmet som følge av at de bestilte russisk luftvern, nærmere bestemt S-400 (SA-21 Growler).