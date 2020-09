Nato-landet har ennå ikke F-35: Midt i en spent periode kjøper de franske Rafale-jagerfly

I flere uker har det vært en ekstra spent situasjon mellom Tyrkia og Hellas utløst av tyrkisk gassleting i et omstridt område i Middelhavet.

Konflikten har ikke blitt satt helt på spissen, men det har blant annet vært flere aggressive møter i lufta mellom de to Nato-landene.

Det som kan være et eksempel på det, er en HUD-video («head up display») som det tyrkiske forsvarsdepartementet publiserte 28. august. Den ble angivelig tatt opp dagen før fra deres F-16-fly, som skal ha vært oppe for å avskjære seks greske F-16.

Vi må skrive angivelig, for det verserer en disputt om videoen viser det Tyrkia sier den gjør, eller om den kun viser tyrkiske fly som øver, som det er hevdet i enkelte greske medier. En annen video som sirkulerer stort, ble publisert av Hellas i mai og skal vise et av deres Mirage 2000–5 som avskjærer et tyrkisk F-16.

Denne videoen hevder Tyrkia viser avskjæring av seks greske F-16 den 27. august.

Uavhengig av videoenes autentisitet, er det utvilsomt en spent situasjon. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sa ifølge NTB tidligere i september at det pågår tekniske samtaler mellom Hellas og Tyrkia for å unngå en militær opptrapping, dog uten forhandlinger om den underliggende konflikten.

Det som også er klart, er at tyrkiske jagerpiloter i eventuelle luftkonfrontasjoner i framtida vil kunne møte nyere franske fly fra det greske flyvåpenet.

Lørdag kunngjorde Hellas at de planlegger å anskaffe 18 Dassault Rafale.

Oppgraderer F-16

Foreløpig er det ikke inngått noen kontrakt, men det kommer fram at ambisjonen er å bli enige om en avtale i løpet av året, der de 18 flyene fordeler seg på nybygg og noen brukte franske fly.

At Hellas bestiller franske fly er ingen kjempebombe, det følger en nesten 50 år lang tradisjon. Som Dassault påpeker, bestilte Hellas 40 Mirage F1 i 1974 som ble supplert med 40 Mirage 2000 i 1985 og til slutt 15 Mirage 2000–5 i 2000. Den siste kontrakten innebar også å oppgradere ti av 85-modellene til 2000–5 med betydelige bidrag fra gresk industri.

Det har lenge vært snakk om at Hellas også skal anskaffe F-35, og en Rafale-skvadron behøver slett ikke å endre på det. Men foreløpig lar bestillingen vente på seg, og samtidig er Hellas i ferd med å oppgradere 84 av sine F-16 til den nyeste versjonen.

Utrullingsseremoni for det første tyrkiske F-35A i juni 2018, ett år før landet ble kastet ut av programmet. Til høyre er en mockup av kryssermissilet SOM-J fra tyrkiske Roketsan, som de har/hadde ambisjoner om å integrere internt i flyet i likhet med kongsbergmissilet JSM. Foto: Lockheed Martin

Det vil si F-16V Block 70/72, som Lockheed Martin bygger på den nye produksjonslinja i Greenville i South Carolina, og som blant annet har ny avionikk, våpenkapasiteter og sensorer, med den nye APG-83 aesa-radaren fra Northrop Grumman i spissen.

Når det gjelder naboen, har som kjent heller ikke Tyrkia F-35 etter at de i fjor ble kastet ut av programmet som følge av at de bestilte russisk luftvern, nærmere bestemt S-400 (SA-21 Growler).

Det er allerede produsert et F-35A for Tyrkia, men dette befinner seg fortsatt i USA. Nå er planen å lagre flyet fram til forsvarsdepartementet er sikre på at de kan ta det inn i det amerikanske luftforsvarets flåte.

Eksport

Hittil har Frankrike produsert i overkant av 200 Rafale. Dersom de kommer i mål i Hellas, noe som er sannsynlig, blir dette den første europeiske eksportkontrakten etter flere forsøk. I den norske kampflyanskaffelsen var de ganske tidlig ute av bildet, mens de eksempelvis fortsatt kjemper om å vinne den finske HX-konkurransen der det er ventet en avgjørelse neste år.

Rafale brukes også av Qatar og Egypt. Etter mye om og men landet Dassaul til slutt en Rafale-kontrakt med India for fire år siden etter at avtalen ble inngått fire år tidligere.

I slutten av juli fløy de første fem flyene fra Mérignac-fabrikken utenfor Bordeaux til flybasen Ambala, et par hundre kilometer nord for New Delhi, der de skal inngå i 17. skvadron med tilnavnet «Golden Arrows».

Den 27. juli fløy de første fem av 36 bestilte Rafale fra Frankrike til India. Foto: Dassault Aviation

India er kjent for å shoppe litt rundt når det gjelder forsvarsmateriell og også her har fransk flyindustri lang tradisjon. Det første Dassault-flyet, Toofani, ble levert i 1953, etterfulgt av Mystère IV, Ouragan, Alize, Jaguar, som ble lisensprodusert av HAL, og Mirage 2000.

Etter den opprinnelige avtalen skulle Hindustan Aeronautics Limited (HAL) også sette opp en fabrikk i teknologihovedstaden Bangalore for å bygge Rafale, men slik gikk det ikke. HAL har blant annet også bygget Su-30MKI på lisens fra russiske Sukhoi.