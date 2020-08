Fem år forsinket er Russlands første stealthfly klar for levering

Onsdag 12. august feiret Russland 108 år med militær luftfart. Forsvarsminister Sergej Sjojgu markerte jubileet med å besøke Sukhoi-fabrikken i Komsomolsk-on-Amur helt sørøst i landet.

Blant flyene som produseres her er det russiske flyvåpenets nye stolthet, stealthkampflyet Su-57 som har fått Nato-kallenavnet «Felon». Etter 20 års test og utvikling skal det ifølge myndighetene nå snart være operativt.

Generalløytnant Sergej Dronov, sjef for det russiske flyvåpenet, opplyste at de mot slutten av året mottar det første Su-57-flyet, snart elleve år siden jomfruferden.

Stealth

Su-57 er et femtegenerasjons multirolle-kampfly designet for å være vanskelig å oppdage, altså det som betegnes som stealthkapasitet. Det finnes kun to andre jagerfly fra denne generasjonen i dag, begge er amerikanske.

Dette er det første Su-57-flyet som skal leveres i løpet av 2020. Det første produksjonseksemplaret gikk tapt for åtte måneder siden. Foto: UAC

Da snakker vi om F-22A Raptor fra Lockheed Martin/Boeing, som har vært operativt i 15 år og som US Air Force har 182 eksemplarer av, og Lockheed Martin F-35 Lightning II.

F-35-produksjonen er i ferd med å skrus opp, der det nå er 555 leverte fly som har akkumulert 309 tusen flytimer. 25 av flyene er norske, hvorav 18 er stasjonert på Ørland flystasjon hos 332 skvadron.

Testet i Syria

Å utvikle nye kampfly fra blanke ark er åpenbart ressurs- og tidkrevende, noe også Su-57 et eksempel på.

Arbeidet med daværende PAK FA ble startet rundt 2000, og flytypen var i lufta for første gang 29. januar 2010, mens testfly nummer to var hovedattraksjonen på MAKS 2011 utenfor Moskva året etter.

Russiske myndigheter skisserte tidlig en tidsplan som tilsa jomfruferd tidlig i 2010 og operativ tjeneste i løpet av 2015. Den første milepælen ble altså nådd i tide, mens den andre ligger an til å bli nådd fem år forsinket.

De har en litt annen tilnærming til test og utvikling enn det vi er vant til fra vesten. Su-57 er blitt testet et par år i Syriakrigen i det Russland betegner som «kampevaluering».

Mistet første serieproduserte

Det er laget ti flygende prototyper, av det fabrikken betegner som T-50. På den nye produksjonslinja, som er i ferd med å settes opp nå, nærmer den andre serieproduserte Su-57-en seg klar.

Det første produksjonseksemplaret ble ødelagt under et havari på julaften i fjor. Flygeren mistet kontrollen over flyet på grunn av det som ifølge Tass var en feil på styresystemet, men rakk å skyte seg ut før flyet gikk i bakken. En annen prototyp ble fem år tidligere kraftig skadet etter en brann på bakken.

Forsvarsminister Sergej Sjojgu (grønn uniform) på en pressekonferanse på Sukhoi-fabrikken onsdag, med en Su-57 i bakgrunnen. Foto: UAC

Det var først på slutten av 2017 at den nyutviklede «Izdeliye 30»-motoren tatt i bruk første gang, som sies å levere mer skyvekraft samtidig som at den er lettere, mer effektiv og mindre vedlikeholdskrevende enn Saturn AL-41F1-motorene som tidligere er benyttet.

Sukhoi-fabrikken kommer også til å produsere til sammen ti Su-35S i 2020, og Sjojgu varslet onsdag at det kommer ytterligere enn bestilling i løpet av året, uten å spesifisere hvor mange.