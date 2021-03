Da vulkanen brøt ut var norske F-35 i lufta over Island sammen med B-1 og B-2

Luftforsvaret er i ferd med å runde av oppdraget de har hatt de siste tre ukene med å vokte islandsk luftrom på vegne av Nato.

332 skvadron fikk en meget begivenhetsrik siste helg på Keflavik-basen:

Fredag kveld tok de fire F-35A-flyene av for å trene sammen med amerikanske strategiske bombefly av typen B-1B Lancer og B-2 Spirit.

Et kvarter etter avgang fikk de bekreftet at det hadde vært et vulkanutbrudd i nærheten av basen. Ifølge Luftforsvaret overvåket de gjennomføringen av oppdraget fra operasjonsrommet, da de fikk melding om vulkanutbruddet som har vært varslet av islandske myndigheter i flere uker.

– Gjennom god og kontinuerlig kontakt og samarbeid med den islandske lufttrafikktjenesten og Kystvakten, kunne vi fortsette oppdraget samtidig som utbruddet pågikk. For oss opplevdes det som udramatisk, sier skvadronsjef Tron Strand i ei melding som Forsvaret publiserte mandag ettermiddag.

Kompleks taktisk trening

332 skvadron har bedrevet samtrening med B-1 og B-2 tidligere, sistnevnte sist da de utførte Iceland Air Policing for ett år siden, men dette er første gang at de flyr samtidig med begge bombeflytypene på samme oppdrag.

Mens B-2-flyene kom fra flybasen Whiteman i Missouri, kom B-1-flyene fra Ørland flystasjon. Treninga foregikk i mørket.

– Gjennom dette oppdraget tok vi samarbeidet og integrasjonen ett skritt videre. Vi gjennomførte komplekst taktisk samvirke på natt mellom fly som tok av fra tre forskjellige baser. Målet var å utnytte hvert enkelt flys kapasiteter i et realistisk scenario og det lyktes vi meget godt med, uttaler Strand.

B-1B Lancer-flyene er for tida stasjonert på Ørland. Foto: Forsvaret

Det er grunn til å tro at vi vil se mer til også disse flyene i tida framover, også i norsk luftrom: Tre B-2-fly og 100 soldater fra 509th Bomb Wing har nå deployert til Lajes på Azorene og planlegger flere treningsoppdrag i nord i tida framover.

I tillegg har USA siden 22. februar hatt fire B-1B Lancer stasjonert på Ørland flystasjon. 7th Bomb Wing fra flybasen Dyess i Texas har i tillegg rundt 200 soldater deployert i Trøndelag.

Sjeldne fly

Det er snart 32 år siden B-2 fløy første gang. Etter at «Spirit of Kansas» gikk tapt i et havari rett etter avgang fra flybasen Andersen på stillehavsøya Guam i februar 2008, har US Air Force kun 20 slike stealthbombere igjen.

B-2 ble operativt i 1997 og det første bomberaidet utført over Kosovo i 1999. Ifølge produsenten Northrop Grumman, fløy B-2-ene 3 prosent av oppdragene og ødela 33 prosent av de serbiske målene der de fløy nonstop-oppdrag fra Missouri og hjem igjen.

I krigen i Afghanistan finnes det et eksempel på at de to om bord i et B-2 fløy et oppdrag på hele 44 timer, som skal være historiens lengstvarende flytokt.

Tre B-2 Spirit, tilhørende Whiteman Air Force Base i Missouri, gjennomfører drivstoffylling med motorene i gang på Lajes Field på Azorene. Foto: Tech. Sgt. Heather Salazar

Dette er altså sjeldne fly, men de er på besøk også i norsk luftrom fra tid til annen. For eksempel fløy et B-2 fra Whitman til Nord-Norge i september i 2019 for å trene på å operere så langt nord. Måneden etter var det bombefly av typen B-52H Stratofortress som gjennomførte flere treningsøkter sammen med norske styrker i Nord-Norge.

B-1B Lancer er et bombefly som har vært operativt siden 1986 og er oppgradert for å kunne holdes i drift til minimum 2040. Amerikanerne har 62 fly som er i ferd med å reduseres til 45. De 17 mest brukte og vedlikeholdskrevende flyene fases ut i løpet av 2021.

B-1B skal etter planen erstattes av B-21 Raider fra Northrop Grumman som etter planen skal i lufta i midten av 2022.