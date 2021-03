Må skaffe flere jagerflypiloter: Norske F-35 er sendt tilbake over Atlanteren

For en måned siden reiste fire F-35A fra Ørland til Keflavik for å vokte islandsk luftrom på vegne av Nato – et oppdrag som varer ut denne uka.

Søndag fikk basen på Island besøk av ytterligere tre norske F-35A i følge med P-3C Orion «Viking» maritimt patruljefly og et amerikansk KC-10 tankfly.

Ubåtjegeren dro hjem til Andøya, mens den flygende bensinstasjonen ble med videre. Kampflyene var nemlig på gjennomreise tilbake til opprinnelseslandet USA.

Mandag kveld norsk tid landet de på flybasen Luke i Arizona. Her skal de stasjoneres sammen med sju andre norske fly, som har vært der i fire-fem år. Dermed blir det ti norske treningsfly på den amerikanske basen i tida fram mot full operativ evne (FOC) om fire års tid.

– Det er nødvendig å tilføre avdelingen på Luke ytterligere tre fly for å sikre at vi har det nødvendige antallet kampflygere ved FOC i 2025, men like viktig også for tiden etter FOC, sier generalmajor Tonje Skinnarland, sjef Luftforsvaret i en pressemelding.

Nye fly først til sommeren

Luftforsvarets første sju F-35A, som ble levert fra høsten 2015 til våren 2017, forble i USA. De fløy de 1.400 kilometerne vest fra Lockheed Martin-fabrikken i Fort Worth i Texas til Luke AFB.

De første flyene som ankom norsk jord, var trioen som landet på Ørland i november 2017. Siden den gang har Luftforsvaret mottatt seks fly i året – tre om våren og tre om høsten. Det er organisasjonen «Defence Contract Management Agency» (DCMA) som ved hjelp av innleide amerikanske flygere leverer varene på døra for Luftforsvaret.

For utenforstående kan det høres litt rart ut å sende tre fly tilbake igjen over Atlanteren i stedet for at treningsflypoolen suppleres med de tre nybygde flyene fra årets første leveranse, direkte fra fabrikk. Årsaken er at de tre neste norske flyene ikke blir levert før til sommeren.

Dette P-3C Orion-flyet var med de tre F-35A-flyene til Island søndag. Kampflyene dro videre til USA. Foto: Ole Andreas Vekve/ Forsvaret

– For oss er det viktig at disse tre ekstra flyene er på plass på Luke i mars for å inngå i utdanningsavdelingen der som skal sikre videre nyutdanning og konvertering, opplyser kommunikasjonssjef Stine B. Gaasland i Luftforsvaret i en epost til Teknisk Ukeblad.

Vi har ikke fått svar på om dette skyldes en covid-19-relatert forsinkelse som blant annet danskene har oppgitt som årsak til at deres første fly er blitt levert noe etter skjema.

Når årets seks fly er levert, vil Luftforsvaret ved utgangen av 2021 ha 24 fly i Norge og 10 fly i USA. Det er også ved årsskiftet at F-35 overtar Nato-beredskapen fra Evenes. Fram til da er det F-16 fra 331 skvadron i Bodø som er spydspissen i Natos QRA-beredskap («Quick Reaction Alert») i nord.

Fra IAP på Keflavik: Trening på etterfylling av drivstoff med motoren i gang, såkalt «hot pit refueling». Foto: Ole Andreas Vekve/ Forsvaret

Fra fire til ti treningsfly

Opprinnelig var det planlagt at Norge skulle ha fire treningsfly i USA. Dette ble så utvidet til sju fly og nå altså ti som er nivået det vil ligge på i hvert fall fram til høsten 2023.

Luftforsvaret går ikke med på å kalle dette et hastetiltak, men bekrefter at det er viktig å ha flyene inn på Luke nå for å sikre riktig utdanningstakt. Det understrekes at avgjørelsen om å sende ytterligere tre fly til USA ble tatt etter en grundig analyse av hvor flyskrogene ville ha størst effekt.

Oberstløytnant Tron Strand, sjef for 332 skvadron, sier i meldinga at det er svært viktig at disse flyene overføres til Luke der norske flygere får en utdanning av meget høy kvalitet.

– Flyttingen sikrer at 332 skvadron får fokusert på å øke operativ evne og samtidig integrert F-35 med andre våpensystemer og avdelinger i Forsvaret frem mot 2025, uttaler han.

Luftforsvaret konverterte sin første F-35-flygere på Luke AFB i 2015 og planlegger på å opprettholde utdanningen gjennom hele F-35s levetid. Dette betyr at det også etter 2025 vil være nødvendig å beholde norske F-35 i USA. På Island nå deltar også F-35-flygere uten tidligere erfaring fra F-16.