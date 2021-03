Danskene vil skille seg ut: Har dekorert nybygd F-35 med rødt

Med unntak av noen testfly, har de over 600 F-35-flyene som så langt er levert en grålig grunnfarge med noe lysere merkinger.

Det gjelder for eksempel Luftforsvarets F-35, som ikke har de norske fargene vi finner på forgjengeren F-16. Til og med Japans soloppgang er grå på deres F-35.

Maskinen L-001, som var i lufta første gang tirsdag 9. mars, skiller seg ut med merkinger i dannebrogsrød.

Med andre ord er det Danmarks første F-35 som har gjennomført sin jomfruferd.

Vil være lett gjenkjennelige

For all del er det også relativt diskret merkinger på L-001. Det er ingen som har gått bananas med fargepaletten.

På danskenes F-35 er det rød-grå kokarder/rondeller med en diameter på 458 mm på vingene og en diameter på 356 mm på luftinntakene, mens halepartiet prydes av Dannebrogen, 442x232 mm.

Dannebrogen pryder halen på danskenes første F-35A. Foto: Lockheed Martin

Ifølge det danske forsvaret er det to hovedårsaker til dette valget:

For det første er det et ønske om at danske fly skal være lett gjenkjennelige når de står parkert sammen med andre F-35 fra andre land. Det andre er symbolikken. De ønsker å markere at F-35 ikke bare er Forsvarets eller Luftforsvarets nye kampfly, men at de skal beskytte og være til nytte for hele Danmark.

Lakkeringsprosessen tar fire uker. I dette tilfellet er det ikke bare en gråfarge for å gli mest mulig inn på en disig himmel. På F-35 er det også et belegg som bidrar til å holde radarsignaturen nede – såkalt «stealth coating».

Noen kompromisser har også danskene gjort. Korset på flagget og senter i rondellen, som vanligvis er hvit, er på F-35 blitt til «light ghost grey» (FS 36375). Rødfargen, som etter boka skal være pantone 186C/032C, er blitt noe dypere og mer burgunder (FS 31136).

Til Danmark om to år

Flyturen tirsdag var den første av fire planlagte testflygninger før flyet skal overleveres danskene. De første to flygningene gjennomføres av testpiloter fra Lockheed Martin, mens de to siste av testpiloter fra US Air Force.

Deretter er det en seremoni 7. april før flyet går inn i den felles flåten av treningsfly på flybasen Luke i Arizona. Det var her oberstløytnant «KIN» (50) ble den første dansken til å fly F-35 for to måneder siden, i et amerikansk fly.

Lockheed Martin påpeker i sin melding at dette er en milepæl også for Nato, når Danmark nå blir forsvarsalliansens femte nasjon som tar i bruk F-35, ved siden av Italia, Nederland, Norge og Storbritannia.

Ifølge danskene skal opp til seks av deres 27 bestilte F-35 forbli på Luke, sammen med blant annet sju norske fly. De første flyene som skal til Danmark, ankommer etter planen Flyvestation Skrydstrup sør i Jylland i 2023. Målet er å fase ut siste F-16 ved utgangen av 2024.

Danmark bestilte F-35 i mai 2016. Første gang Skrydstrup hadde besøk av flytypen var i mai 2019. Da fløy to norske fly fra 332 skvadron på Ørland ned for å hjelpe danskene å sammenligne støyprofilen med F-16-flyene som de er vant med.