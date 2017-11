Her er det første F-35-flyet på vei til Norge

Rundt klokka 15.50 i dag vil F-35 lande på norsk jord for første gang.

Den norske kampflytrioen AM-8, AM-9 og AM-10 tok av fra Lockheed Martin-fabrikken i Fort Worth, Texas klokka 06.35 fredag norsk tid.

Etter cirka ni timer i lufta og flere runder med lufttanking vil de amerikanske pilotene ankomme Ørland flystasjon like før sola går ned (kl 16.01), ifølge de siste meldingene fra Forsvaret.

Etter planen som ble presentert mandag, skulle flyene landet i 14-tida onsdag. Men på grunn av manglende tilgjengelighet på tankfly, ble turen utsatt med et døgn.

Her tar det første av de tre norske F-35-flyene av fra Fort Worth. Foto: Lockheed Martin

Akkurat som det gjøres for andre F-35-kunder, er det tre amerikanske flygere fra organisasjonen Defense Contract Management Agency (DCMA) som har fløyet flyene fra Lockheed Martin-fabrikken i Fort Worth i Texas.

Operative fra 2019

De norske flyene er blant de første som leveres med den nye 3F-softwaren som vil gi F-35 full kampevne for eksempel når det gjelder manøvreringsevne (opp til 9G), kommunikasjon/sensorer og integrasjon av våpen som missilet AIM-9X, «Small Diameter Bomb» (SDB) og maskinkanonen GAU-22/A. Denne softwaren er så ny at Norges egne testflygere enn ikke har fløyet den annet enn i simulator.

Det er to år til F-35 skal kunne brukes operativt og være klart til å settes inn på skarpe beredskapsoppdrag eller internasjonale operasjoner. Luftforsvaret har flere ganger understreket at har en krype-gå-løpe-tilnærming, der de går forsiktig til verks med å ta de nye flyene i bruk.

Et av de norske flyene gjør seg klar for avreise fra fabrikken natt til fredag. Foto: Lockheed Martin

Arbeidet som skal foregå de kommende to årene, kalles operativ test og evaluering (OT&E). Blant det som skal utforskes her er aspekter knyttet til den norske bruken av kampflyene og særnorske forhold som for eksempel vær og klima.

Det dreier seg også om F-35-systemets evne til å bekjempe luftmål og bakkemål, evnen til å fungere fra andre steder enn hjemmebasen (deployert), evnen til å samarbeide med andre våpengrener (interoperabilitet), samt pålitelighet og tilgjengelighet med en anstrengt reserveldelssituasjon.

Etter planen skal de norske F-35-flyene oppnå det som kalles initiell operativ evne (IOC) på senhøsten 2019. Fullt operative (FOC) blir flyene etter at alle er levert, i 2025, da med den såkalte Blokk 4-programvaren som er planlagt utført på de norske flyene i perioden 2022-2024. Her er integrasjon av Kongsberg-missilet JSM innbakt, et våpen som vil være sentralt for norsk forsvarsevne.

Se F35-video: 11 år på 2 minutter

Offisiell overtakelse

Nå skal Forsvarsmateriell gjennomføre sin mottakskontroll. 10. november er det offisiell mottakelsesseremoni for de tre første flyene på Ørland flystasjon. Dette foregår på Luftforsvarets 73-årsdag og kong Harald er blant gjestene. Det er også 75-årsjubileum for 332-skvadronen i år. Etter to års stridspause gjenoppstår den som første F-35-skvadron.

Norge har nå fått levert 10 av 52 fly. De sju første befinner seg på flybasen Luke i Arizona, der de brukes som treningsfly. Fra 2018 til 2024 skal det leveres seks fly i året. Trolig kommer de over Atlanteren på samme måte som nå, i grupper på tre og tre, vår og høst.

Hovedbasen for de nye flyene blir på Ørland, med en fremskutt base på Evenes fra 2022 - samme år som alle F-16 skal være faset ut.

Kampflyanskaffelsen, inkludert utstyr, deler, trening og våpen, er beregnet å koste totalt 71,5 milliarder kroner i 2017-verdi.