Store jagerfly-formasjoner i norskledet øvelse provoserer Russland

Flyøvelsen Arctic Challenge startet forrige mandag og skal pågå til og med fredag.

Det er femte gang øvelsen arrangeres. I år ledes den av Norge som for første gang deltar med sine nye F-35A-kampfly.

Det er rundt 70 fly som nå øver i luftrommet nord i Norge, Sverige og Finland. Det liker naboen i øst dårlig:

Dagen etter at øvelsen startet, protesterte den russiske ambassaden i USA mot øvelsen som de hevder strider med en bærekraftig og fredelig utvikling av Nordområdene.

❗️Exercises #ArcticChallenge with participation of @HQUSAFEAFAF are provocative. These maneuvers do not establish any framework for mutual trust in Europe and contradict to peaceful and sustainable development of #ArcticRegion – Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) June 8, 2021

Su-30 nær Bornholm

Som Russland riktig påpeker, deltar USA på Arctic Challenge Exercise (ACE).

Til den svenske flystasjonen Kallax har de deployert F-16-fly, som til daglig er stasjonert på Spangdahlem-basen i Tyskland, mens de har to KC-135 tankfly i Rovaniemi. Flere tilsvarende tankfly deltar også i øvelsen og flyr ut fra hjemmebasen RAF Mildenhall i England.

USAs budskap er tosidig: Det understrekes både at dette er en øvelse som arrangeres rutinemessig hvert andre år og ikke er knyttet til noen aktuelle hendelser, samtidig som at US Air Force uttaler at øvelser som ACE-21 demonstrerer evnen de har til å samarbeide med sine nordiske allierte og partnere og sender et kraftig avskrekkende budskap.

Fire dager etter at Russland protesterte mot Arctic Challenge-øvelsen var det deres tur til å provosere – lenger sør i Norden.

Øvingsområdet for ACE. Foto: Försvarsmakten

Mandag kalte Danmark Russlands ambassadør inn for en alvorsprat etter at russiske jagerfly av typen Sukhoi Su-30 to ganger på én formiddag krenket dansk luftrom rundt Bornholm fredag 11. juni.

– Dette er et alvorlig og uakseptabelt brudd på alle gjeldende internasjonale normer og regler for militære flyginger, sier Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod som varslet at han ville drøfte Russlands handlinger med sine utenrikskollegaer på mandagens Nato-toppmøte, ifølge NTB-Ritzau.

Minst like bra som før

ACE-21 er noe redusert i omfang som følge av pandemien. På den femte øvelsen er det i overkant av 70 fly fra åtte nasjoner samt Nato og et personell som teller over tre tusen totalt som deltar.

I løpet av de to uker trener de på å planlegge og koordinere flernasjonale flystyrker i ulike offensive og defensive scenarioer, og ifølge den svenske lokale øvingsledelsen er kvaliteten minst like bra selv om kvantiteten er redusert.

– Årets øvelse holder like høyt nivå som ACE-19, om ikke høyere, uttaler oberst Claes Isoz, som er sjef for Norrbottens flygflottilj, til Försvarsmaktens nettsider.

ACE er ingen Nato-øvelse, men en del av Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO), og bygger på opplegget med såkalt «Cross Border Training» (CBT) der Norge, Sverige og Finland bortimot ukentlig siden 2008/09 har trent sammen på hverandres øvingsområder.

I år har danskene også deltatt i planlegginga og har sendt F-16 og cirka 125 personer til Bodø.

Rundt 150 personer følger med Natos Awacs-detasjement som kommer fra Geilenkirchen i Tyskland til Ørland med sine Boeing E-3A overvåkingsfly.

Arctic Challenge Exercise 2021 Deltakere: Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Nederland, Storbritannia, USA og Nato Øvingsaktivitet: Fra 7. til 18. juni ut fra Ørland, Bodø, Kallax, Rovaniemi, Storbritannia og Nederland Norske deltakende enheter: NAOC, F-16, F-35, Luftvern, DA-20, CRC Sørreisa, ARE/TACS, fregatt fra Sjøforsvaret og JTACs fra Hæren

Lapplands flygflottilj (Lapin lennosto) i Rovaniemi er base for ti tyske Eurofighter Typhoon, der vertskapet stiller til rådighet tolv av sine F/A-18 Hornet jagerfly, samt to Hawk treningsfly og et C-295M transportfly.

På Luleå-Kallax stiller svenskene med sine Jas-39 Gripen, mens rollen som fiender på bakken på denne øvelsen har tilfalt det norske Nasams-luftvernet som har reist fra Ørland til Sverige.

Storbritannia og Nederland deltar også på øvelsen, men flyr ut fra sine egne baser.

Dette er siste gang Luftforsvaret deltar med F-16, som fases ut i løpet av dette året, og første gang de deltar med F-35A som har vært operative i Norge i halvannet år.

Tron Strand, sjef for 332 skvadron, uttaler på Forsvarets nettsider at F-35s sensorer og situasjonsoversikt vil bidra til å øke effektiviteten til de eldre kampflyene som deltar.