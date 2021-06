Saab med nytt stikk: – Stealth er allerede i ferd med å miste effekten

Hvordan det går med utviklinga av nye Jas-39E/F, en potensiell dobling av kontrakten i Brasil og ståa i diverse andre kampflykonkurranser. Det var blant hovedtemaene som ble tatt opp på Saabs årlige Gripen-seminar, som ble arrangert tirsdag.

I spørsmålsrunden etterpå var det Gripen-testpiloten Jussi Halmetoja som fikk ansvar for å besvare spørsmålet om hvordan han ser for seg at Jas-39 uten stealth framover skal kunne operere i luftrom som beskyttes av moderne luftvern med avanserte sensorer.

Stealth er det vi på norsk kan kalle lavsignatur – fly som er vanskelige å oppdage.

– Mister overtaket

– Dette er et godt spørsmål som vi får ofte. Da vi designet Gripen, var det et aktivt valg ikke å gå for stealth. Vi ser at stealth-overtaket allerede er i ferd med å reduseres blant annet på grunn av lavfrekvente radarsystemer som nå er utplassert og operative, sa Halmetoja.

Hans kollega Daniela Ivanic, med tittelen «Line manager, Image», la til at Gripens innebygde avanserte elektroniske krigføringsmidler (EW/EK) er en svært viktig del av systemet både offensivt og defensivt. Kort fortalt gjennom å forstyrre og tvinge motstanderen til å fatte svake avgjørelser.

Elektronisk krigføring er definert som militære tiltak for å kunne kontrollere, beherske og utnytte det elektromagnetiske spektrum. Ivanic trakk fram «smart støy» og noen nyutviklede avanserte jammefunksjoner, uten å gå mer i detalj.

I forbindelse med den finske HX-konkurransen annonserte Saab i fjor at de tilbyr et ytterligere videreutviklet EW-system med blant annet ny jammepod og narremissil («Lightweight Air-launched Decoy Missile»).

Dassault Rafale (t.h) og Lockheed Martin F-35A er to harde konkurrenter for Saab Gripen. Foto: Staff Sgt. Alexander Cook

At produsenten av et kampfly som ikke har stealth snakker ned denne teknologien, er omtrent som man kan forvente. Stealthkapasiteten, eller snikeevnen om du vil, er sentral på F-35, som i mange år nå har vært en brysom konkurrent for Saab i mang en anskaffelse, for eksempel her i Norge og i Danmark.

Og går vi til vårt eget luftforsvar, finnes det gode argumenter for hvorfor stealth, i kombinasjon med egne avanserte sensorer og langtrekkende presisjonsvåpen, er relevant når vi snakker om evnen til å operere effektivt i luftrom som beskyttes av moderne luftvern.

Den norske testflygeren og tidligere «kampfly-bloggeren» Morten Hanche skrev for seks år siden en informativ artikkel der nettopp lavsignatur versus elektroniske krigføringsmidler blir drøftet.

Brasil skal ønske flere Gripen

Samtidig er det slik at Saab i mange kampflykonkurranser konkurrerer med andre fly som heller ikke har stealth. Og her er det en ny utfordring som har kommet på banen: Brukte fly.

Et ferskt eksempel er Kroatia, som nylig ble enig med Frankrike om å kjøpe tolv brukte Dassault Rafale F3R. Her ble Saab utfordret på hvorfor de ikke nådde opp med sitt Jas-39C/D-tilbud.

– Dette er svært komplekse prosesser, og vi respekterer selvsagt den kroatiske beslutningen. Men det er vanskelig å konkurrere med brukte fly, det er hovedårsaken, svarte Jonas Hjelm, som leder forretningsområdet Aeronautics i Saab.

Mer positivt for Saab har den siste ukas meldinger i brasilianske medier vært. Saab vant i 2013 kontrakten om å levere 36 av det som der heter F-39E/F til Brasil i perioden fram til 2024.

Nå skal det være snakk om at det brasilianske luftforsvaret, Força Aérea Brasileira (FAB), er i ferd med å prioritere om. Ifølge mediene skal FAB planlegge å redusere antall nye KC-390 transportfly fra 28 til 13-16, men øke jagerflyantallet til 60-70.

– Allerede for mange år siden varslet Brasil at de har behov for mer enn 36 fly. Men vi har verken fått høre offisielt eller gjennom forhandlinger om når dette kan skje. Nå må vi fokusere på å levere flyene i den allerede inngåtte kontrakten, og deretter blir det trolig mer relevant å begynne å snakke om et andre produksjonsparti, sa Hjelm.

Serieproduksjonen er i gang

Saab er nå i siste fase av utviklinga av Gripen Ekko og er i ferd med å skru opp takten på serieproduksjonen.

Det er så langt produsert to seriefly til Sverige og fire til Brasil som skal leveres i løpet av dette året, og ifølge Hjelm følger de tidsplanen. Neste punkt på lista nå er å oppnå militær typesertifisering.

Hjelm opplyste at Saab nettopp har passert en annen interessant milepæl, nemlig 10.000 flytesttimer med Gripen. Dette er vel å merke ikke bare med Ekko/Foxtrot, men samtlige testfly opp gjennom årene.

Gripen E og GlobalEye. Foto: © Cyan Racing. All Rights Reserved

På den nyeste generasjonen Gripen er testregimet blitt lagt om, slik at kunde og industri gjennomfører dette i fellesskap. I Sverige vil det si Saab og Försvarets materielverk (FMV). Ifølge Hjelm sparer de tid og penger, uten at dette går på bekostning av resultatet.

– På sikt skal vi gjøre alt av utviklingstesting i simulator og bruke flytesting kun til verifikasjon. Vi er ikke helt der ennå, men det er målet, sa Halmetoja.

Det er sju eller åtte testfly i aktivitet, og når det gjelder våpenintegrasjon er nettopp andre runde med skyting med kortholdsmissilet Iris-T gjennomført. Ifølge Halmetoja ligger det an til at den første fyringa med det langtrekkende luft-til-luft-missilet Meteor skal skje de nærmeste månedene.

Over natta-leveranser

Når det gjelder potensielle nye salg, er den finske konkurransen allerede nevnt. Her tilbys 64 Jas-39E/F i kombinasjon med to GlobalEye overvåkingsfly.

De andre konkurransene der Saab har størst forhåpninger, er Canada, India og Colombia.

Canada skal ha 88 nye fly til erstatning for CF-18 Hornet. I India håper Saab fortsatt å kunne levere over hundre fly, mens de i Colombia tilbyr 15 Jas-39E/F i kombinasjon med ei teknologioverføringspakke.

Hjelm fortalte at de har muligheten til å holde produksjonslinja for Gripen C/D åpen i mange år til også, uten å kunne gi noe definitiv sluttdato. Saab har uansett ingen ansatte som kun jobber på den ene eller andre plattformen.

For dagens C/D-brukere, det vil si Sør-Afrika, Thailand, Tsjekkia, Ungarn i tillegg til Sverige, er det lovet at svenskene skal fortsette å oppgradere denne plattformen til ut på 2030-tallet. En ny aesa-radar er høyaktuell i så måte.

I de konkurransene Saab tilbyr C/D-versjonen, lover de at flyene kan være klare til bruk i løpet av 18 til 24 måneder.

– For dere som bestiller ny bil, høres dette lenge ut å vente. Men for jagerfly er dette som over natta å regne, sa Hjelm.