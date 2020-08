Saab: – Vi har ekstremt gode sjanser for å selge Gripen til Canada

Etter ytterligere en forsinkelse i 2020, har kanadiske myndigheter nå fått overlevert tilbud fra tre kandidater til å erstatte dagens jagerfly av typen CF-18 (CF-188) Hornet med 88 nye.

I kampflykonkurransen «Future Fighter Capability Project» (FFCP) står det mellom amerikanske Lockheed Martin og Boeing og svenske Saab.

Saab tilbyr Jas-39E Gripen, den nyeste versjonen av jagerflyet som også er bestilt og i ferd med å leveres til Sverige og Brasil.

Har trua

Jonas Hjelm, som er direktør for forretningsområdet Aeronautics i Saab, er optimistisk og mener det er sannsynlig at dette ender med en av Sveriges største industrikontrakter noen gang:

– Ut fra pris, ytelse og hva slags krav Canada har stilt, vil jeg si at vi har en ekstremt stor sjanse for å stå igjen som vinner i denne konkurransen, sier han til det svenske nyhetsbyrået TT.

Som da Saab vant kontrakten i Brasil for snart sju år siden, tilbyr de Canada en solid industripakke med teknologideling som sikrer dem full kontroll over kampflysystemet i dets levetid og med muligheter for egen produksjon.

Jomfruferden med den første brasilianske Gripen E for snart et år siden. Foto: Linus Svensson

I perioden fram til 2024 skal Saab levere 36 F-39E/F til Brasil og 60 Jas-39E/F til det svenske forsvaret.

I FFCP-tilbudet har Saab med seg tyske Diehl Defence, britiske MBDA UK og israelske Rafael. Fra kanadisk side har de med seg IMP Aerospace & Defence, CAE, Peraton Canada og GE Aviation.

Ifølge kanadiske myndigheter er vektingen i konkurransen ytelse (60 prosent), kostnad (20 prosent) og økonomiske fordeler (20 prosent). Målet er å tildele kontrakten i 2022 og motta det første av 88 nye kampfly i 2025. Kanadierne har ennå ikke besluttet om de til våren skal gjøre et nedvalg og gå videre med to kandidater eller om alle tre skal være med til siste fase.

F-35 og F/A-18

Konkurrentene er altså Lockheed Martin og deres F-35A og Boeing med siste versjon av F/A-18E/F Super Hornet.

Blant det som taler for Lockheed Martin er det at Canada har vært med som partner i F-35-programmet siden starten, mens Boeing for eksempel kan vise til at de er leverandør av dagens kanadiske kampfly og at de har det eneste tomotors alternativet.

For ti år siden besluttet Canada først å bestille 65 F-35 med levering fra 2016 før politikerne i desember 2012 trakk seg. Anskaffelsesprosjektet ble nullstilt og startet opp igjen i 2017. I fjor sommer trakk Eurofighter seg fra konkurransen.

For å kunne holde liv i den aldrende Hornet-flåten i ti år til har Canada kjøpt 18 brukte F/A-18 Hornet fra Australia, samt sju delefly, som er i ferd med å konverteres til CF-18.