Storkunden Canada kjøper Kongsberg-våpenstasjoner som kan skyte ned droner

Canada har i 15 år vært bruker av den fjernstyrte våpenstasjonen Protector fra Kongsberg Defence & Aerospace (KDA).

Mandag er det klart at den kanadiske hæren blir supplert med siste skrik av Protector-stasjoner som skal integreres på deres flåte av pansrede kjøretøy.

Kontrakten, som er inngått med General Dynamics Land Systems Canada, er verdt 500 millioner kroner.

– I denne usikre og utfordrende tid i verden er vi glade for å vinne denne kontrakten under covid-19-pandemien. Vi har en langsiktig ordrereserve og et solid fundament for fremtiden, sier Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace, i en pressemelding.

Anti-drone

Ifølge KDA skal den kanadiske hæren vil motta den seneste generasjonen våpenstasjoner (RWS), som blant annet er forberedt for trådløs kontroll, evne til å skyte ned mindre droner, samt integrasjon av flere sensorer.

Etter en bestilling på tampen av fjoråret, ble det klart at Tyskland blir først til å ta i bruk Protector som droneluftvern («Counter Unmanned Aerial System», C-UAS).

Divisjonsdirektør Pål Bratlie bekrefter overfor Teknisk Ukeblad at Canada skal ha den samme konfigurasjonen på sin RWS, men ikke primært for C-UAS. Han opplyser at våpnene skal integreres på LAV 6.0.

Ifølge General Dynamics er LAV 6.0 betegnelsen på den kanadiske hærens oppgraderte LAV III-plattform som er blitt forbedret etter erfaringene de har gjort seg i Afghanistan. Første gang kampvogna ble utplassert, var i Latvia i 2017 i forbindelse med Operation Reassurance som startet opp tre måneder etter Krim-konflikten tre år tidligere.

Litauen

I det samme nabolaget, altså Baltikum, kom Protector-kunde nummer 24 for en drøy måned siden. Da ble det klart at Litauen kjøper våpenstasjoner fra USA til å montere på opp til 500 nye feltvogner av typen Oshkosh JLTV.

Omtrent samtidig med at Tyskland bestilte sine første våpenstasjoner i fjor, kom også Danmark inn på brukersida.

USA er den desidert største brukeren med over 16.000 våpenstasjoner som er kjøpt gjennom Crows-programmet.

Canada har anskaffet Kongsberg-våpenstasjoner tidligere, nærmere bestemt i 2005, 2012 og 2014. Dette har selvsagt ikke skjedd uten konkurranse: Den kanadiske hæren har to andre lignende systemer i sitt inventar: Den første var en lisensbygd versjon av en stasjon fra israelske Rafael, og den andre er en kanadisk design som heter Nanuk. Begge produseres av Rheinmetall Canada.