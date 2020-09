Første Saab F-39E Gripen har seilet til Brasil

Snart sju år etter at Brasil bestilte 36 jagerfly av den nyeste generasjonen Gripen, har svenske Saab og det brasilianske luftforsvaret nådd en viktig milepæl: Det første Gripen-flyet har ankommet sitt nye hjemland.

F-39E, som jagerflyet skal hete i Brasil, ankom havna i Navegantes sør i landet søndag 20. september etter å ha seilet fra Norrköping ikke langt fra Saab-fabrikken i Linköping. Deretter ble flyet tauet de få hundre meterne til flyplassen.

Saab Gripen E ankommer Brasil.

Fortsetter testing

Dette er det fjerde Gripen Ekko-testflyet, med betegnelsen 39-6001, som nå får halenummer 4100 i Força Aérea Brasileira (FAB).

Det fløy første gang i Sverige i august i fjor. Nå skal det fortsette flytesting fra Gripen-senteret på Embraers anlegg i Gavião Peixoto, nordvest for São Paulo. Det er også her storparten av flyene skal bygges i 2023-24.

Etter dette flyets jomfruferd i fjor opplyste Saab at dette var det første testflyet med ny cockpitlayout. Flygerne får nå det som kalles et stort «wide area display» (WAD) supplert med to mindre «head-down-display» (HDD) og et nytt «head-up-display» (HUD). En annen større endring er gjort i flykontrollsystemet, både på hardware- og softwaresida.

F-39E taues fra havna til flyplassen

Den første Jas-39 Gripen E (39-8) fløy første gang 15. juni 2017, testfly nummer to ble tatt i bruk i november 2018, mens testfly nummer tre har vært i lufta siden juni 2019. Nå er Saab og Försvarets materielverk (FMV) i ferd med å overføre et testfly til flybasen Malmen, ifølge produsenten.

I perioden fram til 2024 skal Saab levere 36 F-39E/F til Brasil og 60 Jas-39E/F til det svenske forsvaret.

Canada, Kroatia og Finland

Brasil blir den sjette Gripen-nasjonen. Ifølge avtalen om teknologioverføring skal både produksjonen av en god del komponenter og sluttmontering av Gripen-flyene skje hos Embraer ved São Paulo.

Ifølge Saab er det nå 400 ingeniører som jobber ved Gripen Design and Development Network (GDDN) i Brasil, blant annet med å ta fram toseteren F-39F som FAB skal ha åtte eksemplarer av.

Sammenlignet med forgjengerne kan nyeste generasjon Gripen bære mer våpen og drivstoff, har en ny generasjon aktive og passive sensorer, nytt EW-system (elektronisk krigføring), nytt kommunikasjonssystem og ny motor.

Saab har nylig gått offensivt ut og mener de ligger godt an til å vinne fram i den kanadiske konkurransen. I så fall må de slå både Lockheed Martin F-35A og Boeing med siste versjon av F/A-18E/F Super Hornet. Som da de vant kontrakten i Brasil i 2013, tilbyr de Canada en solid industripakke med teknologideling som sikrer dem full kontroll over kampflysystemet i dets levetid og med muligheter for egen produksjon.

Saab har også nylig levert et tilbud på 12 Jas-39C/D til Kroatia og kjemper dessuten i den finske HX-konkurransen der de nylig annonserte at de tilbyr et ytterligere videreutviklet EW-system med blant annet ny jammepod og narremissil («Lightweight Air-launched Decoy Missile»).