Her er Brasils første Gripen-fly i lufta for første gang

Det nærmer seg seks år siden Brasil besluttet å bestille nye kampfly fra Sverige - den nyeste generasjonen Saab Gripen (E/F).

Mandag ble den mest synlige og håndfaste milepælen passert, da jomfruferden med Brasils første Gripen E ble gjennomført.

Ny cockpit

Med Saabs testflyger Richard Ljungberg i cockpit tok flyet av fra rullebanen ved fabrikken i Linköping klokka 14.41. Etter en time og fem minutter med grunnleggende testing i ulik hastighet og høyde over Östergötland, kunne han lande igjen med bekreftelse på at flyet oppførte seg som forventet.

Dette er det fjerde Ekko-testflyet, med betegnelsen 39-6001, og vil få halenummer 4100 når det overføres til Brasil etter gjennomført testprogram. I det brasilianske flyvåpenet vil for øvrig Gripen kalles F-39.

Jomfruferd med F-39E Gripen mandag 26. august. Foto: Saab @Linus Svensson

Den første Jas-39 Gripen E (39-8) fløy første gang 15. juni 2017 og er nå i lufta på daglig basis. Testfly nummer to ble tatt i bruk i november i fjor, mens testfly nummer tre har vært i lufta siden 10. juni i år. Det fjerde testflyet skal altså Brasil ha, mens Försvarets materielverk (FMV) beholder tre.

Saab opplyser at hovedforskjellen mellom dette testflyet og de tre forrige, er at dette har en helt ny cockpitlayout. Flygerne får nå det som kalles et stort «wide area display» (WAD) supplert med to mindre «head-down-display» (HDD) og et nytt «head-up-display» (HUD). En annen større endring er gjort i flykontrollsystemet, både på hardware- og softwaresida.

Teknologioverføring

Brasil blir den sjette Gripen-nasjonen. Ifølge avtalen om teknologioverføring skal både produksjonen av en god del komponenter og sluttmontering av Gripen-flyene skje hos Embraer ved São Paulo. Eksempelvis er det brasilianske AEL som har utviklet de nevnte nye skjermene.

Så langt har 165 brasilianske ingeniører fått opplæring i Sverige. De fleste av dem jobber nå ved Gripen Design and Development Network (GDDN) i Brasil, blant annet med å ta fram toseteren Gripen F.

Sammenlignet med forgjengerne kan nyeste generasjon Gripen bære mer våpen og drivstoff, har en ny generasjon aktive og passive sensorer, nytt EW-system (elektronisk krigføring), nytt kommunikasjonssystem og ny motor. I perioden 2019–24 skal det leveres 36 F39E/F til Brasil og 60 Jas-39E/F til det svenske forsvaret.