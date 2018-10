Framtidige norske jagerflypiloter skal likevel fly Saab - under opplæring

Ti år etter at Norge avslo Saabs tilbud om å levere nye kampfly, er det klart at norske jagerflypiloter om noen år allikevel får flere timer i fly som iallfall delvis er designet og produsert av Saab.

I forrige uke ble det klart at Boeing har vunnet den enorme kontrakten om å levere nye treningsfly til US Air Force som også utdanner norske kampflygere.

I det såkalte T-X-programmet er det svenske selskapet en tett integrert partner.

I lufta etter bare tre år

Det er snart fem år siden Boeing og Saab gikk sammen inn i konkurransen om å ta fram erstatteren for dagens treningsfly av typen T-38 Talon. Dette ble kunngjort i desember 2013.

Det svensk-amerikanske samarbeidet brukte imponerende kort tid på å ferdigstille og fly det første flyet, tatt i betraktning at det er designet fra blanke ark. Boeing uttalte selv at de hadde lykkes med å mer enn halvere normal utviklingstid.

Boeing T-X ble avduket i september 2016, og jomfruferden fant sted 20. desember samme år. Den første flygningen varte i 55 minutter og ble gjennomført fra fabrikken i St. Louis, Missouri.

De to T-X-flyene som hittil er bygget, på en promoflygning i april i fjor. Foto: E. Shindelbower

Treningsflyet har det Boeing og Saab kaller «stadium seating», det vil si at det ene setet er rett bak det andre og hevet slik at instruktøren kan se over eleven. Flyet har tvillinghale med skråstilte vertikalstabilisatorer over en GE F-404-motor med 78,7 kN skyvkraft med etterbrenner.

De to produksjonsflyene har de siste knappe to årene blitt brukt til å samle inn data til T-X-konkurransen som egentlig skulle vært avgjort for et år siden.

Saab-produksjon i USA

Den første bestillingen gjelder fem fly og sju simulatorer for til sammen 813 millioner dollar, mens planen er å anskaffe 351 fly, 46 simulatorer og tilhørende bakkeutstyr. Denne kontrakten har en verdi på opp til 9,2 milliarder dollar, rundt 75 milliarder kroner.

Flyene skal selvsagt bygges i USA, og ifølge Boeing skal også over 90 prosent av komponentene bygges hjemme. Det gjelder også delene som Saab skal stå for. Saab er allerede til stede i fem amerikanske delstater, men det er ennå ikke avgjort hvor de skal sette opp ny produksjon.

Boeing og Saab har åpenbart levert et overraskende godt tilbud. Ifølge det amerikanske flyvåpenet lå det opprinnelige kostnadsestimatet for 351 fly på 19,7 milliarder dollar. Flyene skal tas i bruk fra 2024 og ha full operativ kapasitet ti år senere.

Saab 105C/SK60 i angrepskonfigurasjon. Foto: Saab AB

Teknisk Ukeblad har vært i kontakt med Saab, men de henviser til uttalelser Håkan Buskhe har gitt i pressemeldinger, og sier ellers at det er Boeing som styrer kommunikasjonen i denne saken.

Til nyhetsbyrået TT har Saab blant annet uttalt at dette er et stort stykke svensk industrihistorie, at det er en avtale som vil forandre selskapet totalt i og med at det er en ordre med et volum de ikke har hatt i moderne tid. Til sammenligning er det hittil produsert rundt 250 Jas-39 Gripen.

Det er også et internasjonalt marked og sågar muligheten for flere versjoner. Med litt fantasi går det an å se for seg T-X-flyet i rollen som lett angrepsfly, omtrent som Saab Sk 60B. Også det svenske forsvaret har for øvrig ambisjon om å skifte ut sine skolefly midt på 2020-tallet.

Feiringsvideoen fra Boeing

Fløy første gang i 1959

De som kommer gjennom det trange nåløyet å bli flyger i Luftforsvaret vil allerede i dag fly svenske fly innledningsvis: Norge kjøpte inn Saab MFI-15 Safari i 1981 og har 16 slike fly i bruk som opplæring- og seleksjonsfly ved flygerskolen på Bardufoss. MFI står for Malmö Flygindustri, som konstruerte propellflyet før selskapet ble overtatt av Saab i 1968.

T-38 Talon (fra venstre), T-6 Texan II og T-1 Jayhawk ved Laughlin Air Force Base i Texas. Foto: Moshe Paul

Norske jagerflygere utdannes på flybasen Sheppard, like ved Wichita Falls i Texas. Dette er en 13 måneder lang grunnutdanning, etterfulgt av tre måneder med avansert trening.

Det første halvåret flyr elevene T-6 Texan II, før de går over til T-38C Talon. Mot slutten av utdanninga blir de overført til Luke i Arizona, der Norge har sju F-35A, for utsjekk på denne flytypen.

Siste del av av veien mot å bli operativ kampflyger i Luftforsvaret foregår hjemme i Norge.

Det er snart 60 år siden T-38 fløy første gang, og det har blitt brukt som treningsfly i 57 år.

T-38 treningsfly på Sheppard Air Force Base. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

US Air Force har rundt 500 operative T-38. De første T-X-flyene og simulatorene skal etter planen leveres til Joint Base San Antonio-Randolph i Texas i 2023. Deretter skal T-X innføres på basene Columbus i Mississippi, Laughlin i Texas, Sheppard og Vance i Oklahoma.

Kontrakten kan bli utvidet til gjelde 475 fly og 120 simulatorer.

God høst

Kandidatene som ikke nådde opp i T-X-konkurransen var Lockheed Martin, som stilte med en oppgradert T-50A, opprinnelig utviklet sammen med Korea Aerospace Industries (KAI), og Leonardo som stilte med T100, basert på M-346. Fra før hadde Northrop Grumman og partneren BAE Systems trukket seg, det samme hadde Leonardo-partneren Raytheon gjort.

Boeing har hatt medvind i militære konkurranser denne høsten. Sammen med Leonardo vant selskapet i september konkurransen om å erstatte UH-1N «Huey»-helikoptrene som brukes til forsvar av basene der USA har sine interkontinentale ballistiske missiler. Det kan bli 84 slike MH-139-helikoptre som er basert på AW139.

I slutten av august ble det klart at Boeing skal levere MQ-25A Stingray. Dette er ubemannede tankfly som skal operere fra hangarskip og bidra til å øke rekkevidden på kampflyene F-35C, F/A-18 Super Hornet og EA-18G Growler.

På sikt er planen å anskaffe en flåte på 72 slike droner med en total programkostnad på 13 milliarder dollar.