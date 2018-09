Boeing er klar for jomfruferd med ubemannet tankfly

Det har lenge vært kjent at US Navy ønsker å øke rekkevidden på sine hangarskipbaserte kampfly F-35C, F/A-18 Super Hornet og EA-18G Growler ved at de får følge av ubemannede tankfly.

Torsdag ble det klart at det er Boeing som har gått seirende ut av anbudskonkurransen med Lockheed Martin og General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI).

Boeing Phantom Works har allerede kommet langt i testprogrammet på sin fabrikk i St. Louis, og opplyser at de allerede nå forbereder første flyging av MQ-25A Stingray-dronen.

Vi er klare med MQ-25A Stingray, proklamerer Boeing

Økt kampradius

I første omgang er Boeing tildelt en kontrakt verdt 805,3 millioner dollar, eller nærmere sju milliarder kroner. Dette skal dekke design, utvikling, produksjon, test, levering og støtte for fire MQ-25A, og i tillegg sørge for at dronene integreres på hangarskip og oppnår initiell operasjonell kapasitet innen 2024.

På sikt er planen å anskaffe en flåte på 72 fly med en total programkostnad på 13 milliarder dollar. Blant kravene i RFP-en («Request for Proposal») fra i fjor høst, er at flyene skal kunne levere 15.000 pund (6,8 tonn) drivstoff 500 nautiske mil ut fra hangarskipet.

Dette bildet av MQ-25A-prototypen (T1) slapp Boeing i desember i fjor. Foto: Boeing

I dag bruker US Navy blant annet Super Hornet utstyrt med «aerial refueling system» (ARS) for å øke kampradiusen på øvrige fly. Nå frigjøres denne kapasiteten ved at MQ-25A Stingray overtar jobben som medbragt, flygende bensinstasjon.

Admiral John Richardson, som er «Chief of Naval Operations», uttaler at dette vil medføre en stor endring for deres hangarskipoperasjoner, for eksempel samspillet mellom bemannede og ubemannede fly. Han erkjenner samtidig at det er mye arbeid som gjenstår.

Northrop Grumman trakk seg

Dette er General Atomics' forslag til MQ-25A. Foto: GA-ASI

Det er ennå ikke kjent om de to produsentene som fikk sine tilbud avslått vil protestere på avgjørelsen.

GA-ASI har laget droner i snart 25 år og er blant annet kjent for MQ-1 Predator som ble etterfulgt av MQ-9 Reaper.

Lockheed Martins Skunk Works-avdeling har tatt fram en flygende vinge-design.

Dette er Lockheed Martins forslag til MQ-25A. Foto: Lockheed Martin

En annen stor droneprodusent, Northrop Grumman, var allerede i 2011 i lufta med sin demonstrasjonsdrone X-47B. Det var lenge snakk om at en videreutviklet versjon av denne kunne bli tilbudt MQ-25-programmet. Men selskapet trakk seg fra konkurransen i fjor høst og forklarte dette med at de ikke ville være i stand til å møte de aktuelle kravene.

Dette førte til at analytikere, ifølge Defense News, antok at Lockheed Martin lå tynt an i konkurransen med sin lignende design.