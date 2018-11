Nå skrur Saab opp tempoet i utviklingen av den nye generasjonen Jas-39 Gripen

Gripen Ekko nummer to, med halenummer 39-9, har fløyet for første gang. Dette er den nyeste generasjonen av Saab-jagerflyet, nærmere bestemt Jas-39E.

Jomfruferden fant sted fra Saabs egen rullebane ved fabrikken i Linköping klokka 09.50 mandag.

I løpet av 33 minutters flygning ble det gjennomført en rekke tester av grunnleggende flygeegenskaper, samt software, oksygensystem og kommunikasjonssystem.

– Det var en meget myk tur og 39-9 er en fornøyelse å fly. Jeg gleder meg til å komme meg opp i lufta igjen og teste flere systemer, sier Saabs testpilot Robin Nordlander i ei pressemelding.

Skrur opp tempoet

Testfly nummer to fløy nesten halvannet år etter at den første Jas-39 Gripen E (39-8) var i lufta for første gang.

Jomfruferden 15. juni 2017 skjedde noen måneder forsinket. Det er faktisk nå blitt over ti år siden Gripen NG-demoflyet fløy første gang, og under utrullingsseremonien av Gripen E 18. mai i 2016, ble det sagt at det første testflyet skulle i lufta samme år.

Nå er imidlertid flytestprogrammet helt i rute, ifølge Saab.

Jas-39E 39-8 tester slipptanker over Vidsel.

– Nå setter vi opp tempoet i programmet som allerede leverer gode resultater og genererer mye interesse blant potensielle kunder, uttaler Jonas Hjelm som leder forretningsområdet Aeronautics i Saab.

Brasil og Sverige har bestilt henholdsvis 36 og 60 av den nyeste generasjonen av kampflyet der de første skal leveres om et års tid.

Neste fase i testprogrammet for Gripen 39-9 er å teste taktiske systemer og sensorer.

– Det andre Gripen E-flyet blir et velkomment tilskudd til det utfordrende testprogrammet vil gjennomfører nå. Det betyr at vi kan øke takten til støtte for det videre utviklingsarbeidet, sier Ken Lindberg som er testansvarlig i Försvarets materielverk (FMV).

Tidligere i november begynte også FMV Test & Evaluerings testflyger å fly Gripen E.

– Noen tror at det å være en testpilot er verdens mest spennende jobb. Det er jeg enig i. Og slik burde det være. Men å fly Gripen E er fullstendig udramatisk, selv på en jomfruferd som dette, uttaler Saab-flygeren Nordlander.

Men det har ikke alltid vært mulig å fly Gripen-testfly med så lav puls, som vi skrev i sommer i forbindelse med at det var 25 år siden styret midt i Stockholm:

Meteor og Iris-T

Jomfruferden mandag kommer midt i en svært hektisk høst for Gripen E-testprogrammet.

Jas-39E Gripen fløy med Meteor-missiler for første gang i oktober. Foto: Saab @Linus Svensson

I oktober var det første Gripen E-testflyet i lufta med to Meteor-missiler under vingene. Ekko-versjonen kan for øvrig bære missilet under flykroppen også, i motsetning til Jas-39C/D.

I samme måned ble de første våpenseparasjonstestene gjennomført, blant annet med testfyring av kortholdsmissilet Iris-T og slipp av dropptank (ekstern drivstofftank) over rakettskytefeltet i Vidsel i Nord-Sverige. Det handler både om å vurdere hvordan flyet påvirkes av å bære ekstern og hvordan det påvirkes av å fyre av eller slippe lasten.

Dagens versjon, Gripen C/D, fikk i 2016 MS20-oppgraderingen der den viktigste nyvinningen var det nye Meteor-missilet som er et radarsøkende, ramjetdrevet såkalt bvraam-missil («Beyond Visual Range Air-to-Air Missile») med en rekkevidde på mer enn 100 km.

Gripen Ekko avfyrer Iris T over Lappland. Saab er partner både i dette programmet og i Meteor-programmet.

Gripen var det første kampflyet som fikk integrert dette luft-til-luft-missilet fra MBDA, før både Rafale og Eurofighter, og F-35 for den del. Årsaken er at Jas-39 ble brukt som testplattform i dette fellesprosjektet som har seks partnernasjoner: Storbritannia (ledende), Tyskland, Frankrike, Italia, Spania og Sverige. Missilet ble utviklet i perioden 2002-2015 og faktisk er det fortsatt i dag kun Sverige som har Meteor i operativ bruk.

Effekten på ramjetmotoren kan reguleres slik at missilet kan fly effektivt og drivstoffgjerrig mot målet. Meteor sørger for ha stor skyvekraft og manøvreringsevne og maksimalhastighet mot slutten, over Mach 4, noe som ifølge MBDA bidrar til en såkalt «no escape zone» (NEZ) som er tre ganger større enn noe annet eksisterende eller planlagt luft-til-luft-missil.

