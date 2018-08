Skulle vise muskler for hjemmepublikumet - endte med nok et spektakulært havari

8. august 1993 er det Vattenfestival i Stockholm med en ekstra godbit: Oppvisning med det splitter nye jagerflyet Jas-39 Gripen.

Noen minutter ut i showet kan det se ut som at flygeren er i ferd med å gjennomføre en Cobra-manøver. I virkeligheten er det et fly ute av kontroll. Flygeren skyter seg ut av av flyet og kan på videoen ses i fallskjerm mens han lander i et tre.

Flyet endte på Långholmen, som ligger mellom Kungsholmen og Södermalm, like ved Västerbron. Til alt hell gikk ingen liv tapt i ulykken.

India kjøper NASAMS: New Delhi skal ha samme forsvar som Washington D.C.

Flyet hadde skylda

At testflyging med fly som er under utvikling kan være risikabelt og ende galt, er ikke så uvanlig. Men at to havarier skal skje foran åpent kamera med tusenvis av tilskuere, er mer spesielt.

Under fire år før Gripen-flyet styrtet midt i Stockholm havarerte nemlig også den første prototypen. Dette skjedde på Jas-39-1s sjette flygning, idet flyet var i ferd med å lande ved fabrikken i Linköping, med et team fra SVT til stede.

Havariundersøkelsene konkluderte senere med at begge ulykkene skyldtes styresystemfeil, konkret det som flygerinduserte oscillasjoner («pilot-induced oscillation», PIO).

Havariet med den første Gripen-prototypen i 1989.

Jomfruferden 9. desember 1988 skjedde halvannet år forsinket nettopp på grunn av problemer med styringssystemets programvare. Og etter den første flygningen, skal testpilot Stig Holmström ifølge Flight Global ha bemerket at styringssystemet virket for følsomt og bedt om ny styrelogikk.

Saabs testflyger Stig Holmström ga tommel opp etter jomfruferden, men uttrykte tydeligvis mer skepsis på bakrommet. Foto: Saab

Teknisk Ukeblad på den tida beskrev det som et styresystem som lot seg forvirre av overdrevne pilotsignaler og la dem oppå hverandre i stedet for å filtrere dem.

Systemet ble redesignet til flyet ble levert til Forsvaret i 1995 og satt i tjeneste sommeren etter. Saabs testpilot Lars Rådeström fløy begge ulykkesflyene, og det er altså fastslått at han ikke hadde noen skyld for det som skjedde.

Teknisk Ukeblad 9. febriar 1989. Foto: Arkiv

Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT har flygeren, som i dag er 74 år og bosatt i Skåne, konsekvent avslått å snakke med medier om hendelsen. Han gjorde imidlertid et unntak i 2002, året etter at han gikk av med pensjon. I et intervju med Aftonbladet uttalte han at ulykken ikke lenger plager ham, men at saken ville stilt seg annerledes dersom det hadde gått liv tapt.

Slik fungerer teknologien: Saab utruster britiske kampfly med pyroteknisk beskyttelse

Jakter mer eksport

I luftfartshistorien finnes det flere eksempler på at flyutviklingsprogram kan overleve en trøblete barndom og blomstre med årene.

Et av de første Jas-39-testflyene. Foto: Saab

Slik har det vært for Gripen. Selv om de som kjent fikk tommelen ned her til lands, har Saab de siste årene vært på offensiven og lykkes med å eksportere den nyeste ekko-modellen til Brasil.

Den fløy første gang 15. juni i fjor. Sammenlignet med forgjengerne kan Gripen E bære mer våpen og drivstoff, har en ny generasjon aktive og passive sensorer, nytt EW-system (elektronisk krigføring), nytt kommunikasjonssystem og ny motor.

Gripen Ekko ble rullet ut i Linköping i mai 2016. Foto: Saab

I perioden 2019-2024 skal det leveres 36 Jas-39E til Brasil og 60 til det svenske forsvaret. Saab jakter også flere eksportkontrakter, inkludert for dagens generasjon, selv om de nettopp tapte slaget i Slovakia. Jas-39C/D er i tillegg solgt til Sør-Afrika og Thailand, mens de leies av Tsjekkia og Ungarn.

Den eneste fatale ulykken med et Gripen-fly skjedde i Thailand under en oppvisning i januar i fjor.