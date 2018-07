Saab utruster britiske kampfly med pyroteknisk beskyttelse

Storbritannia har bestilt siste generasjon av Saabs pyrotekniske mottiltak til kampflyet Eurofighter Typhoon, og i 2020 skal svenskene starte leveransene av Smart Dispenser System (SDS) via bestilleren BAE Systems.

Hvordan kan det ha seg at oppdraget ikke gikk til en britisk leverandør?

Her forteller produktledelsessjefen om hvorfor svensk teknologi gir kampflypiloter de beste sjansene mot radar- og IR-målsøkende roboter.

Fjær i hatten

– Det vi kan på Saab er utskytningsmekanismer – vi ligger langt framme. Britene er veldig bevisste på topp-produkter; de er opptatt av ytelse og vet hva de vil ha. Det er en fjær i hatten for oss. Hvis vi skal skryte, så er vi veldig flinke til å lage konstruksjoner med lav vekt som samtidig er robuste.

– Det dreier seg om at bakkemannskaper som har det travelt, skal kunne montere dem i kjemisk/biologiske drakter med hansker på – selv når det er mørkt. Det skal være intuitivt. Man skal i prinsippet kunne håndtere og lade utstyret med bind for øynene, sier Christer Zätterqvist, som er produktledelsessjef for countermeasure dispenser systems (CMDS) på Saab i Järfälla.

Christer Zätterqvist, produktledelsessjef for countermeasure dispenser systems (CMDS) på Saab i Järfälla. Foto: Saab

Siden Smart Dispenser System benytter seg av pyroteknikk, er sikkerheten enormt viktig, og et vådeskudd skal i prinsippet være umulig. SDS feller primært ut fakler av forskjellige typer, og de inneholder magnesium, teflon og viton – forkortet til MTV.

Spektrale fakler har en litt lenger, men kaldere bølgelengde som adresserer ulike infrarøde målsøkere. I tillegg til dette finnes det kinematiske fakler som er rakettdrevne og kan skytes framover.

– Hvis et fly beveger seg med et par hundre meter per sekund, og man bare utløser mottiltaket til siden, vil den «kroppen» bli flydd fra ganske raskt, og separasjonsforskjellen blir stor. Men om man utløser kinematiske fakler som beveger seg framover, vil de fly sammen med flyet lenger, og kan dermed lokke til seg en angripende robot, sier han.

Oppgradering

Systemet kan også utløse «Electronic Active Decoys» (EAD). Det er engangs forstyrrelsessendere som er veldig effektive mot avanserte radarstyrte trusler. Og ifølge Christer er Saab først ute med løsningen der utløseren kan snakke med mottiltakene på ulike måter – for eksempel for å gi dem riktige egenskaper før avfyring.

Med enorme utviklingskostnader forventes dagens kampfly å være i drift i mange tiår, og selv om Saabs bidrag kan framstå som små detaljer, er flyet ekstremt sårbart uten denne livsforlengende teknikken.

– Det trusselbildet som fantes da Eurofighter ble utviklet, har endret seg. For at flyet skal være relevant, vil det bli oppgradert – og uten moderne mottiltak har flyet veldig dårlige overlevelsessjanser i et moderne trusselmiljø. Eurofighteren kommer til å få en veldig moderne beskyttelse, både mot IR- og RF-trusler (infrarød- og radar-målsøking).

Zätterqvist forteller at Saab har et tett samarbeid med NATO – og ved militærøvelser har svenskene bevist hvor bra systemet deres fungerer. En hel del teknologi er ikke ny, men bare skikkelig oppgradert.

Etter at Eurofighter så dagens lys, har den vært utstyrt med Saabs system BOL (advanced countermeasure dispenser). Det elektromekaniske systemet utløser såkalte chaff-esker med remser av radarreflekterende materiale, og flyets vingespissvortex får mottiltaket til å rotere. Ved å kombinere utløsningen med visse manøvrer kan piloten lure radaren og overleve trusselen.

– Med kombinasjonen BOL og SDS bidrar Saab til å maksimere sjansene for at flyet får like mange kontrollerte landinger som antallet avganger, sier Zätterqvist.

Langvarige effekter

Smart Dispenser System kommer også å inngå som et alternativ når Eurofighter selges til nye kunder.

Utviklingen og integreringen av SDS kommer til å foregå ved Saabs anlegg i Järfälla fram til 2020.

Produktledelsessjefen tror også at samarbeidet rundt Eurofighter kommer til å få langvarige positive effekter på hjemmebane.

– Dette er langvarige prosjekter, mer enn 20 år inn i fremtiden. Det er bra for svensk industri. Og med mange bestillinger vil AS Sverige kunne fungere bedre, sier Christer Zätterqvist.

Artikkelen ble opprinnelig publisert på Nyteknik.se.