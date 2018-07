Sverige bruker jagerfly til å bombe brannområde

Det svenske flyvåpenet bruker jagerfly for å bombe et skytefelt i Dalarna som er rammet av skogbrann i et forsøk på å få slukket brannen, melder svenske medier.

Aftonbladet skriver onsdag at bruken av jagerfly er et akutt tiltak som er ment å skape en trykkbølge som skal sørge for at leire veller opp og dekker brannen.

Udetonert ammunisjon

Brannmannskap har helt fra begynnelsen hatt problemer med å slukke brannen ved skytebanen ved Trängslet i Älvdalen fordi det finnes grovkalibret og udetonert ammunisjon på stedet.

Det har vært frykt for at dette skulle eksplodere, ifølge Aftonbladet.

Det svenske forsvaret bekrefter overfor TT at forsvaret har fått en henvendelse om støtte fra redningsledelsen, og at det handler om den ueksploderte ammunisjonen og den vanskelige framkommeligheten ved skytefeltet.

Forsvaret har også varslet en pressekonferanse om flybombingen.