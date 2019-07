Det neste jagerflyet fra Saab kan bli «Tempest» sammen med britene

Samtidig som at Saab er i ferd med å ferdigstille den nye generasjonen Jas-39 Gripen, kommer det nyheter om hva svenskene har tenkt å gjøre når også denne etter hvert må pensjoneres og byttes ut med et sjettegenerasjons kampfly.

Gripen-erstatteren om tjue års tid kan hete «Tempest». Saab og Sverige slutter seg dermed til det britiske prosjektet som ledes av BAE Systems.

Ifølge Defense News er nå alt klart for å offentliggjøre en avtale mellom Storbritannia og Sverige, der Saab blir første internasjonale industripartner i programmet som hittil har kun britiske aktører.

Militærtidsskriftet skriver at avtalen vil bli kunngjort på Royal International Air Tattoo (RIAT), som arrangeres på RAF Fairford, like nord for Swindon, fra 19. juli.

Konkurrerende kampflyprogram

Under avdukingen av konseptmodellen av Tempest på Farnborough i fjor sommer. Foto: ROBERT CLAYTON

Tempest-programmet ble lansert på Farnborough i 2018, der den britiske regjeringen lovet to milliarder pund til første fase av utviklinga.

Målet er å erstatte dagens Eurofighter Typhoon med et nytt kampfly som kan være operativt på andre halvdel av 2030-tallet.

BAE Systems har fram til nå hatt med seg partnerne partnerne Rolls-Royce (motor), Leonardo (sensor/avionikk) og MBDA (våpen).

Det har skjedd saker og ting siden Farnborough i fjor sommer. Blant annet har det vært ei ny flymesse på Le Bourget i Paris, der det ble presentert et konkurrerende europeisk prosjekt for å erstatte Eurofighter Typhoon og Dassault Rafale.

Future Combat Air System (FCAS) heter det fransk-tyske programmet, som også Spania har hektet seg på, og som ledes av Airbus og Dassault. I tillegg er selskapene Thales og MBDA Systems involvert, mens Safran og MTU leder arbeidet med å ta fram en ny motor.

Tempest (nederst) og Typhoon. Foto: BAE Systems

Defense News refererer til hvordan Saab-sjef Håkan Buskhe nylig ble spurt om muligheten for at Saab og Sverige knytter seg til FCAS, hvorpå han repliserte at de er i langt mer intensive samtalene med britene og at han har tro på et slikt samarbeid.

Det som gjelder for både Tempest og FCAS, er at de begge kun finnes som konseptmodeller, og det er seks-sju år før noen av dem vil gjøre de første demonstrasjonsflygningene.

Snart fly til Brasil

Saab og daværende British Aerospace (BAe) hadde fra midten av 1990-tallet et Gripen-samarbeid som blant annet handlet om hjelp til å eksportere flyet.

FCAS-modellen ble vist fram i Paris i juni. Foto: ERIC PIERMONT

Skulle de to selskapene igjen gå sammen, nå om å designe et fly fra blanke ark, må det i så fall være slik at Storbritannia og Sverige har sammenfallende krav til neste generasjon kampfly. Militæranalytikere tidsskriftet har snakket med, påpeker at det fort kan være tilfellet med tanke på hva den store naboen på andre sida av Østersjøen foretar seg.

Uansett har Saab mer enn nok utviklingsarbeid å fullføre i nærmeste framtid. De har som kjent solgt 36 Jas-39E/F til Brasil som blir den sjette Gripen-nasjonen. Det første brasilianske flyet nærmer seg ferdigbygget i Linköping og skal starte flytesting senere i sommer. Ifølge avtalen om teknologioverføring skal både produksjonen av en god del komponenter og sluttmontering av Gripen-flyene skje hos Embraer ved São Paulo.

Fullskalareplika (FSR) av det som i Brasil kalles F-39 Gripen på utstilling i São Paulo i juni.

Den første Jas-39 Gripen ekko (39-8) fløy første gang for litt over to år siden og er nå i lufta på daglig basis.

Jomfruferden skjedde noen måneder forsinket, men siden testfly nummer to ble tatt i bruk i november i fjor har flytestprogrammet fulgt tidsskjemaet, ifølge produsenten. Testfly nummer tre har vært i lufta siden 10. juni i år, mens testfly fire rulles ut snarlig. Brasil skal ha ett av testflyene, mens Försvarets materielverk (FMV) beholder tre.

Sammenlignet med forgjengerne kan Gripen E bære mer våpen og drivstoff, har en ny generasjon aktive og passive sensorer, nytt EW-system (elektronisk krigføring), nytt kommunikasjonssystem og ny motor. I perioden 2019–24 skal det leveres 36 Jas-39E til Brasil og 60 til det svenske forsvaret.