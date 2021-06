Inne på Forsvarets bruktbutikk for jagerfly: – Bedre F-16 finner du ikke

Kjeller: Onsdag formiddag forlot det siste F-16-flyet som har vært til faseettersyn på Kjeller og ble fløyet tilbake til Bodø med prøveflyger Bård «Stump» Solheim i cockpit.

Jagerflyet med halenummer 680 har vært objekt for kjærlig skruing i 4-5 måneder og er nå god for 300 nye flytimer i 331 skvadron.

Flere vedlikeholdsoppdrag av denne typen behøves ikke lenger nå, for sammen med resten av F-16-flåten skal flyet fases ut i løpet av året og beredskapen overtas av F-35A på Evenes.

Det står fortsatt igjen F-16 på Base Kjeller. Fire slike jagerfly er nå i ferd med å klargjøres for salg av Kongsberg Aviation Maintenance Services (Kams) på oppdrag fra Forsvarsmateriell (FMA),

FMAs mål er klart: Å selge disse fire og flest mulig av resten av F-16-flyene til best mulig pris så raskt som mulig.

Forsinket

– Det er en unison tilbakemelding vi får fra potensielle kunder som kommer hit og kikker på de norske flyene: De har vært rundt i verden og kikket på andre brukte F-16, og er ikke i tvil om at de norske er de best vedlikeholdte som finnes, sier Kams-sjef Atle Wøllø.

Ut fra dette utsagnet skulle man kanskje tro det var han som var bruktflyselger, men det er han ikke. Han heter Magnus Hansvold og er leder for materiellavhending i Forsvarsmateriell (FMA).

I fjor høst opplyste forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i Stortinget at de har flere potensielle kunder som ønsker å overta de norske jagerflyene, og at Forsvarsmateriell vurderte det som sannsynlig at en kontrakt kan være inngått i løpet av første halvår 2021.

Marius Hansvold, avdelingsdirektør i Forsvarsmateriell, har ansvaret for avhending av blant annet F-16. Foto: Eirik Helland Urke

Det er bare noen dager igjen av første halvår, men det kommer ikke til å signeres noen kontrakt med det aller første. Prosjektet har pågått i snart to år.

– Pandemien skapte en fastlåst situasjon og har forsinket ting. Jeg kan ikke si annet enn at vi forsøker å selge flyene så fort som mulig, sier Hansvold.

Når det gjelder tidsaspektet, har det lenge vært et poeng å forsøke å holde tempoet oppe. I den grad etterspørselen finnes, er også tilbudet i ferd med å øke i takt med at flere nasjoner enn Norge setter sine F-16-flåter på bakken.

– Det er et faktum at flere andre nasjoner er i ferd med å fase ut F-16 og for eksempel erstatte dem med F-35, men det påvirker i utgangspunktet ikke vårt arbeid, sier avhendingssjefen.

Lagerhall på Kjeller

Når flyene fases ut i løpet av dette året blir de og tilhørende materiell overført fra Luftforsvaret til Forsvarsmateriell. Noen havner på museum, noen skal brukes til skoleformål og andre igjen kommer til å bli destruert. Men så mange som mulig skal selges.

Hansvold bekrefter det Wøllo sier, at tilstanden til de norske F-16-flyene er vesentlig bedre enn det meste annet som finnes. Han opplyser også at det et betydelig antall norske fly som fyller kravet om å ha igjen minst 1.200 timer av de 8.000 timene levetid skrogene har, og dermed vurdert som mest egnet for salg.

Teknisk Ukeblad får opplyst at det kan oppstå tilfeller der det plukkes deler av noen av de nyeste flyene for å brukes på fly som tidligere er satt på bakken, fordi det er flere gjenværende flytimer på dette.

Klargjøringa er mye likt fasevedlikeholdet og vil i utgangspunktet ta minst fire måneder per fly. Men det er selvsagt avhengig om inspeksjonen avdekker avvik og av hvilken type, noe som kan påvirke liggetida. Flyene som er ferdig klargjort for salg kommer til å bli lagret i en hall på Kjeller. Kams er også i ferd med å sette opp en ny hall her.

F-16A Bl10 297 er ett av fire fly som nå klargjøres for salg av Kams på Kjeller. Det fikk haledekoren sin i forbindelse med 30-årsjubileet på Rygge i januar 2010. Foto: Eirik Helland Urke

De første individene som ble plukket ut for klargjøring, halenumrene 276, 293, 297 og 662, var i god stand slik at det var relativt ukomplisert å få dem raskt ferdige. 683 og 689 er også blant de første til å settes i «show room».

Romania

Før FMA har inngått en avtale, vil Hansvold verken si noe om hvem de mulige kjøperne er eller antyde hva slags pris de håper å oppnå, annet enn at kjøperen mest sannsynlig er en nasjon.

Andre potensielle kunder kunne for eksempel vært selskaper som stiller i rollen som motstander i trening («red air»). Her har Israel kommet Norge i forkjøpet med å inngå kontrakt med kanadiske Top Aces.

Top Aces-sjef Russ Quinn skriver til Teknisk Ukeblad at de i 2020 fikk godkjenning til å importere og operere 29 F-16 for å støtte US Combat Air Forces Contracted Air Support (CAF CAS), men vil ikke gå inn på hvorvidt det er aktuelt å anskaffe flere fly eller om de vurderer/har vurdert norske fly.

Blant fagfolkene som Teknisk Ukeblad snakket med «off the record» på Kjeller, er det Romania som nevnes først.

F-16 680 forlater Kjeller som siste fly på fasevedlikehold, og får følge av F-16B 689 et ørlite stykke på veien. Foto: Eirik Helland Urke

Nato-landet er i ferd med å ruste opp, blant annet med nytt NSM-basert kystforsvar, og har nylig mottatt det siste av 17 bestilte brukte F-16 fra Portugal. Men ambisjonen skal være å anskaffe minst 32 flere F-16, fortrinnsvis fra samme «block», kanskje så mange som 48.

Nye muligheter med F-16

Det er altså godt over 41 år siden innfasinga av F-16 startet i Norge, og nå går det mot slutten her til lands for jagerflyet «alle» kjenner igjen.

Men selv om F-16 snart er ferdig i Luftforsvaret, kan flyet industrielt sett fortsatt ha stor betydning i mange år til.

– Vi er definitivt ikke ferdige med F-16, sier Wøllo.

For Kams gjelder det for eksempel istandsettelse og klargjøring av store deler av den norske flåten, som i seg selv vil gi betydelig virksomhet på Kjeller, men kanskje også tilsvarende arbeid på andre lands utfasede salgsobjekter.

I tillegg er det dessuten mulig å inngå nye vedlikeholdsoppdrag for de samme flyene med de nye eierne. Selskapet er det eneste utenfor USA som gjør denne typen F-16-vedlikehold.

– Det er mange nasjoner, eksempelvis blant de nyere Nato-medlemmene, som er i ferd med å erstatte sovjetisk materiell og som ikke har kapasitet til å bygge opp denne vedlikeholdskapasiteten selv, forklarer han.

Flere faser ut F-16

De operative flyene i 331 skvadron i Bodø er Block 15-fly, som ble produsert på Fokker-fabrikken i Nederland i 1982-1984, og som siden har fått skiftet vinger samt vært gjenstand for kontinuerlige oppgraderinger.

Det er sagt at samtlige fly skal forsøkes å selges, så sant Norge går i pluss dersom de må repareres eller kompletteres i forkant. I tillegg er målet å selge både utrangerte motorer samt øvrige reservedeler.

Norge konkurrerer med flere andre land som er i ferd med å fase ut sine F-16, eksempelvis Danmark, og forsåvidt også med Lockheed Martin som er aktive med å selge nybygde Block 70.