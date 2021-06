Dette er flyene som skal fortelle F-16-historien til kommende generasjoner

I januar 1980 tok Luftforsvaret i bruk F-16, og som alle vet nærmer det seg utfasing av dette jagerflyet her til lands.

Planen å stille ut to fly allerede i løpet av dette året: Ett på Norsk luftfartsmuseum i Bodø og ett på Forsvarets flysamling på Gardermoen

Nå er det klart hvilke to eksemplarer som havner på museum og som i årene framover skal formidle 42 års luftfartshistorie til besøkende som aldri har opplevd noe annet norsk jagerfly i lufta enn F-35A.

Representative fly

De to F-16-flyene som havner på museum har halenumrene 674 og 687 og ble levert fra Fokker-fabrikken i Nederland henholdsvis høsten 1983 og våren 1984.

Det opplyser major Anders Utgård, som er sjef for Luftforsvarsmuseet, til Teknisk Ukeblad.

Utgård forteller at det viktigste kriteriet er at dette skal være representative fly. Med andre ord ønsket de ikke et F-16 med spesiell dekor eller lignende, men et fly som viser fram hvordan flertallet ser/så ut.

– Både 674 og 687 er ypperlige kandidater som vil bidra til å eksempelvis fortelle historien fra kald krig til internasjonale operasjoner, sier Utgård.

Han opplyser at begge fløy over Afghanistan for snart tjue år siden, mens 674 i tillegg fløy over Libya for ti år siden. 674 var et av to norske fly som slapp de første bombene mot libyske stridsvogner den 25. mars 2011 og har tredje flest skarpe tokt i internasjonale operasjoner blant de norske flyene.

– Nå starter arbeidet med å samle inn bakkeutstyr, foto og film fra disse spesifikke individene, det være seg fra at de henger på en tanker over Afghanistan eller avskjærer russiske fly ved Finnmark, sier museumssjefen.

Rett fra beredskap til museum

Utgård forteller at museet har hatt et tett og meget godt samarbeid med Luftforsvaret og Forsvarsmateriell om å velge ut to fly som egner seg for utstilling.

Det har vært ei liste på cirka ti halenumre å velge blant. Dette er fly med såpass mange flytimer at de ikke er aktuelle for salg.

Dette var årsaken til at eksempelvis 680 ikke var blant kandidatene til å havne på utstilling, men i stedet er blant flyene som blir forsøkt solgt. Dette flyet hadde igjen nærmere 1.500 av de 8.000 timene da det sist onsdag forlot Kjeller etter den siste vedlikeholdsrunden.

Et annet kriterium er at museet ikke ønsker seg ei «hangardronning» eller «frankensteinmaskin» som er blitt klattet på og satt sammen av ymse deler, men et fly som går rett fra operativ beredskap til museum. Etter at motorene skrus av, skal det tukles minst mulig med flyet før det er klart for utstilling.

Det følger tradisjonen slik også politihelikopteret EC135 og «fleet leader»-eksemplaret av kystvakthelikopteret Lynx fløy inn for egen maskin da de skulle på museum. Det vil også gjelde redningshelikopteret Westland Mk43B Sea King, som naturligvis også skal stilles ut en gang i løpet av neste år.

674 forblir i Bodø, mens det er 687 som skal sørover til Gardermoen. Nøyaktig når dette skjer, er fortsatt usikkert, men det blir trolig en gang til høsten.

Skulle vært solgt nå

Mens Luftforsvarsmuseet jobber med utstilling, jobber Forvarsmateriell med å selge flest mulig av jagerflyene som maksimalt har igjen et halvt års operativ tjeneste.

Kongsberg Aviation Maintenance Services (Kams) har fått oppdraget med å klargjøre de første fire maskinene for salg. De jobber nå på flyene med halenumrene 276, 293, 297 og 662 på Kjeller, og deretter er 683 og 689 de neste i køen.

Forsvarsmateriell hadde opprinnelig ambisjoner om å selge et knippe fly innen utgangen av juni, men forteller nå at pandemien har forsinket prosessen.

– Jeg kan ikke si annet enn at vi forsøker å selge flyene så raskt vi kan, sa avhendingssjef Magnus Hansvold onsdag.