Stresstester F-35: Skal ha jagerfly i lufta over Evenes kontinuerlig i to døgn

Det er snart fire år siden de første F-35A-flyene ankom Norge og to år siden de nye kampflyene ble erklært operative.

Nå nærmer det seg en ny milepæl: Om fire måneder skal F-35A overta Natos QRA-beredskap («Quick Reaction Alert») i nord – et oppdrag som har eksistert i 60 år og som ut året skal utføres av F-16 fra 331 skvadron i Bodø.

Som ledd i disse forberedelsene skal inntil åtte F-35A denne uka deployere til Evenes. Falcon Deploy heter øvelsen som skal pågå de første to ukene i september.

– Denne høsten blir veldig spennende for oss, der vi går fra å være et byggeprosjekt til en flystasjon med operative elementer i lufta og på bakken. For oss er dette eksamen, sier oberst Eirik Guldvog, sjef for 133 luftving på Evenes, til Teknisk Ukeblad.

Få uker etter at F-35 skal begynne å operere fast fra den framskutte kampbasen, skal også de første nye maritime patruljeflyene av typen Boeing P-8A Poseidon ankomme.

Mer øving senere i høst

Luftforsvaret har landet med F-35 på Evenes tidligere, i forbindelse med at byggearbeidene startet opp, men dette er første gang 332 skvadron skal være stasjonert her.

Oberst Eirik Guldvog er sjef for 133 luftving på Evenes. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Det er også årsaken til at øvelsen er såpass omfangsrik nå, forklarer Guldvog, og det handler om nødvendig øving i forbindelse med innfasingsprogrammet for F-35 både for flygere, bakkepersonell og Evenes-organisasjonen.

Etter planen skal F-35-flyene returnere til Evenes senere i høst for tre uker med spesifikk QRA-trening før beredskapen overtas fra rett over nyttår.

Når det gjelder Falcon Deploy, ankommer personell og utstyr Evenes mandag og tirsdag, mens flyene følger etter onsdag 1. september. Da blir det en mottakelsesseremoni og en grunnsteinsnedleggelse for den nye P-8-hangaren før selve øvelsen starter dagen etter.

Det blir med tre daglige flyperioder fram til og med fredag 10. september. I starten vil mye av flyginga pågå tett på Evenes, for at flygerne skal gjøre seg kjent med lokale forhold, før oppdragene øker i distanse fra den nye flystasjonen. Blant annet med dropp av skarpe våpen på Halkavarre skytefelt i Porsanger kommune.

– Så blir det stille helga 11-12. september, før vi stresstester systemet de siste to dagene der vi skal ha fly i lufta døgnet rundt før de returnerer til Ørland 15. september, opplyser Guldvog.

Snart P-8A

CRC Sørreisa flytter opp med en mobil kommando- og kontrollstasjon for å lede jagerflyoperasjoner og trene på samspillet mellom flygere og kontrollerer.

Luftvernsbataljonen fra Ørland skal gjennomføre sin årlige skarpskyting med Nasams på Andøya. Avdelinga på Evenes, som ble opprettet så sent som 1. august, skal også delta, men må vente til neste år med å gjennomføre sin første skarpskyting på egen hånd.

På Evenes er det i dag cirka 160 ansatte og 150 soldater. I løpet av høsten vil flystasjonen passere 200 ansatte som følge av at de første P-8A Poseidon-besetningene kommer hjem fra USA og at de første P-8-teknikerne kommer, primært fra Bodø.

De første to maritime patruljeflyene skal etter planen ankomme Evenes i februar.

F-16 har kun fire måneder igjen i Luftforsvaret, og nå er 331 skvadron i full gang med å dokumentere den siste tida. Her fra Lofoten. Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret

Det er fly nummer to og tre fra Boeings produksjonslinje ved Seattle som flys over først. Disse skal etter hvert tilbake til USA for å få den samme norske konfigurasjonen som det første flyet, «Vingtor», nå er i ferd med å få.

Planen er å være å kunne erklære første operative evne (IOC) i 2023 og at de er fullt operative (FOC) med fem fly og ti besetninger i 2025. Det er samme år som også F-35A skal oppnå FOC-status.

QRA-beredskapen

Når det gjelder QRA-oppdraget, som dreier seg om å kontrollere og verifisere ukjent luftaktivitet i Norges nærområder, vil kravene være de samme for F-35 som de er for 41-åringen F-16. Men måten oppdraget løses på, vil ikke nødvendigvis være helt likt.

Tron Strand, som er sjef for 332 skvadron, var ikke tilgjengelig for Teknisk Ukeblad denne gang. Men på Luftmaktseminaret i februar snakket han om at det pågår et arbeid med å endre noe på måten de utfører QRA-oppdraget når dette overtas av de nye flyene som har en sensorpakke i en annen divisjon enn det F-16 kan varte opp med.

– Det vi tenker på her, er F-35s evne til å innhente informasjon i hele det elektromagnetiske spekteret. Eksempelvis når Russland utfører øvelser, vil vi kunne ha et godt bilde av hva som foregår. Det bør sannsynligvis utnyttes, sa skvadronsjefen.

Han forklarte at situasjonsforståelsen og bildet som gjennom sensorfusjon i dag tegnes for ham som befinner seg i F-35-cockpiten, også vil kunne brukes av andre i sanntid i tillegg til i etterkant i en grundigere analyse av dataene som er samlet inn. Men dette er noe Forsvaret må ønske selv, ikke en kapasitet som automatisk fulgte med anskaffelsen.