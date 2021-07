Norge skulle komme andre i forkjøpet med F-16-salg – nå har det motsatte skjedd

Da Forsvarsmateriell (FMA) høsten 2019 fikk oppdraget med å prøve å selge Luftforsvarets brukte F-16, var ordren klar: Skynd dere!

Å være tidlig ute med å erstatte F-16 med F-35 betyr at Norge i utgangspunktet har hatt et forsprang på en del andre nasjoner som er ute i samme ærend, altså forsøke å få mest mulig igjen for de rundt 40 år gamle jagerflyene.

Men nå er det en av våre nære allierte som har kommet oss i forkjøpet.

Opp til 40 fly

Nederland er blitt enig med amerikanske Draken International om salg av 12 F-16, med opsjon på ytterligere 28 fly.

Det kommer fram i et brev fra det nederlandske forsvarsdepartementet til parlamentet tirsdag 29. juni.

Hva slags pris nederlenderne har fått for fly og tilhørende utstyr, skrives det ikke noe om. Dette skal politikerne informeres om i et eget skriv senere.

Faksimile av brevet fra det nederlandske forsvarsdepartementet til underhuset tirsdag 29. juni.

Det opplyses at kontrakten med Draken International skal signeres i løpet av sommeren og at de første flyene ventelig vil overføres i 2022. De øvrige flyene kan overføres gradvis fram til 2024 dersom opsjonen benyttes.

I utgangspunktet kunne det vært vanskelig å få godkjennelse av amerikanske myndigheter for å eksportere F-16 til en kommersiell kjøper, men det er et unntak når kjøperen har en kontrakt med en statlig instans. Det er tilfelle her.

Sluttbrukeren Draken International har lenge blitt leid inn for å stille som motstander i øvelser i regi av US Air Force og US Navy, og amerikanske myndigheter kontrollerer etterlevelsen av disse avtalene, påpeker statssekretær Barbara Visser i brevet stilet til det nederlandske underhuset («Tweede Kamer der Staten-Generaal»).

Frykter svekket markedsposisjon

Et annet selskap som opererer i det samme landskapet som Draken International, er kanadiske Top Aces. I fjor fikk de godkjenning til å importere 29 F-16 fra Israel for å støtte US Combat Air Forces Contracted Air Support (CAF CAS).

Teknisk ukeblad har vært i kontakt med Top Aces, men de vil ikke kommentere hvorvidt de har vurdert norske fly før de kjøpte israelske bruktfly, der det første ble sivilt sertifisert tidligere i år.

Draken International har så langt ikke besvart våre henvendelser. Det har heller ikke FMA.

I forrige uke uttalte Magnus Hansvold, leder for materiellavhending i FMA, at pandemien bidro til at de ikke lyktes med å selge F-16 i løpet av første halvår i år, slik forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i fjor høst fortalte Stortinget at trolig kom til å skje.

I oppdragsbrevet fra Forsvarsdepartementet til FMA for snart to år siden ble følgende resonnement framført:

«Det er antatt at den norske markedsposisjonen vil svekkes etter hvert som andre nasjoner setter sine F-16-flåter på bakken, slik at det er nødvendig å gjennomføre avhending på så tidlig tidspunkt som mulig».

F-16 fra den nederlandske 306 skvadron tar av fra Ørland under Nato air meet i 1997. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Også Danmark skryter av egne fly

– Det er et faktum at flere andre nasjoner er i ferd med å fase ut F-16 og for eksempel erstatte dem med F-35, men det påvirker i utgangspunktet ikke vårt arbeid, sa avhendingssjefen da vi traff ham på Kjeller sist onsdag.

Der har Kongsberg Aviation Maintenance Services (Kams) fått oppdraget med å klargjøre de norske F-16-flyene for salg, og på en omvisning ble vi fortalt at de norske flyene er blant de best vedlikeholdte eksemplarene av denne flytypen.

Det er muligens Norge ikke alene om, for budskapet er ganske likt hos våre naboer i sør som også er ute i det samme markedet:

– Det er stor interesse for å kjøpe de danske F-16-flyene, fordi vi har vedlikeholdt dem så godt, uttalte Danmarks forsvarsminister Trine Bramsen i Folketinget i fjor.

F-16 tok farvel med Friesland

Nederland har så langt mottatt 17 F-35A av de 46 flyene de skal ha. Åtte av dem befinner seg i USA: To testfly som er stasjonert på flybasen Edwards i California og seks treningsfly som er stasjonert sammen med blant annet ti norske fly på Luke i Arizona.

Koninklijke Luchtmachts første F-35, AN-1, fløy første gang 6. august 2012 og besøkte hjemlandet første gang våren 2016 i forbindelse med støytesting.

De nederlandske F-16-flyene tok farvel med Friesland tirsdag 22. juni da en trio gjennomførte en overflygning over elleve byer.

Fra 1. juli er det kun F-35 som skal være stasjonert på flystasjonen Leeuwarden nordvest i Nederland. Om et par år følger også den andre basen, Volkel, som ligger sørøst i landet.

Det første av flyene som er stasjonert på Leeuwarden ankom 31. oktober 2019 på en småflau seremoni:

Etter en høytidelig innflyging, der nyflyet AN-9 fikk selskap av tre forgjengere – en Spitfire, en Hawker Hunter og en F-16 – oppsto uhellet etter landing. I stedet for å motta vannsalutt, endte det nye jagerflyet opp med en langt mindre verdig skumlegging.