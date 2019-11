Velkomstkomiteen tabbet seg ut: Nederlands første F-35 ble skumlagt rett etter ankomst

Å hedre fly og flygere med vannbuer fra vannkanonene på brannbiler, er en lang tradisjon i både sivil og militær luftfart.

Derfor var det en selvfølge at to brannbiler sto parat på rullebanen for å ta imot Nederlands første operative F-35 på flybasen Leeuwarden sist torsdag.

Etter en høytidelig innflyginga der AN-9 fikk selskap av tre forgjengere, en Spitfire, en Hawker Hunter og en F-16, oppsto det en mindre verdig situasjon etter landing. I stedet for å motta vannsalutt, endte det nye jagerflyet opp med en langt mindre verdig skumlegging.

Glemte å skru over til vann

Ifølge Defensie Fotografie, som var til stede på arrangementet sammen med 2.200 andre, skyldtes flausa at landingen med F-35 måtte utsettes da det kom et F-16 fra flybasen Volkel som meldte om røyk i cockpit og måtte gjennomføre en føre-var-landing. Dette førte til at brannbilene måtte i beredskap.

Vannsalutt ble i stedet skumbad fra to E-One-brannbiler da Nederlands første operative F-35A landet på Leeuwarden torsdag ettermiddag. Foto: Det nederlandske forsvarsdepartementet

Når så F-35-flyet landet i etterkant av dette, har det trolig skjedd en forglemmelse, slik at begge brannbilene endte opp med å skumlegge det splitter nye kampflyet i stedet for å oversprøyte det med vann.

Flere medier, deriblant Flight, skriver at det skal undersøkes om flyet har tatt skade av slokkemiddelet. Det skal uansett gjennom en grundig mottakskontroll de kommende to ukene.

Det er imidlertid liten grunn til bekymring, ifølge innspill Teknisk Ukeblad har fått fra F-35-teknikere. Verken fly eller motor tar skade av et slikt skumbad, men det må en god vask og kanskje rens til. Slik er det også på F-16. Dette er ikke første gang et jagerfly er blitt skumlagt, det har også skjedd her til lands, men det koster altså kun litt ekstra jobb.

Bygges i Italia

Nederland har planer om å kjøpe 46 F-35A. Det er over sju år siden Koninklijke Luchtmachts første F-35, AN-1, fløy første gang. Det skjedde 6. august 2012, og det har vært to nederlandske F-35A i lufta siden 2013. Dette er testfly som er stasjonert på flybasen Edwards i California. Disse besøkte hjemlandet første gang våren 2016, i forbindelse med støytesting. I tillegg har Nederland seks F-35A på flybasen Luke i Arizona, som inngår i den flernasjonale treningsflypoolen sammen med blant annet sju norske fly.

2.200 befant seg på tribunen da det torsdag ettermiddag var seremoni for Nederlands første operative F-35. Foto: Det nederlandske forsvarsdepartementet

Det niende flyet er det første som skal være permanent stasjonert i Nederland, nærmere bestemt Leeuwarden-basen nordvest i landet. Nederlenderne ligger litt bak Norge i innfasinga, og målet er å oppnå første operative evne (IOC) i løpet av 2021. Den andre basen, Volkel, ligger sørøst i landet og skvadronen der blir etter planen satt opp med F-35 i 2023.

Mens de åtte første flyene er bygget i Fort Worth i Texas, er det niende flyet bygget i Italia. Dette og de øvrige 37 flyene skal ferdigstilles på Cameri-fabrikken like sør for Malpensa lufthavn ved Milano. Dette betegnes som et Faco-anlegg («Final Assembly and Check Out») som eies av den italienske staten og drives av Leonardo i samarbeid med Lockheed Martin.

Industrien lykkes godt

Nederland har en velutviklet flyindustri med lange tradisjoner – det var for eksempel Fokker som bygde de norske F-16-flyene – og tidligere i år hadde de passert en milliard dollar i produksjonskontrakter til F-35-programmet fordelt på 25 leverandører.

Også når det gjelder logistikken tilknyttet den voksende europeiske F-35-flåten har Nederland lykkes godt. For et par år siden besluttet det amerikanske forsvarsdepartementet å legge distribusjons- og varelagersenteret for Europa til Nederland, nærmere bestemt i Woensdrecht helt sør i landet.

Det nederlandske F-35A-flyet AN-9 på vei til hjemmebasen Leeuwarden. Foto: Lockheed Martin

Leeuwarden er for øvrig den tjuende basen rundt om i verden som huser F-35. Lockheed Martin opplyser at det nå er levert mer enn 450 fly og i tillegg utdannet 910 flygere og 8.350 teknikere.

Sju nasjoner og våpengrener er så langt operative med F-35: US Air Force, Italia og Japan med F-35A, US Marine Corps og Storbritannia med F-35B, US Navy med F-35C og Israel med F-35I. Det norske luftforsvaret blir nummer åtte. Det er ventet at Luftforsvaret kommer til å erklære IOC i løpet av kort tid, dersom alt går etter planen.