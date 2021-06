SRF: Sveits kjøper F-35 etter en overlegen seier, teknologisk og økonomisk

Det som ses på som en overraskende beslutning, skal være tatt: Sveits er på vei inn i klubben sammen med blant annet Norge og kommer til å kjøpe nye kampfly av typen F-35A.

Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) avslørte dette mandag, og de skal ha fått bekreftet fra tre uavhengige kilder at forbundsrådsavgjørelsen er rett rundt hjørnet.

Ifølge den sveitsiske kringkasteren har F-35 gjort det klart best i evalueringa, både økonomisk og operasjonelt.

Flere fly for pengene

SRF påpeker at det eneste femtegenerasjonskampflyet i konkurransen har et teknologisk fortrinn. I tillegg har tvilen om at F-35 egner seg til å forsvare et lite fjelland som Sveits, fordunstet i løpet av evalueringsprosessen.

Når det gjelder økonomi, trekker kanalens kilder fram simulatoren, som muliggjør mer avansert trening på bakken, samt at det visstnok vil være mulig å få flere F-35 enn andre jagerfly for budsjettet på 6 milliarder franc, tilsvarende cirka 57 milliarder kroner.

Viola Amherd, som leder forsvarsdepartementet (DDPS), har derfor ikke noe annet valg enn å anbefale sine kolleger i Forbundsrådet om å anskaffe F-35A.

Ifølge SRF foreligger det allerede utkast til pressemelding om at Sveits kjøper nye kampfly fra Lockheed Martin. Samtidig understrekes det også at minst to av de sju medlemmene i Forbundsrådet ønsker europeisk jagerfly av politiske årsaker.

I den sveitsiske konkurransen deltar også Frankrike med Dassault Rafale, Tyskland med Airbus Eurofighter Typhoon og USA med Boeing F/A-18 Super Hornet.

Valgte Gripen for ti år siden

Målet er å ha de første nye flyene på plass om seks års tid, men SRF ser ikke bort fra at framdriften i kampflykjøpet igjen kan bli redusert dersom Forbundsrådet bestemmer seg for å kjøpe amerikansk.

Dette er fra før en meget langvarig prosess. Det nærmer seg ti år siden det ble besluttet å kjøpe Jas-39E/F Gripen fra Saab og Sverige, en beslutning som senere ble lagt på hylla.

I fjor høst sa sveitserne ja til å kjøpe nye kampfly, med knappest mulig margin i en folkeavstemning.

Siden den gang har planen vært at det i løpet av 2021 skulle avgjøres hva slags flytype som skal erstatte dagens flåte av Northrop F-5E/F Tiger II og Boeing (McDonnell Douglas) F/A-18C/D Hornet.

Sveitsisk F/A-18C Hornet på Royal International Air Tattoo (RIAT) på RAF Fairford i England i 2018. Foto: Tech. Sgt. Brian Kimball

Fristen for å levere tilbud i konkurransen som kalles Air2030 gikk ut 18. november. USA tilbød 36 F-35A, i tillegg til at fire fly kan bygges i Sveits av RUAG i Emmen ved Luzern.

Det siste elementet var et svar på Air2030s forespørsel om at tilbyderne i tillegg kunne foreslå tiltak som kan styrke nasjonens uavengighet og beredskap.

Lockheed Martin har sagt at dette vil medføre en betydelig merkostnad, samtidig som det selvsagt vil kunne bidra til å bygge opp spisskompetanse i sveitsisk industri slik at de selv kan utføre MRO&U, altså vedlikehold, reparasjon, overhaling og oppgradering, gjennom 30 år med operativt liv for flyene. Hvorvidt dette fortsatt er aktuelt for Sveits, omtales ikke av SRF i denne omgang.

Sveits skal også kjøpe langtrekkende luftvern. Her står det mellom Frankrike og USA, som tilbyr henholdsvis Eurosam SAMP/T og Raytheon Patriot i en konkurranse som går parallelt i Air2030.