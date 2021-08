Jomfruferd for norsk P-8A: Her er nye «Vingtor» i lufta for første gang

En måned etter at det ble rullet ut av lakkeringshangaren, har det første norske P-8A Poseidon-flyet fløyet for første gang.

Flyet tok av fra Renton klokka 10.03 lokal tid mandag 9. august og var i lufta i to timer og tjuefire minutter før det landet på Boeing field.

På flyturen ble motorer og andre tekniske systemer testet, blant annet var flyet oppe på makshøyden 41.000 fot.

Seks kilometer i luftlinje

Hadde det ikke vært for den innlagte testinga, er dette en flytur som kunne tatt få minutter. Det er ikke mer enn rundt seks kilometer mellom de to rullebanene Renton og Boeing field, sør for Seattle i delstaten Washington nordvest i USA.

Flyet er ferdig på sluttmonteringsfabrikken i Renton, der også sivile Boeing 737 bygges, og de får sin militære utrustning på Thompson-fabrikken ved Boeing field.

På det såkalte «installation and checkout»-anlegget skal det gjennomføres ytterligere testing i fabrikkens regi før Forsvarsmateriell overtar senere i år.

– Denne flyginga er en viktig milepæl, og vi er fortsatt i rute til å levere P-8-flåten til Forsvarsmateriell til planlagt tid, uttaler Christian Thomsen, programsjef for P-8 i Europa, i ei pressemelding fra Boeing.

Til dags dato har Boeing levert 136 slike maritime patruljefly (MPA) fordelt på US Navy, den indiske marinen og britiske Royal Air Force.

RAF skal motta de siste av sine ni bestilte fly i løpet av dette året, før leveransene til Norge starter. Deres innfasing har pågått et år, og for et par uker siden gjennomførte de det første torpedoslippet.

Ytterligere fire nasjoner venter på tilsvarende fly: Australia, New Zealand, Sør-Korea og Tyskland, som for halvannen måned siden også bestilte fem P-8A.

Dekket til navnet

Mens halenummeret er godt synlig, var ikke «Vingtor«-merkinga lenger å se på flyet da det fløy for første gang.

Etter det Teknisk ukeblad får forklart, skyldes dette en Boeing-policy om å dekke til navnet mens det har stått på den offentlige flyplassen Renton. På tross av at det fra norsk hold er meldt at dette ikke er nødvendig.

Navnet «Vingtor» viderefører en nesten 80 år lang tradisjon i Luftforsvaret. Førstemann var et Consolidated PBY-5 Catalina I, som ble levert i februar 1942 og i mai samme år landet i Førdefjorden for å hente ut to norske agenter sammen med en familie på tre som hadde holdt dem skjult fra tyskerne.

Flyet var altså en del av «Catalina-avdelingen», forløperen til 333-skvadron, som opererte fra Skottland under andre verdenskrig. Også P-8A nummer to og tre har navn fra denne avdelingen: «Viking» og «Ulabrand».

Fullt operative i 2025

Det var i mars 2017 at Norge kjøpte fem P-8A Poseidon til rundt ti milliarder kroner direkte fra USA via FMS-programmet («foreign military sales»).

«Viking» vil være det første til å mottas på Evenes om et halvår, når den operative testinga herfra starter. Her må det operere fra midlertidige fasiliteter i cirka to år. Slik det ser ut nå, vil det permanente hangarbygget være klart i starten av 2024.

Forsvarets logistikkorganisasjon (Flo) har i sommer gått ut i markedet på jakt etter logistikkløsninger.

I markedsundersøkelsen ber de om informasjon fra potensielle leverandører om tilgjengelighet av materiell, logistikkonsepter, priser og ledetidsstrategier for understøttelsen av såkalte «Commercial Common Parts» (CCP) til den norske P-8A-flåten.

En P-8A består 86 prosent av de samme delene som brukes på den sivile Boeing 737 NG-serien (600-900).

Luftforsvarets mål er å kunne erklære første operative evne (IOC) i 2023 og at de er fullt operative (FOC) med fem fly og ti besetninger i 2025. Det er samme år som også Luftforsvarets F-35A skal oppnå FOC-status.