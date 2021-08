Nye overvåkingsfly må stå to år i midlertidig hangar på Evenes

Norge har bestilt fem Boeing P-8A Poseidon maritime patruljefly (MPA) som skal erstatte dagens P-3 Orion og DA-20 Jet Falcon.

Mens byggingen av flyene følger tidsskjemaet, er infrastrukturen på den nye basen på Evenes forsinket. Slik det ser ut nå, vil hangarbygget være klart i starten av 2024.

Det vil være cirka to år etter at det første flyet ankommer Evenes, ett år etter at flyene skal ha oppnådd første operative evne (IOC) og sju år etter at Norge bestilte flyene til rundt ti milliarder kroner direkte fra USA via FMS-programmet («foreign military sales»).

Nye kontrakttildelinger

Det har lenge ligget i kortene at P-8-flyene skulle operere fra midlertidige fasiliteter fram til den nye MPA-infrastrukturen er på plass. Men prosjektet er nå skjøvet ytterligere noen måneder ut i tid. Forsvarsbyggs forklaring på forsinkelsen er «korona, turbulens og omprosjektering».

Løsningen er å sette opp en midlertidig hangar og vedlikeholdshangar som skal stå klar til det første Poseidon-flyet flyr over fra vestkysten i USA til Evenes rundt kommende årsskifte.

På samme tid skal F-35A overta Natos QRA-beredskap («Quick Reaction Alert») i nord fra den nye framskutte operasjonsbasen. 332 skvadron skal etter planen starte testing og øvrige forberedelser på Evenes denne måneden.

«Vingtor» var ferdig lakkert i Renton i starten av juli, mens det innvendige arbeidet skal utføres ved Boeing field få kilometer unna i løpet av høsten. Foto: Forsvarsmateriell/Boeing

Ifølge Forsvarsbygg er grunnarbeidet på tomta for den permanente P-8-hangaren ferdig. Samtidig er det inngått en kontrakt verdt 807 millioner kroner med PEAB Bjørn Bygg AS om bygging av dette anlegget som også skal huse lager, verksted og administrasjon.

Bertelsen & Garpestad AS har vunnet anbudet om å bygge flyoperative flater, det vil si takseveier og oppstillingsplasser. Kontrakten er verdt 453 millioner kroner.

Totalt skal det investeres i overkant av fem milliarder kroner i Kampbase Evenes.

Stor samlet Poseidon-flåte

I juli ble det første norske P-8A-flyet rullet ut av Boeings lakkeringshangar. Denne maskinen har fått navnet «Vingtor», som er brukt før på et Consolidated PBY-5 Catalina I fra «Catalina-avdelingen», forløperen til 333 skvadron, og et av skvadronens P-3C Orion.

Det er ikke «Vingtor» som skal tas imot på Evenes først. Det er derimot fly nummer to, «Viking».

Flyene kommer først fra sluttmonteringsfabrikken i Renton-fabrikken, der også sivile Boeing 737 bygges, og de får sin militære utrustning på Thompson-fabrikken ved Boeing field. Begge anleggene ligger like ved Seattle.

Når P-8A er på plass, vil de styrke Forsvarets evne innenfor maritim overvåking og anti-ubåtkrigføring. I tillegg kan de bidra til å knytte enda sterkere bånd med to store og nære allierte, snart tre:

Både fra britisk og norsk hold har det blitt framhevet at det nå legges opp til tett samarbeid, inkludert med de hyppige P-8-gjestene fra US Navy, når de viktige ubåt-jaktoperasjonene må gjennomføres for å holde kontroll på russiske strategiske ubåter på patrulje i Atlanterhavet.

Norges fem fly leveres rett etter at RAFs ni fly er ferdig levert. I slutten av juni ble det klart at også Tyskland bestiller fem P-8A.

Luftforsvarets mål er at de skal være fullt operative (FOC) med fem fly og ti besetninger i 2025.