Norges første P-8A i lakkeringshallen: Nå er det klart hva de nye patruljeflyene skal hete

Det er i overkant av fire år siden Norge bestilte fem P-8A Poseidon maritime patruljefly fra USA for rundt ti milliarder kroner.

Det første flyet har denne våren befunnet seg på Boeings sluttmonteringsfabrikk i Renton ved Seattle i delstaden Washington nordvest i USA.

I dag, fredag, befinner flyet seg i lakkeringshallen. Når det ruller ut herfra har det ikke bare fått en grå grunnfarge og norske militære kjennetegn, men også et norsk navn med lange historiske røtter:

Catalina-avdelingen

– Det første flyet får navnet «Vingtor.» Dette viderefører en nesten 80 år lang tradisjon i Luftforsvaret, sier oberst Torgeir Aas, brukerkoordinator for P-8A i Luftforsvaret.

I ei pressemelding opplyser Luftforsvaret at Norges første «Vingtor» var en del av «Catalina-avdelingen», forløperen til 333-skvadron som opererte fra Skottland under Andre verdenskrig.

«Vingtor» tilhørte «Catalina-avdelingen» som opererte fra Skottland under Andre verdenskrig og som er forløperen til 333 skvadron. Foto: Forsvarets museer

Consolidated PBY-5 Catalina I-flyet ble levert i februar 1942, og i mai samme år landet «Vingtor» i Førdefjorden for å hente ut to norske agenter sammen med en familie på tre som hadde holdt dem skjult fra tyskerne. For dette mottok hele mannskapet Krigskorset med sverd, Norges høyeste militære utmerkelse for tapperhet i strid.

Det er med andre ord er det en stor hjulbrønn å fylle for den første P-8A-maskinen. Fly nummer to og tre vil bære navnene «Viking» og «Ulabrand». Også dette er navn som stammer tilbake til Catalina-avdelingen i Skottland.

Dette er navn vi også kjenner igjen fra dagens Orion-flåte som vil fases ut når Poseidon er på plass. De fire P-3C-flyene heter «Vingtor», «Jøssing», «Ulabrand» og «Viking». De to P-3N-flyene heter «Hjalmar Riiser-Larsen» og «Bernt Balchen».

Norrøne skikkelser

De fem nye maritime patruljeflyene skal ikke bare erstatte P-3 Orion, men også to DA-20 Jet Falcon i 717 skvadron som driver med elektronisk krigføring.

P-3C Orion-flyet «Vingtor». Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

De to mørke søsterflyene heter «Hugin» og «Munin», og disse navnene videreføres til P-8A-maskin nummer fire og fem som skal være på plass i Norge i 2025.

– I norrøn mytologi var Hugin og Munin som kjent Odins ravner som hjalp han med å følge med på hva som skjedde på jorda. På samme måte har hovedoppgaven til norske maritime patruljefly alltid vært å sørge for at nasjonale og allierte beslutningstakere vet hva som skjer i våre nærområder. Dette er derfor to navn som passer svært godt med tanke på de oppgavene P-8A skal løse, sier Aas.

Dette er ikke de eneste norrøne skikkelsene norske militærfly har fått navn etter:

Mens de seks C-130H fra 60-tallet var oppkalt etter mannspersoner fra norrøn mytologi – «Odin», «Tor», «Balder», «Frøy», «Ty» og «Brage» – er dagens fire C-130J-fly fra 2000-tallet oppkalt etter kvinneskikkelser, flere av dem hustruer til gamlekarene: «Frigg», «Idunn», «Nanna» og «Frøya».

Til Norge om et halvår

Det første flyet vil være ferdigprodusert hos Boeing på senhøsten, og klar for å starte operativ testing fra Evenes i starten av 2022. Planen er at dette skal lede til første operative evne (IOC) i 2023 og at Luftforsvaret skal være fullt operative (FOC) med fem fly og ti besetninger i 2025.

Torgeir Aas er brukerkoordinator for P-8A i Luftforsvaret. Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

Det var i mars 2017 at Norge kjøpte fem P-8A Poseidon til rundt ti milliarder kroner direkte fra USA via FMS-programmet («foreign military sales»).

Ved siden av at P-8A vil gi Norge en betydelig større evne innenfor maritim overvåking og anti-ubåtkrigføring, kan de bidra til å knytte enda sterkere bånd med to store og nære allierte, snart tre:

Både fra britisk og norsk hold har det blitt framhevet at det nå legges opp til tett samarbeid, inkludert med de hyppige P-8-gjestene fra US Navy, når de viktige ubåt-jaktoperasjonene må gjennomføres for å holde kontroll på russiske strategiske ubåter på patrulje i Atlanterhavet.

Norges fem fly leveres rett etter at RAFs ni fly er ferdig levert. I slutten av juni ble det klart at også Tyskland bestiller fem P-8A.