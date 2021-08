Får tre nye F-35A: – Imponerende lite forsinket

Onsdag ettermiddag norsk tid forlater tre nybygde F-35A fabrikken i Texas og setter kurs mot Trøndelag.

Dersom alt går etter planen, lander kampflytrioen på Ørland flystasjon sent på kvelden.

Etter dette vil Luftforsvaret ha 31 slike jagerfly: 21 i Norge og 10 i USA der de brukes til trening på flybasen Luke i Arizona.

Stor høstleveranse i år

Siden de første F-35-ene ankom Ørland i november 2017 har Luftforsvaret mottatt seks fly i året – tre om våren og tre om høsten.

Slik ble det ikke i år. Det er flyene som etter planen skulle vært levert i mai, som nå er på vei. Fortsatt er planen å motta ytterligere tre fly senere i år.

– Det er imponerende at både produksjonen og leveransen av flyene ikke er blitt nevneverdig forsinket av covid-19-situasjonen. Hver gang vi mottar nye fly får Forsvaret en økt operativ evne, sier luftvingsjef Øivind Gunnerud i ei pressemelding.

I 2020 måtte Lockheed Martin for første gang redusere F-35-produksjonen.

Mens det i 2019 ble produsert og levert 134 fly, var det i fjor 123 F-35 som ble rullet ut fra fabrikkene i Fort Worth i Texas og Cameri i Italia.

Oberst Gunnerud er på plass på stripa for å ta imot flyene som flys over Atlanteren av amerikanske flygere fra organisasjonen «Defence Contract Management Agency» (DCMA).

Han legger til at det er viktig å motta disse flyene nå fordi de trengs for å kunne overta Nato-beredskapen fra Evenes fra nyttår.

Justerer opplegget

Selv om den såkalte QRA-beredskapen i nord («Quick Reaction Alert») ikke skal overtas før i januar 2022, starter 332 skvadron nå testing og forberedelser fra den nye kampbasen på Evenes.

F-35A har fortsatt det som kalles initiell operativ evne (IOC), men det er mer infrastruktur og organisatoriske spørsmål, ikke kvaliteten og kompetansen på fly og folk, som er til hinder for at F-35 for lengst kunne overtatt hele jobben for F-16.

På Luftmaktseminaret i februar i år opplyste skvadronsjef Tron Strand at de nå jobber med å endre noe på måten de utfører QRA-oppdraget når dette overtas av de nye flyene som har en sensorpakke i en annen divisjon enn det F-16 kan varte opp med.

– Det vi tenker på her, er F-35s evne til å innhente informasjon i hele det elektromagnetiske spekteret. Eksempelvis når Russland utfører øvelser, vil vi kunne ha et godt bilde av hva som foregår. Det bør sannsynligvis utnyttes, sa skvadronsjefen.

I juni deltok norske F-35 i storøvelsen Arctic Challenge (ACE) for første gang.

Nå i høst skal også norske F-35 med piloter og personell deployere utenlands igjen. Nå er det til Nederland som i samarbeid med Norge har startet opp et elitekurs for noen utvalgte flygere, det som kalles «Weapons Instructor Course» (WIC).

Dette er et seks måneder kurs kun for et par flygere som planlegges annethvert år, og som danskene også skal koble seg på etter hvert.