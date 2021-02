Flaggskipet har ankommet USA for å få hjelp til å bli tredje nasjon med operative F-35B

Det er snart fire år siden det første F-35B-flyet ble levert fra den den italienske Cameri-fabrikken. Nå nærmer det seg at disse kan tas operativt i bruk på det italienske hangarskipet ITS Cavour.

Lørdag ankom Marina Militares flaggskip den amerikanske marinebasen Norfolk. Her skal det de kommende seks ukene gjennomføre integrasjonstesting for å sertifisere at F-35B trygt kan operere fra hangarskipet.

Fra før har US Marine Corps fem operative F-35B-skvadroner og Storbritannia erklærte første operative evne (IOC) med sine F-35B på HMS Queen Elizabeth for litt over to år siden.

Samtrening

Det er et fastsatt opplegg som kalles «Ready for operation» (RFO) som nå skal gjennomføres ved hjelp av amerikanske F-35 Patuxent River Integrated Test Force (ITF). Også Italia har i over to år hatt to F-35B på marineflybasen Patuxent River i Maryland for testing og sertifisering.

Italienske ITS Cavour, amerikanske USS Harry S. Truman (CVN 75) og franske «Charles de Gaulle» i Omanbukta i 2014. Foto: MC3 Ethan M. Schumacher

Hangarskipet har for øvrig blitt modifisert og tilpasset de nye flyene. Det ti måneder lange arbeidet var ferdigstilt i fjor sommer.

ITS Cavour med et mannskap på 600 forlot hjemmebasen Taranto i Sør-Italia 28. januar. På veien over Atlanteren ble det tid til et kjapt besøk til Rota-basen i Spania og deres hangarskip «Juan Carlos I», og deretter samtrening med US Navy og deres P-8A Poseidon og F/A-18 Super Hornet nærmere amerikansk farvann.

Italia skal etter planen ha 30 F-35B fordelt på marinen og flyvåpenet. 5. mai 2017 ble det første F-35B-flyet som er bygget utenfor USA seremonielt rullet ut.

Først i Europa

F-35B er som mange vet STOVL-varianten («short takeoff/vertical landing») av kampflyet. Som navnet indikerer, må et F-35B med våpen og fulle drivstofftanker i utgangspunktet ta av konvensjonelt, men det kan lande vertikalt. Også Japan og Singapore har bestilt denne versjonen.

Test- og evalueringsskvadronen VX-23 fra F-35 Patuxent River Integrated Test Force (ITF) på et treningsoppdrag i januar som forberedelse til arbeidet som nå skal gjøres på ITS Cavour. Foto: Kyra Helwick

Det første italienskbygde F-35A, AL-1, ble ferdigstilt i mars 2015 og var i lufta for første gang i september samme år. Da var det første gang at F-35 fløy utenfor USAs grenser. I februar 2016 ble det samme flyet den første F-35-en til å krysse Atlanteren på vei til Luke.

Cameri-fabrikken ligger like sør for Malpensa lufthavn ved Milano. Dette betegnes som et Faco-anlegg («Final Assembly and Check Out») som eies av den italienske staten og drives av Leonardo i samarbeid med Lockheed Martin. Hit sendes også komponenter fra norske F-35A for de tyngste vedlikeholdsoppgavene.

Det italienske flyvåpenet var 30. november 2018 først i Europa til å erklære initiell operativ kapasitet (IOC) med sine F-35A.

Italia var også først til å utføre luftkontroll på Island med F-35. I oktober 2019 dro Aeronautica Militare på Keflavik med seks F-35A, et KC-767A tankfly og til sammen 130 soldater. I mars året etter overtok det norske luftforsvaret oppdraget, og de er på vei tilbake til Island om to uker for sin andre utenlandsdeployering med F-35.