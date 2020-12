Nå er alle amerikanske våpengrener operative med samtlige F-35-versjoner

Det amerikanske marinekorpset var de første som ble operative med F-35 for fem og et halvt år siden.

Dette var med STOVL-versjonen F-35B («short takeoff/vertical landing») sommeren 2015. Siden den gang har både US Air Force og US Navy blitt operative med sine F-35A og F-35C. Men også US Marine Corps er i ferd med å innføre et mindre antall F-35C, og de er nå klare for kamp.

USMC mottok sitt første F-35C i januar i år, og i løpet av kun ti måneder har våpengrenen mottatt og inspisert nok fly til at de 1. desember kunne erklære første operative evne (IOC) med den første F-35C-skvadronen.

Dette er Marine Fighter Attack Squadron 314 (VMFA-314) som nå vil være i stand til å deployere til hangarskip rundt om i verden.

VMFA-314 tilhører 3rd Marine Aircraft Wing (MAW), som har hovedbasen sin på Miramar nord for San Diego i California.

– Dette øker vår evne til å rykke ut på kort varsel for å støtte egne og allierte styrker, uttaler generalmajor Christopher Mahoney som er sjef for 3rd MAW.

Mistet fly for to måneder siden

Mirabar-basen har også skvadroner satt opp med F/A-18 Hornet og F-35B. Det var et av sistnevnte som gikk tapt tirsdag 29. september i år da det kom i kontakt med et tankfly av typen KC-130J i forbindelse med luft-til-luft-tanking sør i California.

USMC mistet et F-35B også 28. september 2018, for øvrig var dette dagen etter at de første gang tok i bruk kampflytypen i strid med F-35B som opererte fra USS Essex – et amfibisk landingsskip i Wasp-klassen.

USMCs første F-35C ankommer Marine Corps Air Station Miramar 21. januar 2020. Foto: Sgt. Dominic Romero

F-35B med våpen og fulle drivstofftanker må i utgangspunktet ta av konvensjonelt, men det kan lande vertikalt. I tillegg til USMC brukes denne varianten av Storbritannia og Italia, mens Japan og Singapore venter på tilsvarende fly.

US Air Force erklærte IOC med sine F-35A i august 2016, mens det ikke var før i februar i fjor at US Navy oppnådde det samme med sine F-35C.

Det var noen forsinkelser i testprogrammet på C-versjonen, eksempelvis før bremsekroken kunne testes til sjøs for første gang. Det skjedde da testflyet CF-3 landet på dekket på USS Nimitz (CVN-68) utenfor San Diego 3. november 2014, etter at det hadde blitt ordnet opp i en svakhet som førte til at den opprinnelige bremsekroken hadde en stygg tendens til å bomme på wiren. Under gitte omstendigheter kunne kroken sprette opp igjen ved harde landinger i stedet for å trykke seg ned mot dekket og hekte seg fast i wiren.

F-35C vs. F-35A

F-35C er altså hangarskipvarianten (CV) av kampflyet, og det har noen synlige forskjeller fra F-35A som vi er vant til se blant annet i det norske luftforsvaret.

Både vingene og de horisontale styreflatene bak er større. På F-35C er vingespennet 13,1 meter med et vingeareal på 62,1 m2, sammenlignet med 10,7 meter og 42,7 m2 på F-35A. Vingetippene på F-35C kan foldes inn. «Haleflatespennet» er på 8,02 meter på F-35C og 6,86 meter på F-35A.

Dette, samt andre forsterkninger i struktur og understell for å kunne operere fra hangarskip, det vil si tåle belastningen av katapult og bremsewire, gjør at tomvekten ligger på 15.785 kg på F-35C, mens den er 13.290 kg på F-35A.

F-35C har kapasitet til å bære noe mer drivstoff internt enn F-35A: 8.960 kg versus 8.278 kg, men har lavere G-rating: 7,5 versus 9G.

Ifølge siste status for F-35-programmet, som Teknisk Ukeblad fikk tilsendt fra Lockheed Martin 2. desember, er det nå levert totalt 595 fly som til sammen har akkumulert 345.000 flytimer. Det er utdannet 1.210 piloter og 9.950 vedlikeholdspersonell.

F-35C er fortsatt et sjeldent fly. Det siste tallet vi har fått oppgitt på antall produserte C-versjoner stammer fra i vår, og da var det kun på 38.

332 skvadrons dansketur gjorde lite inntrykk

Nasjonen som står fremst i køen for å motta F-35 nå, er Danmark. Deres første fly, AP-1, er i rute til å rulles ut av Fort Worth-fabrikken tidlig i 2021, og dette F-35A-flyet kommer til å stasjoneres på Luke i Arizona sammen med blant annet sju norske treningsfly. Det første av 27 bestilte fly skal til Danmark i 2023.

Lockheed Martin meldte på Twitter fredag at F-35 for første gang har fløyet i dansk luftrom. Dette var to nederlandske F-35A som deltok på øvelsen «Trojan Phoenix 2020» med base på Aalborg flystasjon.

Det er derimot feil å hevde at dette er første gang F-35 flyr i dansk luftrom. Allerede i mai 2019 fløy to norske F-35A fra 332 skvadron fra Ørland til Flyvestation Skrydstrup. Dette var en demonstrasjonsflyvning som skulle hjelpe danskene å sammenligne støyprofilen med F-16-flyene som de er vant med.

F-35s have flown in Danish airspace for the first time. This gave the @forsvaretdk valuable experience training with the jet ahead of their first #F35 delivery early next year. https://t.co/KMugcEGINk — F-35 Lightning II (@thef35) December 3, 2020

Til den amerikanske flyprodusentens forsvar skal det nevnes at det norske luftforsvaret selv glemte denne dansketuren. Da 332 skvadron deployerte til Keflavik på Island tidligere i år, framhevet Forsvaret både på Youtube og Facebook at dette var «første gang norske F-35 landet på fremmed jord».