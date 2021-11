Det har gått i overkant to år siden Japan besluttet å anskaffe F-35B, og det er i overkant av to år til de første flyene skal leveres.

Arbeidet med å tilpasse de to multirollejagerne «Izumu» og «Kaga» for å kunne embarkere de kommende kampflyene, pågår for fullt. Først ut til å modifiseres er JS Izumo, der to F-35B landet for første gang 3. oktober.

Dette var to fly fra US Marine Corps, nærmere bestemt VMFA-242, som er én av to F-35B-skvadroner som er stasjonert på det amerikanske marinekorpsets flystasjon Iwakuni, like sør for Hiroshima.

Amerikansk test-hjelp

– Det var første gang på sju tiår at fly landet og tok av fra dekket på et japansk fartøy, påpeker pr-avdelinga i F-35s flernasjonale programkontor (JPO) i ei melding onsdag, der de går mer inn på det amerikanske bidraget til at F-35 kan integreres på de største fartøyene i Japans såkalte selvforsvarsstyrker.

Første F-35-besøk på et japansk krigsskip fant sted 3. oktober.

Amerikanske F-35 Patuxent River Integrated Test Force (ITF) bistår Japan i arbeidet med å bli operative med F-35 til sjøs.

I august 2019 ble det klart at Japan planlegger å kjøpe 42 F-35B i tillegg til 105 F-35A som de bestilte for ti år siden. I 2019 ble Japan dessuten først til å bestille Joint Strike Missile fra Kongsberg Defence & Aerospace.

F-35B er STOVL-versjonen («short takeoff/vertical landing») av kampflyet. Den er i dag operativ i US Marine Corps og britiske Royal Air Force (RAF) og er i ferd med å fases inn av italienske Marina Militare, der den skal operere fra hangarskipet ITS Cavour.

Også Singapore har bestilt F-35B, dog kun fire fly så langt.

Den sjette brukeren av F-35B kan godt bli Spania den dagen de må fase ut dagens EAV-8B Harrier (VA-2 Matador II), som opererer fra «Juan Carlos I».

Mulige nye F-35-land

Både Janes og Aviation Week refererer denne uka til anonyme kilder (uklart om de sitter hos Lockheed Martin eller i Pentagon) som forteller om de pågående salgskampanjene for F-35 i Europa.

Ved siden av den finske storkonkurransen, der det nærmer seg en avgjørelse, dreier dette seg om Hellas, Tsjekkia og altså Spania.

Hellas er godt kjent fra før, det er over et år siden myndighetene antydet at de var enige med USAs forrige regjering om kjøp av 20 F-35A gjennom FMS-programmet («foreign military sales»). Dette kommer i tillegg til kjøp av Dassault Rafale og oppgradering av 84 F-16-fly til Block 70/72.

Tsjekkia opererer i dag 14 Saab Jas-39C/D Gripen. Leasingkontrakten med Sverige er forlenget til 2027. Også her vil USA tilby F-35A ,og behovet kan være såpass stort som 40 fly.

Når det gjelder Spania, vil behovet ifølge Janes ligge på 25 F-35B samt 25 F-35A for å erstatte dagens F/A-18 Hornet.

Sveits og Finland

Tidligere i år ble det klart at Sveits blir den åttende F-35-nasjonen i Europa sammen med Storbritannia, Italia, Nederland, Danmark, Belgia, Polen og Norge.

F-35A vant en knusende seier i den sveitsiske Air2030-konkurransen der også Frankrike deltok med Dassault Rafale, Tyskland med Airbus Eurofighter Typhoon og USA med Boeing F/A-18 Super Hornet.

Dersom finnene, som ikke har helt ulike krav til blant annet forsyningssikkerhet, senere i år lander på samme konklusjon som sveitserne, vil det kunne gi ringvirkninger for Kongsberg-konsernet.

De har sterke bånd til Finland, der de eier halve Patria, som vil være en selvskreven sentral aktør, mens Patria igjen eier halve Kams. I tillegg er dette også nye potensielle brukere av JSM-missilet som nå er i ferd med å settes i fullskalaproduksjon.