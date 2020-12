Styrker forholdet til Japan: Kongsberg har fått ny bestilling på JSM-missiler til F-35

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) har tirsdag inngått den andre oppfølgingskontrakten med Japan for levering av Joint Strike Missile (JSM) til deres F-35A jagerfly.

Kontrakten har en totalverdi på 820 millioner kroner, opplyser Kongsberg i en børsmelding.

– Alle medlemslandene i F-35-programmet fortsetter å vise stor interesse for JSM. Vi er veldig stolte over å være valgt av Japan for å levere JSM til deres F-35A jagerfly. Vårt forhold til Japan har nå blitt enda sterkere med denne andre oppfølgingskontrakten, uttaler KDA-direktør Eirik Lie i meldinga.

JSM for 1,27 millarder

Japan har i flere år hatt uttalte ambisjoner om å kjøpe inn nye langtrekkende våpen, herunder norske JSM til sine F-35-fly.

Det ble ikke offisielt før i mars 2019, da det ble inngått en rammekontrakt, som ble fulgt opp i november samme år med en bestilling verdt 450 millioner kroner.

Kommunikasjonsdirektør Ronny Lie i Kongsberggruppen opplyser til Teknisk Ukeblad at dagens avtale kommer i tillegg, men at de ellers ikke har mulighet til å kommentere saken ytterligere.

KDA-direktør Eirik Lie ved en modell av F-35A med JSM og AIM-120 Amraam i bomberommet. Foto: TOR AAS HAUG

Første gang det ble kjent at Japan ønsket å skaffe seg kryssermissiler var i desember 2017, og høsten året etter ble JSM i den årlige forsvarsmeldinga trukket fram som et viktig element i arbeidet med å forbedre japansk forsvarsevne i et stadig mer alvorlig sikkerhetspolitisk klima knyttet til naboene Russland, Kina og Nord-Korea.

Tidligere i høst skrev japanske medier en del om anskaffelsen og siterte kilder i det japanske forsvarsdepartementet på at planen er å motta de første missilene i april 2021.

For Norges del er integrasjon av missilene på de 52 F-35A-flyene planlagt gjennomført i perioden 2022-2024, slik at Luftforsvaret oppnår såkalt full operativ evne (FOC) i 2025.

Første eksportkunde

JSM er det eneste kryssermissilet som kan bæres internt i våpenrommet på F-35A/C. Det kan brukes både mot sjø- og bakkemål og er i likhet med flyet konstruert for å være vanskelig å oppdage.

Japan blir den største F-35-brukeren utenfor USA og kommer etter hvert til å ha totalt 147 fly fordelt på 105 F-35A og 42 F-35B. De sistnevnte skal stasjoneres på multirollejagerne «Izumu» og «Kaga», de største fartøyene i Japans såkalte selvforsvarsstyrker.

Ved siden av de norske missilene i de nyeste kampflyene er planen å kjøpe kryssermissiler av typen AGM-158 JASSM og AGM-158C LRASM fra Lockheed Martin som de skal integrere på sine F-15J.

Japan er den første eksportkunden av JSM. Den andre eksportkunden kan fort bli Australia. KDA har nylig lagt inn den første ordren av radiosensorer fra BAE Systems Australia. De to selskapene har siden 2015 samarbeidet om å legge til søkerkapasitet på missilet, der BAE Australia skal integrere en RF-søker i tillegg til den eksisterende bildedannende infrarøde søkeren (IR).