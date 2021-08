At Tyrkia ble sparket ut av F-35-programmet, gir nye norske arbeidsplasser

Det er ni måneder siden Kongsberg Aviation Maintenance Services AS (Kams) åpnet sitt nybygde vedlikeholdsdepot på Rygge.

Her utfører selskapet vedlikehold, reparasjon, overhaling og oppgradering (MRO&U) på F135-motoren som sitter i kampflyet F-35.

Depotet ble fra dag én tilrettelagt for mulig økt arbeidsomfang og nye forretningsmuligheter, og det ser ut til å betale seg allerede nå.

Bedt om å utvide

Årsaken til det er blant annet at Tyrkia ikke lenger er en del av F-35-partnerskapet, slik at det kun er Nederland og Norge som deler på det europeiske markedet for F135-vedlikehold.

– Vi planlegger nå å øke kapasiteten vår i forhold til det som opprinnelig var planlagt. Det betyr en større virksomhet med flere arbeidsplasser. Vi ser for oss en fin vekst framover, sier Kams-direktør Atle Wøllo til Teknisk ukeblad.

Det var i 2014 at Kams, eller AIM Norway som selskapet het den gang, vant en anbudskonkurranse om å utføre vedlikehold på F135-motorer sammen med tilsvarende sentre i Tyrkia og Nederland.

Men for to år siden ble som kjent Tyrkia sparket ut av F-35-programmet som en konsekvens av at de besluttet å kjøpe russisk luftvern, nærmere bestemt S-400 (SA-21 Growler).

I etterkant har det flernasjonale programkontoret for F-35 (JPO) og motorprodusenten Pratt & Whitney anmodet Kams om å øke kapasiteten.

Fullt operativ i Nederland

Selv om Kams offisielt åpnet det nye F135-motordepotet i november i fjor, er det Nederland som ble først til å være fullt operative utenfor USA, melder P&W.

Logistics Center Woensdrecht (LCW) drives av det amerikanske selskapet Standard Aero, som kjøpte DutchAero Services i 2015. Nå i august passerte de en milepæl som kalles «Initial Depot Capability» (IDC).

Atle Wøllo er administrerende direktør i KAMS. Foto: Eirik Helland Urke

For å oppnå IDC er det et sett formelle kriterier som må oppfylles. Deriblant at testcella må være operativ og kvalifisert. Det er foreløpig ikke den på Rygge. Det vil si at de kan utføre vedlikehold på F135-motorene der, men ikke teste.

F135 er 5,6 meter lang, veier rundt 1,7 tonn, leverer 43.000 pund skyvekraft (191 kN) med etterbrenner og regnes som verdens kraftigste jagerflymotor.

Wøllo forteller at selve bygget er ferdig og at testcella er installert, og de planlegger å kjøre den for første gang i oktober. Målet er å oppnå IDC tidlig i 2022. Dermed er forspranget nederlenderne hadde på rundt ett år, nå redusert til et halvår.

Det nederlandske motordepotet ligger ved flystasjonen Woensdrecht, like nord for Antwerpen og grensa mot Belgia, der blant annet også Fokker har mye virksomhet.

Sveits og Finland

Nederland har så langt mottatt 17 F-35A av de 46 flyene de skal ha. Åtte av dem befinner seg i USA: To testfly som er stasjonert på flybasen Edwards i California og seks treningsfly som er stasjonert sammen med blant annet ti norske fly på Luke i Arizona.

1. juli hadde Koninklijke Luchtmacht, som er Nederlands luftvåpen, faset ut F-16 og erstattet dem med F-35A på flystasjonen Leeuwarden nordvest i landet. Om et par år skal den andre basen, Volkel, som ligger sørøst i landet, følge etter.

De nederlandske kremmerne har for øvrig lykkes med å selge opp til 40 brukte F-16 til Draken Interational. De norske flyene er så langt ikke solgt, på tross av at forsvarsministeren i fjor høst fortalte Stortinget at dette kom til å skje i løpet av første halvår i år.

Like før sommeren ble det klart at Sveits blir den åttende F-35-nasjonen i Europa sammen med Storbritannia, Italia, Nederland, Danmark, Belgia, Polen og Norge.

Dersom finnene, som ikke har helt ulike krav til blant annet forsyningssikkerhet, senere i år lander på samme konklusjon som sveitserne, vil det kunne gi ringvirkninger for Kongsberg-konsernet. De har sterke bånd til Finland, der de eier halve Patria, som vil være en selvskreven sentral aktør, mens Patria igjen eier halve Kams. I tillegg til at det er nye potensielle kunder for JSM-missilet.

– Det er positivt for oss med flere F-35-brukere, men for operasjonen på Rygge vil det ikke ha altfor stor betydning annet enn muligheten for litt ekstra volum, sier Wøllo.