Har nettopp kjøpt Rafale – nå skal de også ha F-35

Midt i en meget spent situasjon med naboen Tyrkia er Hellas i ferd med å ruste opp flyvåpenet kraftig:

I september ble det klart at de er blitt enige med Frankrike om å kjøpe 18 Dassault Rafale og blir den første europeiske eksportkunden av dette jagerflyet. Nå kommer det meldinger om at de har oppnådd en tilsvarende enighet med USA om kjøp av F-35A.

Det er den greske avisa Estia som tidligere i oktober hevdet at USAs utenriksminister Mike Pompeo på sitt besøk for en måned siden ga grønt lys for en handel der Hellas kjøper 20 F-35 gjennom FMS-programmet («foreign military sales»).

Rafale, F-35 og Seahawk

Estia hevder at USA og Hellas er enige om en F-35-handel. Faksimile

Situasjonen mellom de to Nato-landene har vært ekstra anstrengt den siste tida, og begge sider benytter seg av propaganda. Det er verdt å ha i bakhodet når man leser både gresk og tyrkisk presse. For å vri kniven en ekstra runde, hevder Estia at de første flyene kommer fra en produksjonsslot opprinnelig satt av til naboen.

Tyrkia F-35 ble i fjor kastet ut av F-35-programmet som følge av at de bestilte russisk luftvern, nærmere bestemt S-400 (SA-21 Growler). Estia hevder også at US Air Force vurderer å flytte fra flybasen Incirlik ved Adana i Tyrkia til Kreta. Det var for øvrig nettopp på Souda-basen at Pompeo og statsminister Kyriakos Mitsotakis møttes i slutten av september.

Dersom greske medier har rett, vil de første F-35A-flyene ankomme Hellas allerede i 2022, omtrent samtidig med de første Rafale-flyene. Heller ikke for disse flyene er det inngått noen kontrakt foreløpig. Offisielt heter det at ambisjonen er å bli enige om en avtale i løpet av året, der de 18 flyene fordeler seg på nybygg og noen brukte franske fly.

Norske F-16-fly på flybasen Souda på Kreta i forbindelse med Operation Unified Protector i 2011. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Hellas er tydeligvis ikke bekymret for å operere en mangslungen jagerflyflåte. De har også Mirage 2000, inkludert den oppgraderte 2000-5, og er i ferd med å oppgradere 84 F-16-fly til Block 70/72 med blant annet ny avionikk, våpenkapasiteter og sensorer.

I tillegg har Hellas nå i oktober bestilt helikoptre fra Lockheed Martin, nemlig Sikorsky MH-60R Seahawk. Dette var en anskaffelse som ble godkjent av USA i fjor sommer.

Den greske marinen skal foreløpig ha fire maritime helikoptre pluss sensorer og våpen som Mk 54-torpedoer og Hellfire-missiler. Dermed blir Hellas den sjette nasjonen med Seahawk Romeo sammen med USA, Australia, Danmark, India og Saudi-Arabia.

Støtter salg til Emiratene

Dassault Rafale brukes også av Qatar som er en annen nasjon som har ytret ønske om å supplere disse med nye F-35. En annen handel i samme region ser ut til å være nærmere forestående: Torsdag bekreftet det amerikanske utenriksdepartementet at de støtter et salg av 50 F-35A til De forente arabiske emirater i en handel som kan være verdt i overkant av ti milliarder dollar.

På hvilken måte Israel i så fall skal kompenseres militært, er fortsatt uvisst, men Israel har ifølge hjemlige medier spilt et forhandlingskort der de har bedt om F-22A Raptor.

Andre land som har bestilt F-35 gjennom FMS er Israel, Japan, Sør-Korea, Belgia, Polen og Singapore. Deltakerne i F-35-programmet utgjøres av USA, Storbritannia, Italia, Nederland, Australia, Norge, Danmark og Canada.

Per oktober er det åtte nasjoner eller våpengrener som er operative med F-35. Dette er USA (US Air Force, US Navy, US Marine Corps), Storbritannia, Italia, Israel, Japan og Norge. Hittil er det levert rett i underkant av 600 fly som har akkumulert 325.000 flytimer.