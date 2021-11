«Fenomenal horisont»: Nå handler det om å klare å produsere nok missiler på Kongsberg

I oktober ble det klart at Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) skal levere Joint Strike Missile (JSM) for fire milliarder kroner til de norske F-35A-flyene.

Parallelt er selskapet i ferd med å levere JSM til Japan og Naval Strike Missile (NSM) til Norge, Tyskland, Malaysia og USA.

Dette bidrar til et taktskifte for missilproduksjon på Kongsberg:

– Vi har nå passert målstreken på flere prosjekter vi har jobbet med i lang tid, og går nå over til fullskalaproduksjon av JSM og NSM, sier administrerende direktør Eirik Lie i KDA til Teknisk Ukeblad.

Nøye planlagt

Lie ønsker ikke å oppgi produksjonstakten de er i ferd med å oppnå, da dette fort vil være gradert informasjon, men ut fra verdien på missilkontraktene sier det seg selv at den er betydelig.

KDA utvider lokalene, skaffer mer verktøy, flere ansatte og kjører parallelle produksjonslinjer. De øker kapasiteten betraktelig på missilsida, slik de allerede har gjort for luftvernet Nasams.

Direktør Eirik Lie i KDA og direktør Mette Sørfonden i Forsvarsmateriell signerte kontrakten om JSM trinn fire 21. oktober. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Lie understreker at det har hatt god tid på å forberede kapasitetsøkning for missilproduksjonen, så dette er ikke et arbeid de begynner på nå. Det samme gjelder også å sikre at leverandørkjeden er kapable til økt tempo.

– Vi har planlagt dette grundig i flere år, og vil ikke ha problemer med å gjennomføre denne oppskaleringa, sier han.

Tyskland og USA

Når det gjelder NSM, er det i år inngått storkontrakter med Norge og Tyskland som skal installere kryssermissilene på sine kommende MKS 180-fregatter, F124-fregattene i Sachsen-klassen og F125-fregattene i Baden-Württemberg-klassen, der den nyeste nylig var på Oslo-besøk.

Det desidert største volumet av NSM vil på sikt bli levert til USA, noe som i sin tur åpenbart har bidratt til å øke statusen for missilet og gjøre det høyaktuelt for flere andre land.

USA gjør avrop gjennom OTH-WS-rammeavtalen («Over The Horizon Weapon System») som ble inngått med KDA og den amerikanske partneren Raytheon i 2018.

Ifølge USNI News har US Navy planer om å anskaffe rundt 200 missiler til sine LCS-skip fram til 2025, mens det i 2022-budsjettet er antydet foreløpig 64 missiler til US Marine Corps. På sikt skal også US Navys kommende opp til 20 FREMM-fregatter bestykkes med 16 NSM hver.

Missilene til marinekorpset går til deres lynkjapt utviklede kystartilleri NMESIS som har en sentral rolle i deres kommende organisering.

Soldater fra det amerikanske marinekorpset laster NSM om bord på et CH-53E. Foto: Sgt. Branden Bourque

Enorm ordrereserve

– Vi er i overgangsfase for å kunne skalere opp produksjonen også i USA, dersom volumet øker, noe vi har god tro på vil skje. Metodikken vi kan følge ligner på den vi har ved at vi i flere år har produsert Protector-våpenstasjoner til Crows-programmet i USA, sier Lie.

Også Canada har kunngjort at de skal ha NSM på sine kommende fregatter basert på Type 26 fra BAE Systems, men her er det foreløpig ikke inngått noen produksjonskontrakt, kun en mindre kontrakt med Lockheed Martin.

Lie karakteriserer horisonten for forsvarsvirksomheten i Kongsberg-konsernet som «fenomenal», og framhever ordreboka som nå har en verdi på rundt 37 milliarder kroner.

– Vi er inne i en veldig positiv utvikling og er stolte av å kunne være et lokomotiv der vi bygger framtida både for Kongsberg og hundrevis av norske underleverandører. Vi ansatte 400 nye på Kongsberg både i fjor og i år, og kommer til å gjøre det samme neste år.

LCS-skipet USS Gabrielle Giffords har vært operativ med NSM i over to år. Foto: Chief Petty Officer Shannon Renf

Han er nøye med å understreke at missilsuksessen de opplever er resultatet av et langsiktig trekantsamarbeid med en avansert norsk bruker/kunde og Forsvarets forskningsinstitutt.

Økt JSM-interesse

KDA bygger nå opp en fullproduksjonslinje for JSM samtidig som at siste etappe i integrasjonsarbeidet er startet. I februar i år ble JSM for første gang sluppet fra F-35.

TU fikk i august opplyst fra Øyvind Kolset, direktør for missilsystemer i KDA, at integrasjonsarbeidet følger oppsatt plan. Det mest vesentlige i de siste testene har vært å bekrefte trygg separasjon, det vil si at missilet kommer seg vekk fra flyet uansett hva som skjer, samt miljøtester inne i bomberommet på F-35.

Ifølge ham har det gått, og går, veldig bra, de har ikke støtt på noen store overraskelser nå på tampen av utviklingsarbeidet med missilet som er svært viktig både for selskapet og for Norge.

De første missilene skal leveres til Norge i 2023 slik at Luftforsvaret kan oppnå full operativ evne (FOC) med de nye kampflyene i 2025.

JSM er det eneste kryssermissilet som kan bæres internt i våpenrommet på F-35A/C. Det kan brukes både mot sjø- og bakkemål og er i likhet med flyet konstruert for å være vanskelig å oppdage.

– Jeg kan bekrefte at vi over en viss tid har merket økt interesse for JSM når det nå nærmer seg fullintegrasjon, sier Lie.