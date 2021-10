Enda flere missiler: Ei uke etter at Forsvaret bestilte JSM, legger de inn ny bestilling på NSM

I løpet av åtte oktoberdager har det norske forsvaret bestilt missiler for over fem milliarder kroner.

Torsdag 22. oktober undertegnet Forsvarsmateriell (FMA) en avtale med Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) om å kjøpe Joint Strike Missile (JSM) til F-35A for 3,95 milliarder kroner.

Fredag 29. oktober har de samme partene undertegnet to nye missilkontrakter. Denne gangen gjelder det nye Naval Strike Missile (NSM) og tilhørende utstyr samt hovedvedlikehold på eksisterende NSM-beholdning.

Kontraktene er verdt til sammen 1,4 milliarder kroner, melder KDA.

Levetidsforlengelse

Det skal sies at alle disse avtalene var forventet. JSM-bestillinga har ligget i kortene i årevis, og NSM-kontraktene har også vært stortingsbehandlet.

Etter at tapet av «Helge Ingstad» bidro til beslutningen om å levetidsforlenge de seks kjappe korvettene i Skjold-klassen, oppsto det behov for et suppleringsinnkjøp av NSM som altså er hovedvåpenet om bord.

I tillegg skal det gjennomføres hovedvedlikehold på den eksisterende NSM-beholdninga om bord på fregattene i Nansen-klassen, noe som forlenger levetida på kryssermissilene med cirka ti år.

I september i fjor ble det klart at KDA sammen med Umoe Mandal har oppdraget med å levetidsforlenge korvettene. Arbeidet på fartøyene skal pågå til 2024 og omfatter oppgradering av komponenter og flere av systemene om bord.

Rekordstor ordrebok

De nye missilbestillingene kommer på toppen av ei allerede rekordstor ordrebok for KDA og som økte med over ti milliarder kroner bare i løpet av tredje kvartal. Storparten kommer av avtalene de inngikk med Norge og Tyskland i sommer knyttet til den kommende ubåtklassen 212CD. Det vil si NSM og kampsystemet Orcca.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde forsvarsvirksomheten en ordrereserve på 31,2 milliarder kroner, ifølge resultatet som ble lagt fram fredag morgen.

– Dette tilsvarer tre års produksjon med dagens nivå og sikrer omsetningsvekst for KDA også i 2022, sa konsernsjef Geir Håøy på presentasjonen.

Legger man til de siste FMA-kontraktene og en amerikansk droneluftvern-kontrakt fra oktober, er nivået i skrivende stund cirka 37,5 milliarder kroner.

Dagens kundegruppe

Mens JSM nå er bestilt av Norge og Japan, er NSM bestilt av Norge, Polen, USA (både US Navy og US Marine Corps), Malaysia, Tyskland og Romania.

Også Canada har kunngjort at de skal ha NSM på sine kommende fregatter basert på Type 26 fra BAE Systems, men her har ikke KDA noen produksjonskontrakt så langt, kun en mindre kontrakt med Lockheed Martin.

Det såkalte «multi-mission»-missilet (land- og sjømål) er utviklet i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Sjøforsvaret etter at deres analyser på 1980-tallet indikerte at ytelsene på Penguin-missilet ikke ville være tilstrekkelig for å møte kommende trusler.

Det var behov for et missil med bedre rekkevidde, bedre stridshode og ikke minst bedre søker for å finne målene. Arbeidet med den nye søkeren startet i 1987 og FFI og KDA startet samarbeid om NSM i 1991. Første testskyting ble gjennomført i 2004.

Sentrale egenskaper på kryssermissilet er liten radarsignatur og det produsenten selv kaller overlegen manøvreringsevne, sensorevne og regnekraft – en kombinasjon som skal gjøre missilet i stand til å trenge gjennom selv sofistikert luftvern.