Beskytter Østersjøen i dag – nå skal norske missiler også utplasseres ved Svartehavet

I desember 2008 kunne Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) feire den første eksporten av Naval Strike Missile (NSM).

Dette var Polen som i over ti år har brukt landbaserte kryssermissiler til forsvar av Østersjøen.

Et tilsvarende forsvarssystem skal også utplasseres ved Svartehavet i løpet av de kommende tre årene.

Kontrakten mellom amerikanske og rumenske myndigheter er nå inngått, meldte det rumenske forsvarsdepartementet 27. april.

Fyller opp produksjonslinja

Dette var en høyst ventet signering, ettersom amerikanske myndigheter godkjente en mulig eksport av våpensystemet i oktober 2020.

Selv om dette er norskutviklede missiler, går anskaffelsen direkte mellom Romania og USA gjennom FMS-programmet («foreign military sale») med Kongsbergs amerikanske partner Raytheon Missile and Defense i Tucson i Arizona som leverandør.

– Det er svært gledelig å se at Romania ønsker å investere i en høyteknologisk løsning for sitt forsvar, skriver Øyvind Kolset, direktør for missilsystemer i KDA, i en epost.

Verdien på den såkalte LOA-kontrakten («letter of offer and acceptance») som er inngått oppgis av Romania til 286 millioner dollar pluss merverdiavgift, og leveransen være ferdig i fjerde kvartal 2024.

Det er snakk om to kystforsvarssystemer (NSM CDS, «coastal defence system») som i tillegg til selve missilene blant annet består av fire mobile utskytningsramper og to kommando- og kontrollsentraler (FDC).

Kolset opplyser at Raytheon leverer komplett NSM CDS til amerikanske myndigheter som har kontrakten med det rumenske forsvarsdepartementet. Han påpeker at ettersom dette er et FMS, det vil si en bilateral avtale om leveranser av forsvarsmateriell, vil industriens deltagelse først blir aktuell senere i prosessen.

– Betydningen for KDA vil være at denne avtalen bidrar til å fylle opp produksjonslinjen for missiler. Disse skal videre til Raytheon for sluttsammenstilling og test på samme måte som missilene til US Navy. I tillegg blir vi underleverandør til Raytheon i forbindelse med deler av systemløsningen, opplyser Kolset.

USA trenger mange NSM

Det er også andre behov som nå bidrar til å øke NSM-produksjonen.

I Kongsberg-konsernets rapport for første kvartal, som ble lagt fram fredag, kom det fram at det har vært NSM-leveranser både til USA og Malaysia de siste månedene, samt at KDA har fått avrop på rammeavtalen for leveranse av Naval Strike Missiles (NSM) til den amerikanske marinens «Over The Horizon-program».

OTH-programmet skal øke stridsevnen på US Navys såkalte LCS-fartøyer, og etter at opprustinga har gått litt tregt det siste året, varslet den amerikanske marineledelsen sist torsdag et taktskifte:

Målet er nå at 31 av 35 LCS-skip skal være utrustet med NSM i løpet av cirka 18 måneder.

US Marine Corps er også i ferd med å rulle ut et nytt mobilt kystartilleri basert på NSM, det som kalles «Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System» (NMESIS).

Teknisk Ukeblad omtalte torsdag den vellykkede testingen som er gjennomført, og marinekorpset ønsker å deployere de første av totalt 252 planlagte NSM-missilbatteriene i løpet av kommende år.