Kun ett skip har missilet i dag – i løpet av 18 måneder skal amerikanerne ha NSM på 30 skip til

Det nærmer seg tre år siden det ble klart at Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) og den amerikanske partneren Raytheon skal sørge for at USAs flåte av såkalte LCS-fartøy kan bite fra seg mer enn det kan i dag.

Helt sentralt i denne opprustinga er kryssermissilet Naval Strike Missile (NSM).

På sensommeren 2019 var USS Gabrielle Giffords (LCS-10) det første amerikanske krigsskipet som ble operativt med NSM og gjennomførte en skarpskytinga kort tid etter i nærheten av Guam under parolen «nå må våre motstandere holde seg våkne om natta».

Fram til dette hadde ikke US Navy hatt langtrekkende missiler på sine LCS-fartøyer.

Men så har det stoppa opp. Dog gjennomførte LCS-10 en ny testfyring i mars, men fortsatt er det kun hun som er operativ med NSM på tross av at US Navy i januar i fjor på det årlige Surface Navy Association Symposium i Washington D.C hevdet at de jobbet iherdig for å integrere missilene på flere fartøyer.

Nå varsler imidlertid den amerikanske marineledelsen på nytt en kraftig missilsatsing:

30 skip til

I løpet av de kommende cirka 18 månedene skal 31 av 35 LCS-fartøy være utrustet med NSM.

Disse ambisjonene kom fram under en kongresshøring om 2022-budsjettet for US Navy og US Marine Corps torsdag ettermiddag norsk tid.

USS Gabrielle Giffords (LCS-10) er så langt eneste LCS med NSM, men i løpet av halvannet år skal ytterligere 30 skip rustes opp. Foto: MCC Shannon E. Renfroe

Opplysningene ble lagt fram av admiral Michael Gilday, Chief of Naval Operations (cirka 46 minutter inn i høringen som ligger her).

Mye av diskusjonen rundt LCS dreide seg om problemene med enkelte av fartøyene. Hovedutfordringen er ifølge Gilday driftssikkerheten på de såkalte oddetallsskipene, det vil si Freedom-klassen som bygges av Lockheed Martin. US Navy har stoppet mottakene av disse skipene fram til girsystemet er redesignet. Den andre LCS-varianten er Independence-klassen fra Austal USA.

I tillegg til skipsmonterte NSM ligger det an til at det blir en del leveranser i nær framtid til det amerikanske marinekorpsets nye mobile kystartilleri som heter «Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System» (NMESIS).

Teknisk Ukeblad omtalte torsdag den vellykkede testingen som er gjennomført, og USMC ønsker å deployere de første av totalt 252 planlagte NSM-missilbatteriene i løpet av kommende år.

Det ligger også an til å leveres missiler til Romania snart, ettersom de planlegger å ha NSM CDS, «coastal defence system») på plass ved Svartehavet i løpet av tre år – tilsvarende det Polen i over ti år har hatt ved Østersjøen.

NSM-avrop

USAs planer om å sette fart på missilanskaffelsen kan også skimtes i Kongsberg-konsernets rapport for første kvartal som ble lagt fram fredag morgen.

Her kommer det fram at KDA har fått avrop på rammeavtalen for leveranse av Naval Strike Missiles (NSM) til den amerikanske marinens «Over The Horizon-program».

OTH-programmets formål er ikke bare å øke stridsevnen på LCS-fartøyene, men de skal også brukes på de kommende fregattene.

USA skal ha opp til 20 fartøyer basert på multirollefregatten FREMM, designet av franske Naval Group og italienske Fincantieri, og som etter planen skal utrustes med 16 NSM hver.

Det har vært NSM-leveranser både til USA og Malaysia de siste månedene, opplyses det i rapporten.

Malaysia skal ha NSM på seks nye fregatter, basert på franske korvetter i Gowind-klassen, men dette prosjektet er blitt rundt fire år forsinket og det første skipet vil ventelig overtas først i 2023.

NMESIS-testskyting i California. Foto: US Navy

Per i dag produseres alle NSM-missiler i Norge, med det jobbes med å øke amerikansk innhold, i første omgang ved å flytte produksjon fra europeiske til amerikanske underleverandører. Det ses også på muligheten for å sette opp en produksjonslinje for missil hos Raytheon i USA dersom volumet mot US Navy og US Marine Corps forsvarer dette.

Polsk NSM CDS på besøk i Romania som også skal ha samme utstyr. Foto: Det rumenske forsvarsdepartementet

KDA hadde driftsinntekter på 2,35 milliarder kroner i første kvartal, noe som er en omsetningsøkning på 21 prosent sammenlignet med samme tidsrom i fjor.

Dette skyldes blant annet 50 prosent økning i Crows-leveransene, det vil si fjernstyrte våpenstasjoner til USA og andre land som kjøper kjøretøy derfra, mye produksjon av komponenter til F-35, samt leveranser knyttet til tidligere inngåtte avtaler om luftvernet Nasams til Qatar, Litauen, Australia – i tillegg til Ungarn som nettopp har startet opp.

– Det gode driftsresultatet er en følge av solid og effektiv prosjektgjennomføring, samt gunstig prosjektsammensetning. Vi har vekst i alle forretningsområder, en solid ordrereserve og er samtidig godt posisjonert fremover. Kontrakten for leveranse av deler til kampflyet F-35, ble signert i mars. Den sikrer leveranse til ytterligere 500 fly, i tillegg til de 1000 som er kontraktsfestet fra før. Dette posisjonerer oss i tillegg godt for fremtidige produksjonspartier, sier konsernsjef Geir Håøy i kvartalsrapporten.