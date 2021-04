Det amerikanske krigsskipet har fyrt av et nytt Kongsberg-missil

På sensommeren 2019 var USS Gabrielle Giffords det første amerikanske krigsskipet som ble operativt med kryssermissilet NSM som US Navy bestilte fra Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) og den amerikanske partneren Raytheon i juni 2018.

For USA var det åpenbart vesentlig å flekse LCS-fartøyets («Littoral combat ship») nye muskler for kinesiske bivånere.

Kort tid etter at oppdraget startet ble den første med missilet gjennomført 1. oktober i nærheten av Guam under parolen «nå må våre motstandere holde seg våkne om natta». Fram til dette hadde ikke US Navy hatt langtrekkende missiler på sine LCS-fartøyer.

Etter 17 måneder for det meste i Sørøst-Asia, kom «Gabrielle Giffords» hjem til San Diego i California 31. januar i år. Noen uker senere, 19. mars, var skipet ute i Stillehavet og skjøt NSM på nytt, melder US Navy. Denne gangen var missilfyringa en del av pågående operativ test og evaluering (OT&E) om bord.

– Kun ett skip

Det US Navy derimot ikke skriver noe om, er de mange problemene som har vært med LCS-fartøyene som finnes i to varianter: Freedom-klassen fra Lockheed Martin og Independence-klassen fra Austal USA.

Amerikanske medier har i lang tid rapportert om svak pålitelighet og denne uka meldte Defense News om bekymringsverdig høye driftskostnader.

Selv om USS Gabrille Giffords fikk integrert NSM et år før tidsplan, kan det se ut som at den videre utrullinga av nye våpen har bremset opp. Dette på tross av at US Navy i januar i fjor på det årlige Surface Navy Association Symposium i Washington D.C hevdet at de jobbet iherdig for å integrere missilene på flere fartøyer.

USS Gabrielle Giffords ankom San Diego-basen etter 17 måneder til havs 31. januar 2021. Foto: Petty Officer 2nd Class Robert P

Ifølge The Drive/War Zone er det fremdeles kun dette ene fartøyet (LCS-10) som har NSM. Da søsterskipet USS Tulsa (LCS-16) seilte ut på oppdrag tidligere i april, så det ikke ut til at det var NSM på framdekket.

Amerikanernes test og evaluering av NSM-missilet startet med en demonstrasjon fra en norsk fregatt under flåteøvelsen Rim of the Pacific (Rimpac) i juli 2014 og deretter med en skyteøvelse fra USS Coronado (LCS-4) i september samme år.

Fire år senere vant KDA/Raytheon OTH WS-kontrakten («Over The Horizon Weapon System») som sikter på å øke stridsevnen både på eksisterende LCS-fartøyer og de kommende fregattene.

USA skal ha opp til 20 fartøyer basert på multirollefregatten FREMM, designet av franske Naval Group og italienske Fincantieri, og som etter planen skal utrustes med 16 NSM hver.

Dette er fra da USS Gabrielle Giffords, oppkalt etter politikeren som ble skutt og alvorlig skadet i 2011, skjøt NSM vest i Stillehavet høsten 2019.

Flere landbaserte NSM snarlig

I tillegg til USA er NSM så langt eksportert til Polen og Malaysia. Sistnevnte skal ha NSM på seks nye fregatter, basert på franske korvetter i Gowind-klassen, men dette prosjektet er blitt rundt fire år forsinket og det første skipet vil ventelig overtas først i 2023.

Også Romania har nå besluttet å anskaffe missiler, selv om det ennå ikke er meldt om at kontrakten er inngått. I likhet med Polen skal Romania bruke dem til landbasert kystforsvar (NSM CDS, «coastal defence system»)

I siste halvdel av mars reiste Polen med et missilbatteri til den rumenskledede øvelsen Sea Shield 2021, og ifølge det rumenske forsvarsdepartementet fikk de en innføring i våpensystemet som de håper å ha på plass ved Svartehavet i løpet av 2024.

Et lignende system er også US Marine Corps i ferd med å innføre, der utskytningsrampene monteres på ubemannede JLTV-feltvogner. Nylig ble det kjent at ambisjonen skal være å ha 252 slike ombygde feltvogner med NSM innen 2030 som vil være spydspissene i et mobilt kystartilleri som heter «Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System» (NMESIS).

KDA opplyste til Teknisk Ukeblad i forrige uke at USMC ønsker å deployere de første NSM-missilbatteriene i løpet av kommende år. Marinekorpset er i kraftig endring, og et av satsingsområdene er forbedret tilgangs- og områdenektelse (A2/AD) av stillehavsøyene for å møte en stadig større kinesisk marine.