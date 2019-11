Nå skulle den malaysiske stealth-fregatten seilt med norske missiler – blir liggende på verftet fire år på overtid

Med ballonger, fyrverkeri, korps og overflyging med Sukhoi 30-jagerfly ble den malaysiske fregatten «Maharaja Lela» sjøsatt 24. august 2017. Faktisk før tidsskjema.

Dette var den første av seks bestilte såkalte «Littoral combat ship» (LCS) og en slik milepæl i den pågående moderniseringen av den malaysiske marinen måtte selvsagt feires.

For norsk industri var det også grunn til markering: Dette lå an til å bli det første ikke-norske skipet til å bli operativt med NSM-missiler fra Kongsberg Defence & Aerospace (KDA).

To år senere er det lite å feire, i hvert fall sett med malaysiske øyne. Fregatten skulle egentlig ha blitt levert i april i år, men forblir på verftet Boustead Naval Shipyard (BNS) i Lumut, cirka 100 kilometer nord for Kuala Lumpur.

Kraftig forsinket

Forsvarsminister Mohamad Sabu i Malaysia opplyste til parlamentet 29. oktober at det første skipet ikke blir levert før i 2023, skriver Shepard News. Slik nyhetsstedet refererer det, ville ikke statsråden gi noen forklaring på forsinkelsene og henviste til at det å gå i detaljer på svakhetene som er avdekket kunne skade malaysisk industri.

Illustrasjon av de kommende malaysiske fregattene. Foto: BNS

Programmet er ikke bare kraftig forsinket, det ligger også an til betydelige overskridelser. Det opprinnelige budsjettet på i overkant av ni milliarder malaysiske ringgit (cirka 23 milliarder kroner) er foreløpig overskredet med 1,4 milliarder MYR (3,5 mrd NOK).

Myndighetene er bundet til masten, for de har allerede betalt ut to tredeler til verftet. Det er også åpenbart at dette får konsekvenser for den malaysiske marinens modernisering, kalt 15-5-programmet, som i grove trekk handler om å redusere antall fartøyklasser fra femten til fem.

Når det gjelder LCS-skipene, mangler det fortsatt å inngå kontrakt på MICA-luftvernmissiler fra MBDA. Kryssermissiler er allerede bestilt, og det er altså Naval Strike Missile (NSM) fra Kongsberg.

– Vi er kjent med forsinkelsene, men leveransen er en kontrakt mellom Boustead Naval Shipyard og den malaysiske marinen. Dette har ingen innvirkning på vår missilkontrakt og leveranse, skriver kommunikasjonssjef Kyrre Lohne i KDA i en epost til Teknisk Ukeblad.

USA ble først

Kontrakten om skipsfast NSM-utstyr ble inngått med verftet i april 2015, mens marinen bestilte selve missilene og utskytingsrampene («launchere») i april i fjor. Kontrakten med Kongsberg er verdt 124 millioner euro.

En måned etter annonserte også US Navy at NSM skal benyttes som sjømålsmissil for deres LCS-fartøyer og framtidige fregatter. Ifølge KDA markerer dette begynnelsen på det som kan bli flere tiår med leveranser til det største missilmarkedet i verden, noe som vil være en viktig referanse mot andre markeder.

Og på grunn av forsinkelsen i Malaysia, ble amerikanerne de første utenom det norske sjøforsvaret til å bli operative med NSM på skip (Polen bruker landbaserte NSM til kystforsvar).

Et Naval Strike Missile (NSM) skytes fra USS «Gabrielle Giffords» i Filippinerhavet 1. oktober. Foto: Mass Communication Specialist 3rd Class Josiah J. Kunkle

USS «Gabrielle Giffords» forlot hjemmebasen i San Diego i California for et par måneder siden og satte kurs mot Sørøst-Asia. Allerede 1. oktober ble et av de nyanskaffede kryssermissilene skutt for første gang. Det skjedde i forbindelse med øvelsen Pacific Griffin som arrangeres annethvert år i nærheten av stillehavsøya Guam.

Fram til nå har ikke de amerikanske LCS-fartøyene hatt langtrekkende missiler som følge av at det såkalte Non-Line-of-Sight (NLOS)-programmet ble kansellert i 2010.

Stort sett fransk

De malaysiske LCS-ene er basert på franske korvetter i Gowind-klassen, men de er noe større og mer «stealthy». Altså at det er gjort grep for å redusere infrarød, magnetisk, akustisk og radar-signatur. Deplasementet er 3.100 tonn, lengden er 111 meter og det har plass til et H225M fra Airbus Helicopters.

NSM vil dekkmonteres og integreres inn i skipets SETIS kommando- og kontroll levert av Naval Group, det franske selskapet tidligere kjent som DCNS og som også står bak skipsdesignet.

Maharaja Lela-klassen skal bestå av seks slike fregatter. Foto: BNS

På de nye malaysiske fregattene er så og si alt om bord er fransk, inkludert kampsystemer, sensorer og luftvern. At NSM har fått plass om bord, gir en viss indikasjon på hvor konkurransedyktige de norske missilene er, har KDA tidligere påpekt overfor TU.

– Malaysia har gjort en evaluering og blant annet sett på testresultater fra Norge og Polen før de gjorde sitt valg. Det viser at NSM er det beste missilet på markedet i denne klassen, sa KDA-direktør Eirik Lie til Teknisk Ukeblad da kontrakten ble inngått i fjor.